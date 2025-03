10. 3. 2025

Není pochyb o tom, že USA poskytly Rusku veškeré zpravodajské informace o Kursku. Rusům poskytly informace o logistice, umístění skladů a opěrných bodů a pohybech ukrajinských ozbrojených sil. Což vysvětluje okamžitý a ohromující úspěch Rusů na kurském směru.

There is no doubt that the US provided all the intelligence information to Russia on the Kursk region. Logistics, location of warehouses and strongholds, and movements of the Ukrainian Armed Forces were provided to the russians. Which explains the instant and stunning success of… pic.twitter.com/HtFxe6oQLl