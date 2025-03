Česko: Nezadržitelný krach směrem Babiš

Vláda si každopádně porážku zaslouží, dost intenzivně na ní pracovala a bylo by nefér, kdyby ta práce přišla vniveč.

Teď v závěru, kdy by člověk čekal, že by se mohly vládní strany pokusit o nějaké ty populistické kroky, které by mohly trochu zmírnit ten náraz volební reality, jsou přitom stále důsledné a odhlasovaly si přes prezidentské veto růst platů.) Kandidatura Jana Lipavského v dresu ODS pro mě tu dnes už skoro parodickou performance hezky kondenzuje.