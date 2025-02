Channel 4 News: Další Trumpův zmatek ohledně Ukrajiny

26. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 26. února 2025, 19 hodin: Trump tvrdí, že Zelenskyj pojede v pátek do Washingtonu podepsat velmi důležitou dohodu o o ukrajinských nerostných surovinách, aby Lzískal zpět americké peníze. Ale co to znamená ve skutečnosti?

Dobrý večer. Pro Donalda Trumpa je dohoda o ukrajinských nerostných surovinách o tom, že Amerika dostane své a on stále opakuje nepravdivé tvrzení, že se USA prý dala Ukrajině třikrát více než Evropa, a to 350 miliard dolarů. Pro ukrajinského prezidenta je to dohoda o bezpečnostních zárukách, a tam jsou Donald Trumpova slova rozporuplná. Řekl, že budou Američané v Ukrajině na místě, ale také že se nechystá poskytnout bezpečnostní zárukyi, protože to bude muset udělat Evropa, Pokud jde o ty nerosty v zemi, to bude trvat hodně času a investic, aby to přineslo velký zisk jak Ukrajině, tak Americe. Což vyvolává přinejmenším dvě velké otázky. Podařilo se Zelenskému získat od Trumpa de facto bezpečnostní záruku, protože bude muset bránit ty Američany na místě v Ukrajině? A je tato dohoda spíše prezentací pro americkou domácí politiku než realita?



Navzdory tomu, že je pod obrovským tlakem, í, Ukrajina omezila rozsah původního návrhu prezidenta Trumpa týkajícího se nerostných surovin. Trump chce peníze a Zelenskyj chce bezpečnost. Kdo tedy dostane co? Obraťme se na naši mezinárodní redaktorku Lindsey Hilsumovou ve Washingtonu.







Reportérka: Krishnane, právě jsem si prohlédla tuto dohodu. Jedna z věcí, která se tam píše, je. že se chystají zřídit něco, čemu říkají Rekonstrukční investiční fond, a to proto, že Spojené státy, Amerika a Ukrajina si přejí trvalý mír na Ukrajině a partnerství mezi USA a Ukrajinou, ale myslím, že klíčová věta zní "Vláda USA podporuje snahu Ukrajiny o získání bezpečnostních záruk k nastolení trvalého míru."





To neznamená, že se tu říká že vláda USA bude poskytovat bezpečnostní záruky výměnou za to, že získá poměrně značný zisk z jakýchkoli budoucích peněz, které Ukrajina vytěží z nerostných surovin na Ukrajině, takže jsem si můžete všimnout, že je tam diplomatický jazyk, o němž Američané i Ukrajinci mohou říci, že je pro ně výhodný.





A to je pravděpodobně to, o čem bude mluvit prezident Zelenskyj. až sem v pátek přijede. Poté, co sem přijede, se chystá do Spojeného království, kde bude hovořit s premiérem Starmerem. A než sem přijede, premiér Starmer bude tady ve Washingtonu, takže vidíte, že je v tom spousta pohyblivých částí.





Ale prezident Trump dnes říkal, že má velký zájem na tom, aby dostal do svých rukou ukrajinské nerostné zdroje:





Nešlo v tomto záběru o ruský raketový útok, ale o řízený výbuch v ukrajinském dole na grafit. Který se používá v lithium-iontových bateriích a v jaderných reaktorech, Ukrajina má také titanium, které se používá v leteckém průmyslu, ale návrh dohody se nevzdává kontroly nad ukrajinskými nerostnými zdroji ve prospěch USA, jak původně požadoval prezident Trump. Spíše se jedná o pokus zajistit, aby z ní měly prospěch obě země.





Dnes prezident Zelenskyj pózoval s mapou ukrajinských nerostných zdrojů. Pro něj je klíčové, že jakákoli dohoda by měla zahrnovat bezpečnostní záruky USA. Zatím není jasné, zda tomu tak je.





Zde v Washingtonu řekl prezident Trump na začátku svého prvního zasedání vlády:





Trump: „Prezident Zelenskyj přijede v pátek. To je nyní potvrzeno a budeme podepisovat, co bude velmi velká dohoda.“





Ale k budoucímu zajištění bezpečnosti Ukrajiny se nezavázal.





Trump: „No, já nehodlám dávat bezpečnostní záruky nad rámec. To udělá Evropa, protože víte, Evropa je jejich soused.“





A zdálo se, že nevěděl, že Ukrajina sice má mnoho kritických nerostných surovin, ale nemá mnoho vzácných zemin.









Reportérka: Ve skutečnosti USA těží prvky vzácných zemin, které jsou nezbytné pro nové zelené technologie, jako jsou větrné turbíny, z dolu v Mountain Pass v Kalifornii. Problémem je, že 90 % vzácných zemin se zpracovává v Číně, a to i tehdy, když se těží v USA, problémem tedy není nalezení dalších ložisek vzácných kovů. Je to dominance Číny ve zpracování a dohoda s Ukrajinou. to nevyřeší.











Prezident Putin dnes při setkání s prezidente, z Guineje Bissau, zřejmě je nyní méně spokojený. Shodou okolností svým představitelům říkal, že Rusko má mnohem více vzácných zemin než Ukrajina a Amerika je může využívat.

V Kyjevě se několik lidí proti dohodě protestovalo. Obávají se, že prezident Trump chce uloupit nerostné zdroje jejich země, Ukrajinci se bojí. Říkají, že jediný sýr zdarma je v pasti na myši.





Moderátor: Keir Starmer je nyní na cestě do Washingtonu. Jak to všechno dopadne bude hrát roli při jeho návštěvě?





Reportérka: Myslím, že to bude docela komplikované. Prezident Macron tu byl na začátku týdne. On a premiér řekli, že by byli ochotni poskytnout Ukrajině mírové síly. Ale ruský ministr zahraničí Lavrov dnes opět řekl, že v žádném případě nepřijmou mírové síly z jakékoliv země NATO. A přesto tu máme prezidenta Trumpa. říká, Američané neposkytnou žádné bezpečnostní záruky. To je na Evropě. Je to všechno dávání vozu před koně. Žádná mírová dohoda neexistuje. Neexistuje dokonce ani žádné jednání. Přesto se zítra v Istanbulu uskuteční mezi Američany a Rusy, ale jen o navázání řádných diplomatických vztahů. Neříkají nic o Ukrajině. Takže všechny tyhle věci o nerostných zdrojích a o mírových silách, to všechno je daleko v budoucnosti. Premiér Starmer se bude muset pokusit přesvědčit Trumpa, aby se k tomu postavil čelem, že musí dojít k serióznímu jednání, které nedá Rusku nic zadarmo.









Moderátor: Teď se k nám připojila ukrajinská poslankyně Kira Rudik, ze strany Holos. Před týdnem Ukrajinci hovořili. o tom, jak se cítí zrazeni Donaldem Trumpem. Stále to tak cítíte?





Kira Rudik: Cítíme se vlastně velmi velmi zmateně, protože prezident Trump pracuje na základě nepotvrzených iluzi, že Putin chce mír. Nezaznamenali jsme žádnou skutečnost, která by by to podporovala. V posledním týdnu a celou dobu kdykoliv kdykoli předtím jsme terčem ruských útoků. Každou noc v našich mírumilovných městech. Boj na frontové linii pokračuje a z nějakého důvodu se diskutuje o vzácných nerostech, což je velmi přitažené za vlasy, zatímco Evropa drží 300 miliard ruských aktiv, která b šlo snadno vzít a použít.





Moderátor: Zelenskyj se chystá v pátek do Washingtonu, aby podepsal dohodu, která, jak říkáte, zdá se, že nemá cenu papíru, na kterém je napsána?





Kira Rudik: No, zdá se. že se prezident Trump snaží splnit některé sliby. které dal americkému lidu, a k tomu potřebuje mít dohodu, kterou může oznámit. Ale způsob, jakým jsme tuto dohodu viděli, je to jen něco jako rámec. Není jasné, jestli jde o dohodu o minulosti, nebo je to dohoda o budoucnosti. A jestli jsou nějaké další podrobnosti, bude to muset jít do ukrajinského parlamentu a být ratifikováno parlamentem, takže budeme muset znát všechny podrobnosti. Takže v tuto chvíli je velmi těžké vidět, jaké ty dohody budou. zda nás to povede k tomu, abychom měli příměří nebo mírovou dohodu, protože záruka bezpečnosti s ní není spojena.











Moderátor: Takže pokud Zelenskyj i bude pokračovat a podepíše něco, co vy říkáte, že nemůže udělat, protože je to musí být ratifikována ukrajinským parlamentem, riskuje tím své vlastní prezidentství?





Kira Rudik: Ne, on podepíše.rámec, který mu je povolen, ale pokud by chtěl jít do detailů, jako znamenalo by to změnu v sestavování rozpočtu, daní,my nemluvíme jenom jako o jednom papíru. Mluvíme o masivní spolupráci mezi zeměmi, , která bude vyžadovat docela tektonické změny v ukrajinské legislativě, takže to není tak rychlé, jako jít do televizního pořadu a a oznámit to. Je to dlouhodobá legislativní práce, která se bude muset udělat, a my ji uděláme, ale znovu opakuji, že v tuto chvíli na to nemáme podrobnosti. Nechápeme, jak to přinese mír pro naše zemi. A hlavně nechápeme, jak je možné, že musíme dávat vzácné nerosty Spojeným státům, ale za naši bezpečnost je zodpovědná Evropa.







Moderátor: No, co si o tom myslíte e o druhé straně tohoto problému, že Británie a Francie mluví o mírových silách a Rusko říká, na to zapomeňte. žádném případě to nepřijmou jako součást nějakého míru.





„Tato dohoda může být velkým úspěchem, nebo může jen v tichosti projít. Velký úspěch závisí na našem rozhovoru s prezidentem Trumpem.“: „My velmi potřebujeme vzácné zeminy. Mají velké vzácné zeminy To nám přináší velké bohatství. Získáváme zpět peníze, které jsme vynaložili, a doufáme, že se nám to se to podaří vyřešit.“I.V tuto chvíli není. jasné porozumění žádného vůdce. jak přimět Rusko, aby přestalo. Opět jsme slyšeli, že Rusko chce. ukončit válku, je něco, co řekl prezident Trump, ale to není pravda zde na místě. . Takže pro nás se věci nemění. Musíme bojovat na frontě. Musíme se snažit zachránit naše životy během útoků v ukrajinských městech a musíme pokračovat v činnosti jako země a všechno ostatní. Žádný vliv na Putinovo jednání nemáme. Oceňujeme, co dělají Keir Starmer a prezident Macron. Toho si opravdu opravdu vážíme. Ale musí to být komplexní řešení, které je prostě zatím není.