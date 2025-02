Netanjahu vyslal delegaci do Egypta, aby pokračovala v jednáních s Hamásem o příměří v Gaze

28. 2. 2025

Izraelský tým míří do Káhiry v době, kdy se blíží konec první fáze dohody, ale mezi oběma stranami přetrvávají velké rozdíly



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že pověřil delegaci, aby odjela do Egypta na jednání o pokračování příměří ve válce s Hamásem v Gaze, a to dva dny před vypršením první fáze této křehké dohody.



Izraelský tým má odletět z egyptského hlavního města Káhiry ve čtvrtek pozdě večer, uvádí se v prohlášení premiérova úřadu. Oznámení bylo učiněno den poté, co Hamás předal těla čtyř izraelských rukojmích, posledních, kteří měli být propuštěni podle podmínek šestitýdenní první fáze dohody dohodnuté v lednu.



Šest set palestinských vězňů a zadržených, kteří měli být propuštěni o víkendu, bylo propuštěno v noci na středu, z toho 46 žen a dětí. Některým z nich byly v izraelské vazbě amputovány končetiny a mnozí byli vyhublí.

První fáze příměří má skončit 2. března. Jednání o způsobu provedení druhé etapy, která by vedla k trvalému ukončení války, měla začít již před několika týdny, ale byla opakovaně odkládána, protože křehké příměří se zmítá od krize ke krizi.



Obě strany se navzájem obviňují z opakovaného porušování dohody, která pozastavila 15 měsíců trvající boje a umožnila masivní zvýšení dodávek pomoci a stažení izraelských vojsk ze všech pozic mimo pohraniční oblasti pásma Gazy. V konfliktu, který proměnil území v ruiny a způsobil hrozivou humanitární krizi, zahynulo v Gaze více než 48 000 lidí. Při útoku Hamásu, který vyvolal válku, bylo zabito asi 1 200 lidí a 250 jich bylo vzato jako rukojmí.



Izrael chce v rámci obnovených rozhovorů prodloužit první fázi dohody, uvedli ve čtvrtek vládní představitelé pro izraelská média. Není jasné, co se stane, pokud v neděli vyprší první fáze bez dohody o prodloužení první fáze, zda budou pokračovat týdenní dávky výměn rukojmích v rámci první fáze nebo jak dlouho bude případné prodloužení trvat.



Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Izraelců je pro pokračování příměří s cílem osvobodit zbývajících 59 rukojmích, z nichž nejméně 39 je pravděpodobně mrtvých. Netanjahu se však nechce zavázat k druhé fázi příměří kvůli tlaku většiny své pravicové vlády, aby splnil stanovený cíl války, kterým je „úplné vítězství“ nad Hamásem. Extrémistický koaliční partner pohrozil odchodem a pádem vlády, pokud se Izrael nevrátí k bojům, což by izraelského premiéra učinilo zranitelnějším vůči obvinění z korupce.



Ve čtvrtečním prohlášení Hamás uvedl, že je připraven zahájit rozhovory o druhé fázi a že jedinou možností, jak osvobodit zbývající rukojmí v Gaze, je „závazek k příměří“.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar novinářům řekl, že delegace odcestuje do Egypta, aby zjistila, zda existuje společná půda pro jednání o prodloužení. „Řekli jsme, že jsme připraveni prodloužit rámec výměnou za propuštění dalších rukojmích. Pokud to bude možné, uděláme to,“ řekl.



Agentura Associated Press ve čtvrtek uvedla, že izraelští představitelé potvrdili, že země nestáhne své síly z pohraničního pásma mezi Gazou a Egyptem, jak to vyplývá z dohody o příměří, což by mohlo budoucnost příměří opět ohrozit.



Hamás v reakci na vyjádření izraelského ministra energetiky Eliho Cohena, který požadoval, aby izraelská armáda zůstala na jižní hranici Gazy, uvedl, že jakýkoli izraelský pokus o udržení nárazníkové zóny v koridoru by byl „hrubým porušením“ dohody o příměří.



Ve druhé fázi dohody s nejistým trváním by měl Izrael zcela stáhnout své síly z Gazy, čímž by v podstatě ukončil válku, a měly by začít rozhovory o budoucí správě pásma. Ve třetí fázi má být zahájena rekonstrukce, ale na obou stranách panují velké rozpory ohledně budoucnosti Gazy.



Hamás prohlásil, že je ochoten předat kontrolu nad pásmem Gazy jiným Palestincům, ale jeho vedení odmítá odejít do exilu. Izrael trvá na tom, že po skončení války nedovolí Hamásu ani Palestinské samosprávě se sídlem na Západním břehu spravovat území.



Ve čtvrtek bylo také v severním Izraeli při útoku autem zraněno 14 lidí, z toho jeden kriticky, útok podle policie provedl 53letý Palestinec z Džaninu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podezřelý byl na místě zastřelen.





V noci na čtvrtek zatkli izraelští vojáci desítky Palestinců v rámci rozsáhlé vojenské operace na celém Západním břehu Jordánu, která začala dva dny po vstupu příměří v Gaze v platnost.





