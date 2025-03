Chce MAGA, aby Rusko vyhrálo válku proti Ukrajině?

14. 3. 2025

Od začátku války na Ukrajině se v západních pravicových komentářích objevil podivný, proputinovský spodní proud. Očekávala se levicová a progresivní kritika zapojení Západu do války. Levice dlouho podezřívala NATO z toho, že je nástrojem amerického "impéria", a odmítla liberální mezinárodní řád jako vykořisťovatelský neoliberalismus. Smíšené pocity levice ohledně Ruska jako oponenta struktur vedených USA se datují od studené války, píše profesor politologie Robert Kelly. Od začátku války na Ukrajině se v západních pravicových komentářích objevil podivný, proputinovský spodní proud. Očekávala se levicová a progresivní kritika zapojení Západu do války. Levice dlouho podezřívala NATO z toho, že je nástrojem amerického "impéria", a odmítla liberální mezinárodní řád jako vykořisťovatelský neoliberalismus. Smíšené pocity levice ohledně Ruska jako oponenta struktur vedených USA se datují od studené války,

Konzervativní sympatie k Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi jsou však něčím novým. Sovětský svaz a jeho ruský nástupce jsou už dlouho hlavní výzvou pro americkou moc v Evropě a západní konzervativní strany se proti nim dlouho stavějí. NATO se proslavilo tím, že mělo držet Rusy venku a Američany v Evropě. Ještě v roce 2012 americký republikánský prezidentský kandidát Mitt Romney tvrdil, že Rusko je největším geopolitickým protivníkem Ameriky.

Sympatie MAGA k Rusku

Od příchodu Donalda Trumpa na americkou politickou scénu se však západní krajní pravice – zejména Trumpovo hnutí "Make America Great Again" (MAGA) – prudce otočila směrem k Rusku.

Nejvíce je to patrné ve válce na Ukrajině, kde strategické komentáře MAGA pravidelně mění své předpoklady, ale vždy končí doporučením stejné politické akce: amerického opuštění Ukrajiny. To silně naznačuje motivované uvažování – že MAGA se snaží najít jakýkoli obhajitelný, strategický důvod k prosazení svého skutečného cíle: ruského vítězství.

MAGA navrhla pět širokých strategických zdůvodnění, z nichž všechna jsou velmi diskutabilní:

USA jsou na Ukrajině přetížené

Trumpův hlavní muž pro válku to nedávno naznačil. To však převrací naše typické chápání bažiny nebo "věčné války". Rusko je tím, kdo je na Ukrajině přetížen. Bojuje; USA ne.

Paradigmatickým případem amerického přetížení je válka ve Vietnamu: malá válka, která explodovala ve velkou válku (pro USA); houževnatý nepřítel (Vietnam), který se odmítl vzdát; vnější podpora (ze strany Sovětského svazu a Číny) pro toho nepřítele, který konflikt protahoval; spirálovitě rostoucí náklady za nízké sázky; větší geopolitické zájmy v ohrožení kvůli bažině, ve které nelze vyhrát.

Pokud tento model aplikujeme na válku na Ukrajině, Rusko jsou USA; Ukrajina je Vietnam; a Západ je SSSR a Čína – poskytující podporu Ukrajině za nízkou cenu bez přímého zapojení. USA nejsou přetížené.

Amerika vyčerpává svou armádu

Viceprezident JD Vance tento argument často používá. A je na tom něco pravdy. Dnes se všeobecně uznává, že západní obranné průmyslové základny jsou příliš malé a příliš pomalé na to, aby se roztočily, když poptávka prudce vyskočí. Podobně jsou příliš nízké západní zásoby munice, zejména dělostřeleckých granátů.

Ale to není tvrdé omezení pro velmi bohaté společnosti, jako je Západ. USA, Německo, Francie a Británie mají kombinovaný HDP blížící se 50 bilionům dolarů. Peníze jsou k dispozici na zvýšení výdajů na obranu a tři roky války byly více než dost času na to, aby bylo učiněno rozhodnutí masivně navýšit obranné zásoby. Pokud je dnes Západ "vyčerpaný", je to proto, že politicky odmítl alokovat potřebné zdroje.

USA si nemohou dovolit pomoc Ukrajině

To je další běžné tvrzení: protože USA mají velký dluh a deficit, pomoc Ukrajině je luxus. Ale americká pomoc Ukrajině dosáhla pouze 100 miliard dolarů za tři roky. Za tu dobu celkový americký HDP přesáhl 80 bilionů dolarů. Americké výdaje na národní bezpečnost jsou přibližně jeden bilion dolarů ročně. Pomoc Ukrajině je kapkou v moři. A tyto Trumpovy obavy jsou v rozporu s přáním prezidenta Trumpa letos enormně snížit daně.

Svět je multipolární / Amerika je v úpadku

Konzervativní sloupkař New York Times Ross Douthat tento argument často používá. Z toho vyplývá, že "realismus" diktuje USA snížit počet angažmá ve světě a opustit Ukrajinu. Až na to, že empiricky je toto tvrzení nepřesné. Svět je bipolární (mezi USA a Čínou). Ruský HDP je menší než italský. Putinova bezohlednost dělá z Ruska velmoc. A USA nejsou v úpadku – nebo alespoň nebyly, dokud se Trump neujal moci. Bývalý americký prezident Joe Biden předal Trumpovi mimořádně výkonnou ekonomiku.

Třetí světová válka je na spadnutí

Prezident Trump tento argument předložil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému před několika týdny během jejich široce sledované veřejné roztržky v Bílém domě. Z toho vyplývá, že Rusko by mohlo použít jaderné zbraně, nebo že by se válka mohla nějak vymknout kontrole.

To je sice možné vždy, ale po 37 měsících bojů je to vysoce nepravděpodobné. Rusko má velmi silné motivace nepoužívat jaderné zbraně: jeho partneři by se ho vzdali; reakce Západu je neodhadnutelná; na Ukrajině není žádný vojenský cíl, který by stál za takovou výbušnou sílu.

Podobně se válka nerozšířila. Partneři pomáhají oběma stranám, ale toto není 1. světová válka, kde aliance "zřetězují" stále více států do rozšiřujícího se konfliktu. Pokud by jaderné zbraně a řetězová spojenectví měly rozšířit válku, pravděpodobně by se to již stalo.

Všechny tyto argumenty jsou přinejmenším obhajitelné, ale žádný není neprůstřelný. Všechny lze zpochybnit, a co je nejpozoruhodnější, špatné důsledky, které neustále předpovídají ze zapojení USA, se nenaplnily. To, že MAGA přepíná od jednoho k druhému, jak je potřeba, silně naznačuje argument ve špatné víře – skutečným cílem je vždy ruské vítězství.

