Video "Trump Gaza!: Byla to satira

6. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Video vytvořené umělou inteligencí „Trump Gaza“ bylo zamýšleno jako politická satira, říká jeho tvůrce

Trump minulý týden sdílel video na svém účtu Truth Social



Tvůrce virálního videa „Trump Gaza“ generovaného umělou inteligencí, které zobrazuje pásmo Gazy jako ráj ve stylu Dubaje, uvedl, že bylo zamýšleno jako politická satira na Trumpovu „megalomanskou myšlenku“.



Video - které Trump minulý týden zveřejnil na svém účtu Truth Social - zobrazuje rodinu, která se vynořuje z trosek válkou zničené Gazy do přímořského letoviska lemovaného mrakodrapy. Je vidět, jak polonahý Trump popíjí koktejly s Benjaminem Netanjahuem, zatímco Elon Musk pojídá chléb.



Video se poprvé objevilo v únoru, krátce poté, co Trump představil svůj plán rozvoje nemovitostí v Gaze, v jehož rámci chce podle svých slov „vyčistit“ populaci čítající asi 2 miliony lidí a vytvořit „Riviéru Blízkého východu“.



Solo Avital, filmař z Los Angeles, uvedl, že video vytvořil za necelých osm hodin, když začátkem února experimentoval s nástroji umělé inteligence, a že jeho rozšíření mě „sakra překvapilo“.



„Jsme vypravěči, nejsme provokatéři, občas děláme satirické kousky, jakým měl být i tento. To je právě ta dualita satiry: záleží na tom, jaký kontext do ní vnesete, abyste z ní udělali pointu nebo vtip. Tady žádný kontext nebyl a bylo to zveřejněno bez našeho souhlasu nebo vědomí,“ dodal.



Avital, který je americkým občanem narozeným v Izraeli, a jeho obchodní partner Ariel Vromen - režisér filmu The Iceman z roku 2012 s Michaelem Shannonem, Winonou Ryderovou a Chrisem Evansem v hlavních rolích - provozují vizuální společnost EyeMix, kde produkují dokumentární filmy a reklamy.



Avital uvedl, že experimentoval s platformou Arcana AI a rozhodl se vytvořit „satiru o tom megalomanském nápadu na umístění soch [v Gaze]“, aby zjistil, co tento nástroj dokáže.



Videoklip sdílel s přáteli, zatímco jeho obchodní partner ho na několik hodin umístil na svůj populární Instagram, než ho Avital vyzval, aby ho stáhl s odůvodněním, že „by to mohlo být trochu necitlivé a nechceme se stavět na žádnou stranu“.



Dvojice se o ranou verzi podělila s Melem Gibsonem, kterého Trump v lednu jmenoval zvláštním velvyslancem v Hollywoodu a který již dříve spolupracoval s EyeMixem a Arcanou. Gibson jim řekl, že jiné video o požárech v Los Angeles sdílel s lidmi blízkými Trumpovi, ale popřel, že by s prezidentem sdílel video o Gaze, uvedli tvůrci.



Avital se o tom, že se video dostalo k širšímu publiku, dozvěděl poprvé, když se probudil s tisíci zprávami na svém telefonu, jak ho přátelé upozornili na Trumpův příspěvek.



Avital řekl, že ho některé reakce na video překvapily. „Kdyby to byla scénka pro Saturday Night Live, celé vnímání v médiích by bylo opačné - podívejte se, jak je ten prezident divoký a jaké má nápady, všichni by si mysleli, že je to vtip.“



Řekl, že tato zkušenost ho utvrdila v tom, „jak se šíří falešné zprávy, když si každá televize vezme, co chce, a strčí to divákům s připojeným svým narativem“.



Doufal, že tato zkušenost „vyvolá veřejnou debatu o právech a špatnostech“ generativní umělé inteligence, včetně toho, jaká jsou práva tvůrců.



Jako profesionál z tvůrčího průmyslu však uvedl, že obecně AI vítá a říká, že je to „to nejlepší, co se kreativitě stalo, a to s velkým náskokem“. Všichni, kdo si myslí, že to kreativitu zabije, jsme důkazem opaku. Tento film by bez lidského zásahu nevznikl.“



Hany Farid, profesor Kalifornské univerzity v Berkeley, který se specializuje na identifikaci deepfakes, uvedl, že to „není poprvé a nebude to naposledy“, kdy se klipy o zpravodajských událostech vytvořené umělou inteligencí stanou virálními. Poznamenal, že kolem požárů v Los Angeles vznikla vlna materiálu, včetně videa se spálenou trofejí Oscara.



Podle něj by si lidé díky zkušenosti Avital měli uvědomit, že „neexistuje nic takového jako ‚jen jsem se podělil s kamarádem‘. Když něco vytvoříte, předpokládejte, že nad tím nemáte kontrolu“.



Dodal, že skutečnost, že video bylo zamýšleno jako politická satira, ale Trump ho použil jako „velmi přesvědčivou, niternou“ propagandu, poukazuje na riziko videa generovaného umělou inteligencí.



„Umožňuje jednotlivcům bez spousty času, peněz a, upřímně řečeno, dovedností, které byste normálně potřebovali, vytvářet docela poutavý materiál. To je opravdu skvělé, o tom se nedá polemizovat,“ řekl.



Tato nová schopnost má však i svou temnou stránku: „Tato technologie se používá k vytváření materiálů sexuálního zneužívání dětí, intimních snímků bez souhlasu, hoaxů, konspirací a lží, které jsou nebezpečné pro demokracii.“



Ačkoli je toto video zjevně vytvořeno počítačem, protože videa obvykle nejsou hyperrealistická, varoval: „už se to blíží“. „Co se stane, až se dostanete do bodu, kdy každé video, zvuk, vše, co čtete a vidíte na internetu, může být falešné? Kam se poděl náš společný smysl pro realitu?“





Platformy pro umělou inteligenci mají podle něj odpovědnost za to, aby tuto technologii „opatřily ochrannými zábranami“ a zabránily jejímu zneužití. „Spousta z nich se řídí modelem 'rychle se pohybovat a rozbíjet věci' a zase něco rozbíjí. Tento způsob myšlení jsme si mohli odpustit na úsvitu moderního internetu, nikdo se na to nedívá s myšlenkou, že potřebujeme více toho, více Elona Muska, více Marka Zuckerberga.“





Zdroj v angličtině ZDE

