Západ už dlouho požaduje po Palestincích to, co Trump po Ukrajině - a ještě víc

4. 3. 2025

David Smith z deníku Guardian ve snaze vysvětlit smutnou podívanou, která se v pátek odehrála v Bílém domě, připomíná, že Trump je fanouškem zápasů Světové zápasnické federace. Trump požaduje, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „uzavřel mír“ s Ruskem, a obviňuje ho, že svým postojem proti ruské invazi riskuje uvržení planety do třetí světové války. Trump Zelenskému řekl: „Buď se dohodnete, nebo končíme“. „Dohodou“ měl na mysli souhlas s ruskou anexí Donbasu a sousedních oblastí Ukrajiny, píše Juan Cole.

Demokraté Trumpa a JD Vance za tuto zjevně nacvičenou léčku odsoudili. Léonie Chao-Fongová na serveru The Guardian citovala senátorku Amy Klobucharovou (D-MN), která o Zelenském prohlásila: „Naše země děkuje JEMU a ukrajinským vlastencům, kteří se postavili diktátorovi, pohřbili své vlastní & zabránili Putinovi v pochodu přímo do zbytku Evropy.“

To vše neuvádím proto, abych hovořil o právech a nepravostech války na Ukrajině. Existují vojenští analytici a politologové, kteří již nějakou dobu tvrdí, že vzhledem k výhodám Ruska, pokud jde o velikost a početní stavy, je naprosté ukrajinské vítězství nepravděpodobné. Přesto je takovéto povzbuzování Putina nerozumné, něco jako dát soupeři u pokerového stolu najevo, že nemáte žádné odkryté karty.

Rád bych na tomto místě upozornil, že Trumpovy požadavky vůči Ukrajině se nijak neliší od požadavků USA a západní Evropy vůči Palestincům v 90. letech 20. století a že dnes Západ zřejmě očekává, že Palestinci prostě spáchají masovou sebevraždu.

Stejně jako Ukrajina byla i Palestina napadena - v druhém případě sionistickými osadnickými kolonialisty, kteří se jí zmocnili a Palestince z jejich vlasti vyhnali. Nově nazvaní Izraelci vyhnali 57 % palestinského obyvatelstva z území, které se stalo Izraelem, ukradli jim domovy a farmy a zabrali je pro sebe. Dokonce si dovezli i úrodu, kterou Palestinci zasadili. Tito palestinští uprchlíci byli vytlačeni především do Gazy, na Západní břeh Jordánu, do Jordánska a Libanonu. Nyní Izraelci po těchto uprchlících jdou a znovu je vyhánějí.

Ruská invaze na Ukrajinu vyhnala 10,2 milionu Ukrajinců, což je asi 23 % ukrajinské populace ve stavu před válkou. Ukrajinci tedy utrpěli mnohem méně vysídlení než Palestinci.

Navíc v roce 1967 Izrael napadl a zabral pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, čímž znovu obsadil Palestince, a to jak uprchlíky, kteří se tam usadili, tak Palestince, kteří na těchto územích žili před rokem 1948. V době vpádu izraelských vojsk pracovalo v zahraničí přes 300 000 Palestinců ze Západního břehu Jordánu a izraelské úřady jim navždy zablokovaly přístup do jejich země.

Od roku 2014, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, okupuje 19 % jejího území.

Izrael zabral 78 % Palestiny v roce 1948 vojenským dobytím a prostřednictvím záměrných etnických čistek, které zahrnovaly předem promyšlené masakry palestinských vesničanů s cílem šířit paniku.

V roce 1993 tedy Organizace pro osvobození Palestiny udělala přesně to, co Trump požaduje po Zelenském. Zřekla se jakýchkoli nároků na část Palestiny, kterou zabrali přistěhovalí evropští Židé a přeměnili ji v Izrael, a přijala 22 % starého koloniálního britského mandátu Palestina, na němž založila palestinský stát. Izrael se zavázal, že se stáhne z území obsazených v roce 1967, a to do roku 1997. Benjamin Netanjahu tento plán zcela zmařil a Palestinci za to, že se toho tolik vzdali, dostali méně než nic.

Trump požaduje, aby Zelenskyj přijal ekvivalent dohod z Osla z roku 1993, na které Palestinci přistoupili. Zelenskyj poukázal na to, že Putin by mohl dohodu uzavřít, ale pak od ní odstoupit, a Trump s Vancem ho okřikli. Přesně to však Izraelci udělali.

Američané, kteří mají pocit, že to, co Trump žádá po Ukrajině, je nespravedlivé, trpí slepotou, pokud jde o Palestince. Nevím, jestli je to rasismus - že mnoho Američanů si Ukrajince zaškatulkuje jako „bílé“ a Palestince jako „hnědé“. Ale mnoho Američanů Palestince nevidí, nedokáže se do nich vcítit, nedokáže je pochopit jako bližní.

Nyní Trump žádá Palestince, aby opustili Gazu, jeden z mála kousků Palestiny, na kterém ještě mohou žít. Bylo by to jako žádat 17 milionů Ukrajinců, aby se natrvalo sebrali a odešli do Polska a dalších zemí, navždy se vzdali Ukrajiny a umožnili ruským kolonistům, aby je nahradili. To po Ukrajincích nežádá ani Trump.

