Trump rozhodl uvalit na EU 25% cla a tvrdí, že blok byl vytvořen, aby „podrazil USA“

27. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



EU uvedla, že na „neoprávněné“ obchodní bariéry odpoví „rozhodně a okamžitě“, a naznačila, že je připravena na odvetná opatření proti Trumpovým clům



Donald Trump oznámil, že uvalí na Evropskou unii 25% cla, a prohlásil, že blok 27 zemí byl „vytvořen, aby podrazil Spojené státy“.



Ve svém středečním projevu na prvním zasedání vlády americký prezident uvedl, že brzy zveřejní podrobnosti nejnovější celní hrozby. „Učinili jsme rozhodnutí a brzy ho oznámíme. Bude to 25 %,“ řekl.



EU přislíbila, že na „neodůvodněné“ obchodní bariéry zareaguje „rozhodně a okamžitě“, a naznačila, že je připravena na nová cla rychle reagovat. Donald Trump oznámil, že uvalí na Evropskou unii 25% cla, a prohlásil, že blok 27 zemí byl „vytvořen, aby podrazil Spojené státy“.Ve svém středečním projevu na prvním zasedání vlády americký prezident uvedl, že brzy zveřejní podrobnosti nejnovější celní hrozby. „Učinili jsme rozhodnutí a brzy ho oznámíme. Bude to 25 %,“ řekl.EU přislíbila, že na „neodůvodněné“ obchodní bariéry zareaguje „rozhodně a okamžitě“, a naznačila, že je připravena na nová cla rychle reagovat.





Evropská unie je vedle Číny třetím největším obchodním partnerem USA. Trump uvedl, že příští týden zavede 25% cla na dva největší obchodní partnery USA, Kanadu a Mexiko.



Trump neuvedl další podrobnosti, zmínil však výrobce automobilů a uvedl, že cla budou uplatňována „všeobecně“. „A to na automobily a všechny ostatní věci,“ řekl.



Trump učinil řadu prohlášení o zavedení cel vůči největším obchodním partnerům USA, ale opakovaně odložil zavedení odvodů vůči Kanadě a Mexiku.



Začátkem tohoto týdne Trump své celní hrozby obhajoval a uvedl, že zahraniční automobily, léky a polovodičové čipy budou zasaženy během několika týdnů.



Francouzský prezident Emmanuel Macron se tento týden setkal s Trumpem ve Washingtonu a zdálo se, že si myslí, že Trumpovi obchodní spor s EU rozmluvil a že se má místo toho soustředit na jednání s Čínou.



„No tak, nemůžete vést obchodní válku s Čínou a Evropou zároveň. Doufám, že jsem ho přesvědčil,“ řekl Macron po jednání televizi Fox News.



Podle agentury Bloomberg by Trumpova cla mohla zasáhnout až 28 miliard euro z vývozu bloku. EU se zavázala k okamžitým odvetným opatřením, pokud USA uvalí cla na vývoz jejích členských zemí. „EU nevidí pro uvalení cel na svůj vývoz žádné opodstatnění. Budeme reagovat, abychom ochránili zájmy evropských podniků, pracovníků a spotřebitelů před neodůvodněnými opatřeními,“ uvedl výkonný orgán bloku na začátku tohoto měsíce.



Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že EU by měla udělat vše pro to, aby se vyhnula „naprosto zbytečným a hloupým celním válkám“.



Mnozí ekonomové a dokonce i konzervativní publikace, včetně deníku Wall Street Journal, varovali, že Trumpovy plány hrozí poškozením americké ekonomiky. Ve středu Trump na své sociální síti Truth Social zaútočil na redakční článek deníku, který tvrdil, že jeho cla na Kanadu a Mexiko se obrátí proti němu a poškodí americkou ekonomiku.





Trump tento argument označil za „strašně špatný“ a napsal: „Cla přivedou obrovské množství automobilové výroby do MICHIGANU, státu, který jsem v prezidentských volbách právě snadno vyhrál .“ (Napsal "one" namísto "won".)







Zdroj v angličtině ZDE

0