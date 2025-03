Channel 4 News: Radikální přelom v historii Evropy a světa

6. 3. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátor z Bruselu, Channel 4 News, čtvrtek 6. března 2025, 19 hodin: Prezident Zelenskyj dnes večer v Bruselu mezi přáteli, kteří slibují největší nouzový balík v dějinách EU pro něj i pro ně. Pevnost Evropa se připravuje na chmurnou budoucnost.





von der Leyen: „Toto je zlomový okamžik pro Evropu a Ukrajinu. Pro Ukrajinu jako součást naší evropské rodiny je to také zlomový okamžik!"

Moderátor: Dobrý večer z Bruselu. EU zde hostila mnoho mimořádných summitů, například o finanční krizi, o brexitu. Ale nikdy ne takový, jako je tento. V minulosti šlo o ohrožení ceněného evropského způsobu života. Dnes jde o životy Evropanů a o budoucnost Evropské unie. Nejde ani tak o vojenskou agresi ze strany Ruska, na kterou měli tři roky války na Ukrajině, aby si na ni zvykli. Je to náhlý pocit opuštěnosti a nepřátelství ze strany Washingtonu. Již ne spolehlivý, ale stále nepostradatelný.

Krize a naléhavost.. Utrácet, utrácet, utrácet, řekla dnes dánská premiérka svým kolegům. Na bomby, tanky a bezpilotní letouny má být vynaloženo ohromujících 800 miliard eur. Prezident Macron opět nabídl rozšíření francouzského jaderného deštníku pro své sousedy, zatímco Rusko mu to dnes vrátilo a obvinilo ho, že se chová jako Napoleon. Prezident Zelenskyj poté, co poděkoval Evropě za to, že zůstala s námi, řekl, že Ukrajina a USA doufají, že příští týden dojde ke smysluplnému setkání, ale v tomto novém světovém řádu se zdá, že se vše změnilo.

Den 1106 této války a přes noc další ruská raketa zničila civilní cíl a zabila čtyři lidi. Jednalo se o hotel, shodou okolností v rodném městě prezidenta Zelenského. Pokud se Rusko cítí odvážně a posílá osobní vizitku, není to kvůli nějaké změně na bojišti, ale kvůli proměně na scéně ve Washingtonu. Tady v Bruselu mají nyní Ukrajina a Evropa pocit, že jim Trump vytrhl bezpečnostní koberec zpod nohou. Je čas zaplnit vakuum solidaritou a 800 miliardami eur na přezbrojení, ještě většími než nouzový fond pro covid . Donald Trump může EU pohrdat, nebo jí dokonce opovrhovat, ale díky němu je Evropa odhodlanější než kdykoli předtím.

* * *





V Bílém domě ho možná nemají příliš v lásce, ale Zelenskyj je zde navrátivším se hrdinou s pozvánkou do klubu.





„Budeme s vámi pokračovat nyní a hlavně v budoucnu jako členský stát Evropské unie."





"Moc vám děkujeme. Děkuji vám tak. Moc vám děkuji.“





„Evropa čelí jasnému a aktuálnímu nebezpečí, a proto se Evropa musí umět bránit, bránit se, stejně jako my musíme Ukrajinu postavit do pozice, aby se mohla bránit a prosazovat trvalý a spravedlivý mír.“





Moderátor: EU mluví o bombách, ne o obchodu, díky Trumpovu postupu to dnes působí téměř jako mimotělní zážitek a červený koberec, tak často přehlídka drobných rozdílů je nyní jednotné prkno vzdoru.







(V Bruselu kulhá Donald Tusk, má zraněnou nohu v postroji. Reportér na něj volá): Pane premiére, co se stalo s vaší nohou? Co se stalo s vaší nohou? Pane premiére! Byl to Donald Trump?





* * *





Moderátor: Zdá se, že nikdo ze zdejších kravaťáků nemá proti Zelenského dress codu námitky, a dokonce se mu podaří potřást si rukou s nejbližším přítelem Kremlu, kterým je zde Viktor Orbán z Maďarska. Možná největší výzva pro Evropu se nachází venku na ulici na slunci, přesvědčit lidi, že se o ně zajímá válka, i když je ta válka nezajímá.





Z Kyjeva se ke mně nyní připojuje bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk, který je předsedou Kyjevského bezpečnostního fóra,





Jestli bych mohl začít tou nejnovější náročnou zprávou pro Ukrajinu, která se včera objevila, že Američané odřízli vašim lidem na bojišti veškerý přístup ke svým zpravodajským informacím, jak moc je to vážné?





Arsenij Jaceňuk: Naznačil jste, že se právě nacházíme v novém světovém řádu. Řeknu to takto. Jsme v novém světovém nepořádku, pokud jde o zprávu, že americká rozvědka a americká bezpečnost se rozhodla přerušit dodávky dat od americké rozvědky. Je to katastrofa, tečka. Nebudu totiž říkat, že jsme prakticky slepí, ale nemáme k tomu daleko. Jde o to, že se na americký zpravodajský varovný systém silně spoléháme, jen abych to vysvětlil vašim divákům.





Tady jde skutečně o to, že když Rusové odpálí balistickou raketu, tak my jsme dostali od našich amerických spojenců údaje, že odpálili raketu proti Ukrajině, nebo dron íránské výroby je na cestě na Ukrajinu a to nám dává půdu a vlastně šanci to neutralizovat. Takové cíle teď nemáme k dispozici, tyto zásadní informace.





Moderátor: Takže by to mohlo jít o život, o spoustu životů na Ukrajině.





Arsenij Jaceňuk: Takže by to vedlo ke strašlivým důsledkům a cena těchto amerických rozhodnutí je obrovská a nedokážeme ji spočítat. Není to cena v nějakých dolarech nebo jiné hodnotě, kromě lidských životů, takže platíme ukrajinskou krví.





Moderátor: A co přístup ke Starlinku? Protože od Elona Muska je to pro vaše vojáky na bojišti pro vaše drony neuvěřitelně důležité. Také se objevily zprávy, že by mohl Starlink zase odpojit. Jak zničující by to bylo pro průběh války?





Arsenij Jaceňuk: Je to komerční obchod a naši polští přátelé - a jak jste se ptal pana premiéra, co má s nohou, tak doufám, že je v pořádku. Ale je to polská vláda, která hradí tento druh výdajů. Takže se dá říct, že je to komerční obchod, ale za současných okolností bůhví, jak to dopadne. Takže já pevně věřím, že ten Starlink dodrží svůj komerční závazek.u Jinak to naruší celý ukrajinský komunikační systém v ukrajinské armádě.





Moderátor: Dnes se objevily zprávy, že někteří vysocí představitelé Trumpovy administrativy byli v Kyjevě a jednali s představiteli opozice, kteří by se mohli chtít postavit proti prezidentu Zelenskému, kteří by ho mohli chtít porazit v příštích volbách. Slyšel jste tyto zprávy a jak jsou významné? Jak moc jsou pro něj hrozivé?









Arsenij Jaceňuk: Ano, slyšel jsem tyto zprávy, takové politické zvěsti a Politico zveřejnilo článek, který uvádí, že řada ukrajinských politiků, kteří jsou v politické opozici vůči prezidentu Zelenskému, že chtějí vlastně předčasné volby a pak chtějí kandidovat proti prezidentu Zelenskému. Podle mého skromného názoru je to taková fantazie. Abychom se dočkali voleb, musíme nejprve uzavřít mírovou dohodu a opustit válečný stav, protože podle ukrajinské ústavy není šance uspořádat svobodné a spravedlivé volby, a dovolte mi, abych se k tomu vyjádřil, i kdybychom měli nějaký právní rámec, jak takový druh voleb uspořádat, není možné, aby se tyto volby konaly pod palbou a salvami ruských raket a dronů íránské výroby a severokorejských balistických raket, takže já těmto příběhům nevěřím. Sněmovna přijala zvláštní usnesení, které říká, že Ukrajina má mít nové volby až po mírové dohodě.

* * *



Moderátor: Ale samozřejmě Ukrajina bude velmi pozorně sledovat, jak jsou všechna ta krizová jednání přijímána za Atlantikem, britský ministr obrany John Healey je v současné době ve Washingtonu, kde jedná se svým americkým protějškem Petem Hegsethem. Náš zpravodaj Paul McNamara je v Pentagonu a nyní se k nám připojuje. Paule, jaký byl tón toho setkání?









John Healey tady říkal, že jsme zvýšili výdaje na obranu, a včera podepisoval dohodu o dodávkách dalších dronů na Ukrajinu. Ale v poslední hodině nebo tak nějak USA řekly, že nyní vyšlou delegaci do Saúdské Arábie, aby pokračovala v mírových rozhovorech.







Před několika minutami jsem se zeptal Peta Hegsetha, zda to změní jeho názor na zásobování Ukrajiny.





Pete Hegseth: Jak prezident zdůraznil, je to pauza. Přesně to říkal od začátku. Pauza v očekávání skutečného závazku na cestě k míru. Prezident bude velmi bedlivě sledovat, co přesně Ukrajinci říkají a dělají, pokud jde o závazek k tomuto mírovému procesu. A náznaky, které vidíme, nás velmi povzbuzují. Nakonec se rozhodne on, ale zatím je to pauza.





0

231

Ano, velmi se liší od toho, když se poprvé setkali před pouhými třemi týdny v NATO. Vzpomeňte si, že Pete Hegseth přinesl šokující zprávu, že je nepravděpodobné, že by se Ukrajina někdy vrátila k hranicím před rokem 2014. Je nereálné si myslet, že by někdy mohla vstoupit do NATO.Vzhledem k obnovenému úsilí o mír, zvážíte znovu zásobování Ukrajiny zbraněmi, nebo jste se od ní odvrátili?Je to jedna z velmi významných věcí, kterou Pete Hegseth na tom setkání řekl, řekl, že se těší na to, že se evropské národy posílí a převezmou vedení v rámci NATO v čele s Velkou Británií. Jedná se o nové vymezení toho, jak Spojené státy vidí své místo v NATO. Je to radikální změna v historii tohoto globálního světla.