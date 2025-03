Grónsko hlasovalo na pozadí nátlaku ohledně vstupu do USA

12. 3. 2025

Úterní národní volby v Grónsku mají určit 31 členů parlamentu. Největší ostrov světa je poloautonomním územím Dánska, a přestože se tento týden nebude hlasovat o nezávislosti, výsledky by mohly nakonec připravit půdu pro pozdější referendum o jeho budoucí kontrole.

Navzdory tlaku ze strany dánských i evropských úřadů Trump zdvojnásobil svou snahu přimět USA, aby převzaly arktickou půdu bohatou na přírodní zdroje.

"Potřebujeme Grónsko pro národní bezpečnost a dokonce i mezinárodní bezpečnost a spolupracujeme se všemi zúčastněnými, abychom se toho pokusili dosáhnout," řekl Trump během projevu na společném zasedání Kongresu minulý týden. "Ale opravdu to potřebujeme pro mezinárodní světovou bezpečnost a myslím, že to dostaneme."

"Tak či onak, dostaneme to," dodal.

Prezidentův nejstarší syn, Donald Trump mladší, v lednu odcestoval do Nuuku v Grónsku, aby propagoval myšlenku anexe, a prezident zveřejnil na sociálních sítích podpůrné vzkazy "UČIŇME GRÓNSKO OPĚT SKVĚLÝM!"

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů podpořili legislativu na podporu přímého vyjednávání USA s Dánskem o získání Grónska.

Grónský premiér Múte Bourup Egede vyzval k tomu, aby arktický ostrov místo toho usiloval o nezávislost svých téměř 57 000 obyvatel. Grónská vládnoucí strana, demokratická socialistická Inuit Ataqatigiit (IA), kterou Egede vede od roku 2018, podporuje nezávislost, stejně jako další významné strany v regionu.

"Stejně jako ostatní země na světě musíme pracovat na odstranění překážek spolupráce – které můžeme popsat jako okovy kolonialismu – a jít kupředu," řekl Egede v lednovém projevu.

IA nenastínila časový rámec pro referendum o nezávislosti, pokud si udrží kontrolu.

Mezitím Juno Berthelsen, kandidátka ve volbách za stranu Naleraq, nedávno řekla agentuře AP, že Trump dal Grónsku páku k vyjednávání s Dánskem.

"Kdybych měl vybrat jedno slovo, bylo by to 'vzrušující'," řekla. " A plné příležitostí."

Lednový průzkum provedený Verianem pro dánské noviny Berlingske a grónský server Sermitsiaq zjistil, že asi 85 % obyvatel Grónska uvedlo, že se nechtějí stát součástí USA.

Šest procent respondentů uvedlo, že by anexi podpořili, zatímco 9 % nemělo žádný názor.

Více než polovina respondentů – 56 % – uvedla, že by hlasovali pro nezávislost Grónska, pokud by se konalo referendum, ale 45 % uvedlo, že by nezávislost nepodpořili, pokud by to mělo negativní dopad na kvalitu jejich života.

