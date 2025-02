USA: Trumpovi republikáni omezili Medicaid, zdravotnictví pro chudší Američany

26. 2. 2025





Americká sněmovna schválila rozpočtový plán republikánů, který snižuje daně a omezuje financování programu Medicaid



Republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů prosadila Trumpův rozpočtový plán s daňovými úlevami ve výši 4,5 bilionu dolarů pro bohaté a výdajovými škrty ve výši 2 bilionů dolarů, a to i přes ostrý odpor demokratů a nespokojenost některých republikánských zákonodárců. Na obou stranách se objevily názory, že plán ztroskotá kvůli zahrnutí 1 bilionu dolarů do škrtů v programu Medicaid, ale sněmovnou prošel poměrem hlasů 217 ku 215. Republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů prosadila Trumpův rozpočtový plán s daňovými úlevami ve výši 4,5 bilionu dolarů pro bohaté a výdajovými škrty ve výši 2 bilionů dolarů, a to i přes ostrý odpor demokratů a nespokojenost některých republikánských zákonodárců. Na obou stranách se objevily názory, že plán ztroskotá kvůli zahrnutí 1 bilionu dolarů do škrtů v programu Medicaid, ale sněmovnou prošel poměrem hlasů 217 ku 215.





Muskovy požadavky vyvolaly hromadné rezignace pracovníků DOGE a odpor Trumppva kabinetu





Muskovy požadavky vyvolávají chaos ve federálních úřadech a jeho dopad na snižování nákladů má zřejmě menší dopad, než tvrdí.





Propuštění pracovníci USAid budou „eskortováni“ do svě práce, aby si vyzvedli své věci

Akcionáři společnosti Apple hlasováním odmítli pokus o nátlak na společnost, aby ustoupila Trumpovu tlaku na omezení firemních programů určených k diverzifikaci pracovní síly.





Zdroj v angličtině ZDE

Více než 20 zaměstnanců takzvaného „ministerstva vládní efektivity“ (Doge) Elona Muska v úterý odstoupilo a ve společném dopise uvedlo, že odmítají využívat své odborné znalosti k „rušení kritických veřejných služeb“.Hromadné výpovědi jsou nejnovějším protestemvůči tvrdému přístupu Elona Muska k omezování pracovních míst a zdrojů federálních vládních agentur. Musk požadoval, aby federální zaměstnanci poslali jeho úřadu e-mailem pět věcí, které udělali v předchozím týdnu, aby ospravedlnili své pozice.Donald Trump Muska bránil před rostoucím odporem ve vlastní administrativě poté, co někteří členové kabinetu - včetně ředitele FBI Kashe Patela a Tulsi Gabbardové, ředitelky národních zpravodajských služeb - řekli svým zaměstnancům, aby požadavek ignorovali a nepsali mu žádnou odpověď.Varovali, že mnozí z těch, které Musk získal, aby mu pomohli snížit velikost federální vlády za vlády Donalda Trumpa, jsou političtí ideologové, kteří nemají potřebné dovednosti nebo zkušenosti pro tento úkol.Muskovo snižování nákladů má menší dopad, než Musk tvrdí, podle přezkumu téměř 40 % dosud vyřazených federálních zakázek neušetří americkým daňovým poplatníkům ani cent.Trump prohlásil, že Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o nerostných surovinách, která má zaplatit americkou vojenskou pomoc na obranu proti ruské invazi v plném rozsahu. Jeho vyjádření následovalo po několika dnech napjatých jednání mezi USA a Ukrajinou, při nichž Zelenskyj tvrdil, že na něj USA vyvíjejí nátlak, aby podepsal dohodu v hodnotě více než 500 miliard dolarů, která by donutila „10 generací“ Ukrajinců, aby ji splatili. Některá média v úterý s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že dohody bylo dosaženo.Bílý dům uvedl, že převezme kontrolu nad tím, kteří reportéři budou vpuštěni do prezidentského tiskového střediska, aby informovali o Trumpovi. Asociace korespondentů Bílého domu, složená ze zástupců médií, tradičně koordinuje rotující pool více než desítky novinářů, kteří mají povolen blízký přístup k prezidentovi. Oznámení přišlo den poté, co Trumpova administrativa získala dočasné rozhodnutí, které jí umožnilo zakázat vstup agentuře Associated Press, jež se bránilaTrumpovu požadavku přejmenovat Mexický záliv na „Americký záliv“.Pracovníci americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid) byli pozváni zpět do své kanceláře, „aby si vyzvedli své osobní věci“, Trumpova administrativa pokračuje ve své snaze o zrušení této agentury pro zahraniční pomoc. Byli informováni, že zaměstnancům ve Washingtonu bude ve čtvrtek nebo v pátek umožněn krátký návrat do práce a bude jim poskytnuto „přibližně 15 minut“ na vyzvednutí jejich věcí.Exkluzivně: Americké ministerstvo zahraničí nařídilo úředníkům po celém světě, aby odepřeli víza transsexuálním sportovcům, kteří se pokoušejí přijet do USA na sportovní soutěže, a aby vydali trvalé zákazy vydávání víz těm, o nichž se má za to, že v žádosti o vízum uvedli "nesprávné údaje" o svém rodném pohlaví.Chuck Hagel, bývalý ministr obrany USA, a další bývalí představitelé národní bezpečnosti USA, včetně dvou vysoce postavených osobností z Trumpova prvního funkčního období, varovali, že Čína předstihuje USA v kritických technologických oblastech, a vyzvali Kongres, aby zvýšil financování federálního vědeckého výzkumu.Kyle Diamantas se stane úřadujícím federálním vládním úředníkem, který bude dohlížet na převážnou většinu amerických dodávek potravin. Diamantas je floridský právník, který je údajně loveckým kamarádem Donalda Trumpa mladšího, prezidentova nejstaršího dítěte.Američtí představitelé chyběli na nedávných mezinárodních klimatických fórech, což vyvolává obavy z výrazného posunu oproti prvnímu Trumpovu funkčnímu období, vyplývá z analýzy záznamů z jednání a rozhovorů s účastníky schůzek, kterou provedly Centre for Climate Reporting a Guardian.