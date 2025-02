Benjamin Netanjahu instrumentalizuje osud rukojmích, aby mohl provádět genocidu Palestinců v Gaze

27. 2. 2025

Izrael se snaží využít velkých emocí, které vyvolala smrt rodiny Bibasových - izraelské matky a jejích dvou malých dětí, které byly 7. října zajaty, k šíření dezinformací. Poté, co byla o víkendu jejich těla navrácena do Izraele, Tel Aviv okamžitě prohlásil, že Bibasovy zabili jejich věznitelé - v jejich případě nikoli Hamás, ale zločinecký gang známý jako Páni pouště, který se rodiny zmocnil poté, co se mu v říjnu 2023 rovněž podařilo z Gazy uprchnout, píše na webu Middle East Eye Jonathan Cook.

Předpokládejme na chvíli, že izraelská verze o „chladnokrevném“ zavraždění rodiny je věcně správná.

Zatímco pro Izraelce může být pochopitelné - i když je to zrůdný nacionalismus -, že jim na těchto třech mrtvých záleží více než na tom, že izraelská armáda povraždila a zmrzačila desítky tisíc palestinských dětí v Gaze, proč západní politici a média přejímají stejný rasistický kalkul?

Proč je smrt tří nevinných Izraelců mnohem významnější, mnohem více hodná pozornosti, mnohem bolestivější než smrt desítek tisíc nevinných Palestinců?

Ve skutečnosti však existují velmi dobré důvody domnívat se, že Izrael opět lže a že jde jen o opakování jeho výmyslu o „sťatých miminkách“, který původně vybičoval náladu ke genocidě.

Rodina Bibasových byla podle všeobecných zpráv zabita izraelským kobercovým náletem v listopadu 2023, tedy na počátku izraelské genocidy.

Hamás krátce po jejich smrti Izraeli nabídl, že jejich těla - spolu s dosud živým otcem - vrátí. Zcela cynicky, jak upozornil palestinský analytik Muhammad Šehada, Izrael tuto nabídku odmítl, aby mohl „záměrně předstírat, že jsou stále naživu, a těžit z narativu o palestinských ‚monstrech‘ držících děti jako rukojmí“.

Utrpení rodiny Bibasových nyní Izrael a jeho příznivci využívají - za podpory médií - k tomu, aby získali podporu pro návrat k chladnokrevnému vraždění palestinských dětí.

Je pravděpodobné, že rodina Bibasových byla stejně jako tisíce dalších palestinských rodin roztrhána bombami dodanými z USA. To by mohlo vysvětlovat počáteční záměnu částí těla, která vedla k tomu, že do Izraele byla vrácena palestinská žena, a nikoli matka Širi Bibasová, než Hamás stačil chybu napravit.

Na znamení toho, jak málo důvěryhodní jsou izraelští představitelé v této záležitosti, zakázali pozůstalí členové rodiny Bibasových ministrům vlády účast na úterním pohřbu.

