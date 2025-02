Francie se v případě stažení amerických vojsk z Evropy chystá rozmístit letouny s jadernými zbraněmi v Německu

26. 2. 2025

Francie začala zvažovat možnost rozmístění jaderných nosičů v Německu uprostřed hrozby stažení amerických vojsk z Evropy, píše The Telegraph. Francouzský představitel řekl publikaci, že takové rozhodnutí by bylo vzkazem ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Rozmístění několika francouzských jaderných stíhaček v Německu nebude obtížné a poslouží jako silný signál," řekl. Francie začala zvažovat možnost rozmístění jaderných nosičů v Německu uprostřed hrozby stažení amerických vojsk z Evropy, píše The Telegraph. Francouzský představitel řekl publikaci, že takové rozhodnutí by bylo vzkazem ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Rozmístění několika francouzských jaderných stíhaček v Německu nebude obtížné a poslouží jako silný signál," řekl.

Diplomat v Berlíně zase řekl, že návrh Paříže by přiměl britského premiéra Keira Starmera, aby udělal totéž, pokud to myslí vážně s přispěním k bezpečnosti kontinentu. Premiér se v otázce ukončení války na Ukrajině postavil na stranu evropských lídrů, nikoli amerického prezidenta Donalda Trumpa, a chce s EU podepsat bezpečnostní a obranný pakt. "Pokud se Francouzi rozhodnou rozmístit jaderný odstrašující prostředek v Německu, skutečně to zvýší tlak na Brity, aby je následovali," řekl diplomat. Připomněl, že konzervativní aliance CDU/CSU, která vyhrála parlamentní volby, věří, že Němci potřebují jaderný deštník, a je "připravena za něj zaplatit". Podle něj však odpovídající oficiální žádost pravděpodobně nepřijde, dokud Američané nestáhnou jaderné odstrašující síly z Německa.

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil 23. února s budoucím německým kancléřem Friedrichem Merzem před cestou do Spojených států, kde měl Donaldu Trumpovi představit svůj plán evropské bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Během tiskové konference ve Washingtonu Macron řekl, že mír "nesmí být kapitulací Ukrajiny" a vyzval evropské lídry, aby udělali více pro ochranu kontinentu.

USA již dlouho garantují bezpečnost Evropy arzenálem 100 jaderných hlavic, z nichž mnohé jsou umístěny na americké vojenské základně v Německu. Francouzské jaderné síly jsou v současné době nezávislé na NATO, zatímco britské jsou klíčovou součástí obranné strategie aliance. Paříž má 300 jaderných zbraní. Francouzské hlavice mohou být odpáleny z moře i ze vzduchu. Britský jaderný odstrašující systém Trident zahrnuje čtyři ponorky třídy Vanguard. Každý z nich může nést až 16 jaderných raket.

Friedrich Merz již dříve vyzval Velkou Británii a Francii, aby posílily evropský jaderný deštník na pozadí neshod mezi EU a novou americkou vládou. Připustil také, že země kontinentu budou muset vytvořit alternativu k NATO. Podle Merze mu začalo být jasné, že americká administrativa se o osud Evropy příliš nestará, a nyní má v úmyslu přispět k nezávislosti regionu na Spojených státech. Macron na druhou stranu trvá na tom, aby Evropa vedla debatu o roli, kterou mohou hrát francouzské jaderné zbraně při obraně kontinentu.

Šéf Pentagonu Pete Hegseth již dříve řekl, že "tvrdá strategická realita" nedovolí Spojeným státům upřednostnit bezpečnost Evropy. Zdůraznil, že země kontinentu musí vynakládat více prostředků na obranu, protože americká vojenská přítomnost v regionu může jednoho dne skončit.

