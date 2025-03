Trump zavedl dovozní cla proti Kanadě, Mexiku a Číně, Kanada a Čína zavádějí odvetná cla proti USA

4. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Trhy se propadají, protože vstoupila v platnost cla amerického prezidenta vůči Kanadě, Mexiku a Číně



Čína a Kanada představily odvetná opatření vůči USA poté, co Donald Trump o půlnoci amerického času zavedl svůj plán rozsáhlých cel, a to navzdory varováním, že by to mohlo vyvolat eskalaci obchodní války.



V platnost vstoupila americká cla ve výši 25 % na zboží z Kanady a Mexika, dvou největších obchodních partnerů USA, a 20 % na zboží z Číny, což je dvojnásobek cel pro Čínu z minulého měsíce.



Cla se dotknou dovozu z Kanady a Mexika do USA v hodnotě více než 918 miliard dolarů.

Čína a Kanada představily odvetná opatření vůči USA poté, co Donald Trump o půlnoci amerického času zavedl svůj plán rozsáhlých cel, a to navzdory varováním, že by to mohlo vyvolat eskalaci obchodní války.V platnost vstoupila americká cla ve výši 25 % na zboží z Kanady a Mexika, dvou největších obchodních partnerů USA, a 20 % na zboží z Číny, což je dvojnásobek cel pro Čínu z minulého měsíce.Cla se dotknou dovozu z Kanady a Mexika do USA v hodnotě více než 918 miliard dolarů.





Čína v úterý uvedla, že příští týden zavede nová cla na řadu zemědělských dovozů z USA. Její ministerstvo financí uvedlo, že dodatečná 15% cla budou uvalena na kuřecí maso, pšenici, kukuřici a bavlnu a další 10% cla na čirok, sójové boby, vepřové maso, hovězí maso, vodní produkty, ovoce, zeleninu a mléčné výrobky.



Kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že Ottawa bude reagovat okamžitými 25% cly na dovoz z USA v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů. Již dříve uvedl, že Kanada se zaměří na americké pivo, víno, bourbon, domácí spotřebiče a floridský pomerančový džus.



Pokud budou Trumpova cla platit i za 21 dní, budou uvalena cla na další americké zboží v hodnotě 125 miliard kanadských dolarů.



„Cla naruší neuvěřitelně úspěšné obchodní vztahy,“ uvedl Trudeau a dodal, že porušují dohodu o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, kterou Trump podepsal během svého prvního funkčního období.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová měla svou reakci oznámit v úterý ráno, uvedlo tamní ministerstvo hospodářství.



Asijské trhy se - po prudkém pondělním poklesu amerických trhů - propadly: japonský Nikkei klesl o 1,6 %, tchajwanský benchmarkový index TWII o 0,5 % a hongkongský Hang Seng o 0,$ %.



Kanadský dolar a mexické peso v úterý klesly na nejnižší úrovně za poslední měsíc.



V Evropě index FTSE 100 na začátku obchodování klesl o 57 bodů, tj. o 0,65 %, na 8 813 bodů, den poté, co poprvé v historii vzrostl nad 8 900 bodů. Francouzský CAC 40 klesl o 0,9 % a španělský Ibex se snížil o 0,8 %.



Trump a jeho spojenci tvrdí, že vyšší cla na americký dovoz z celého světa pomohou učinit Ameriku opět velkou, protože jí umožní získat politické a ekonomické ústupky od spojenců a rivalů na globální scéně.



Podniky v USA i ve světě varovaly před rozsáhlým chaosem, pokud bude Trumpova administrativa tuto strategii prosazovat.



Od vítězství v listopadových prezidentských volbách se prezident zaměřil na Čínu, Kanadu a Mexiko a těmto třem trhům pohrozil vysokými cly na jejich vývoz, pokud nesníží „nepřijatelnou“ míru nelegálních drog, které pronikají do USA.



Zatímco na Čínu minulý měsíc uvalil 10% clo, zavedení cel na Kanadu a Mexiko Trump opakovaně odkládal. Prezident slíbil, že sníží ceny v USA, ale ekonomové varovali, že jeho obchodní plány by mohly negativně ovlivnit spotřebitele v zemi.



Podle thinktanku Peterson Institute for International Economics, který odhaduje, že takový krok by typickou americkou domácnost stál více než 1 200 dolarů ročně, by 25% clo na Kanadu a Mexiko a 10% poplatek na Čínu představovaly „největší zvýšení daní za nejméně jednu generaci“.



Trump přislíbil jít ještě dál a pohrozil zavedením „recipročních“ cel vůči zemím, které mají vlastní cla na zboží vyrobené v USA. Uvedl, že tato cla vstoupí v platnost již příští měsíc.



Čínské ministerstvo financí ve svém prohlášení uvedlo: „Jednostranné zvýšení cel ze strany USA poškozuje mnohostranný obchodní systém, zvyšuje zátěž amerických společností a spotřebitelů a podkopává základy hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a USA.“



Ministerstvo uvedlo, že cla se nebudou vztahovat na výrobky odeslané z USA do Číny, které byly odeslány před 10. březnem a přivezeny před 12. dubnem.



Trump uvedl, že cla na Čínu jsou uvalena proto, že vláda nedokázala zastavit dovoz nelegálního fentanylu do USA, což je podle Pekingu „záminka“ k ohrožení Číny.



„Čína je proti tomuto kroku a udělá vše, co je nezbytné, aby pevně ochránila své legitimní zájmy,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Lin Ťien.





Chris Weston, analytik makléřské společnosti Pepperstone, uvedl: „Úroveň úzkosti na trhu se zvýšila a vidíme, že obchodníci musí agresivně a dynamicky reagovat na záplavu titulků a příspěvků na sociálních sítích, které potvrzují, že cla na Čínu, Mexiko a Kanadu budou zavedena v plné výši a tak, jak bylo vyhrožováno.“





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

1