Robert Reich: Ještě více důvodů k velmi skromnému optimismu. Deset dalších

14. 3. 2025

čas čtení 21 minut





Přátelé,



Zdá se, že příšerné Trumpovy zprávy neberou konce - a neberou. Vydrželi jsme sotva něco přes sedm týdnů jeho pohromy a každý den přináší nové hrůzy.



Ale čím je to horší, tím více se Trump, Musk a zbytek oligarchie odhalují. A čím více se odhalují - čím více zneužívají svého bohatství a moci, staví se na stranu Putina, pošlapávají občanské svobody a hrubě se ohánějí ústavou - tím silnější bude odpor proti nim.



1. Trumpův propad se zhoršuje



Prvním důvodem pro velmi skromný optimismus jsou současné špatné ekonomické zprávy. Američané volili Trumpa, protože si mysleli, že napraví ekonomiku. Mnozí nyní trpí výčitkami svědomí kupujícího.



V pondělí Čína v odvetě za Trumpova cla na čínský dovoz začala uvalovat cla na řadu amerických zemědělských produktů, včetně 15procentní daběna kuřecí maso, pšenici a kukuřici. To již začíná poškozovat Farm Belt - převážně republikánské státy a Trumpovy voliče.



Ve středu, poté, co vstoupila v platnost Trumpova 25procentní cla na veškerý hliník a ocel dovážené do USA, oznámila Evropská unie odvetná cla na výrobky v hodnotě zhruba 28 miliard dolarů, včetně hovězího masa a whisky - rovněž většinou vyráběných republikánskými státy (vzpomeňte si na bourbon z Kentucky). Evropa také uvaluje cla na motocykly Harley-Davidson, které se vyrábějí v Rust Beltu, v americkém pásmu nezaměstnanosti.



V reakci na to dnes ráno Trump pohrozil 200procentním clem na všechny alkoholické výrobky z členských států EU. V důsledku toho budou Trumpovi voliči - převážně z dělnické třídy - platit více.



Nová cla na americké výrobky v hodnotě přibližně 21 miliard dolarů oznámila také Kanada.



Co to všechno znamená pro ekonomiku?



V rozhovoru pro Fox News, který byl odvysílán v neděli, Trump nevyloučil, že jeho politika způsobí recesi. Tato možnost se každým dnem zvyšuje.



Akciový trh se nadále propadá. Včera se index S&P 500 propadl o 1,4 %; nyní je index o 10,1 % níže než na svém vrcholu, kterého dosáhl před necelým měsícem, a nachází se v „korekci“ - slangový výraz pro Wall Street, kdy index klesá o 10 % a více od svého vrcholu a kdy se investoři obávají, že výprodej nabírá na obrátkách.



Ostatní hlavní indexy, včetně Russell 2000 a technologického Nasdaq Composite, se již nacházely v oblasti korekce.



Ostatní ekonomika není daleko za nimi.



Zpráva o zaměstnanosti z minulého pátku ukázala, že zaměstnavatelé v únoru vytvořili 151 000 pracovních míst - o polovinu méně než v listopadu a prosinci. Počet pracovních míst v oblasti volného času a pohostinství se v posledních dvou měsících snížil, což naznačuje, že spotřebitelé omezují výdaje.



Míra účasti na trhu práce rovněž klesla o 0,2 procentního bodu na 62,4 %, a to především v důsledku poklesu zaměstnanosti mužů. Počet pracovníků zaměstnaných na částečný úvazek, kteří chtěli, ale nemohli získat práci na plný úvazek, se zvýšil o 460 000 na 4,9 milionu, což je nejvíce od jara 2021.



Hodnocení amerických podnikatelských podmínek ze strany generálních ředitelů je nejnižší od jara 2020. Podle měsíčního spotřebitelského průzkumu deníku New York Times se domácnosti cítí pochmurně, pokud jde o jejich finanční situaci na rok dopředu.



Federální rezervní banka v New Yorku v pondělí oznámila, že Američané se stále více obávají o stav svých financí. Vnímaná pravděpodobnost, že v příštích třech měsících nebudou schopni zaplatit ani minimální splátku dluhu, se vyšplhala na nejvyšší úroveň od dubna 2020, kdy se ekonomika nacházela ve volném pádu souvisejícím s covidem 19.



Ceny vajec, které se stávají symbolem americké krize dostupnosti, po velkém lednovém nárůstu minulý měsíc vyskočily o 10,4 %.



2. Trumpova podpora nadále klesá



Důsledek toho všeho pro Trumpovu politickou podporu? Stále se propadá. V posledním celostátním průzkumu Emerson 46 % voličů tvrdí, že jeho politika ekonomiku spíše zhoršuje, než zlepšuje, zatímco 28 % tvrdí opak (zbytek neměl názor).



V novém průzkumu CNN/SSRS považují téměř tři čtvrtiny Američanů současné ekonomické podmínky v USA za špatné, 51 procent veřejnosti si myslí, že Trumpova politika ekonomické podmínky zhoršila, a jen 28 procent tvrdí, že jeho politika situaci zlepšila.



Ve stejném průzkumu se podíl Američanů, kteří tvrdí, že očekávají, že ekonomika bude za rok ve špatném stavu, zvýšil od ledna, tedy těsně před Trumpovým nástupem do funkce, o 7 procentních bodů.



Pětapadesát procent dotázaných Američanů uvedlo, že se obává, že Trumpovy škrty ve federálních programech budou mít negativní dopad na ekonomiku, a něco přes 50 procent uvedlo, že budou mít negativní dopad na jejich vlastní rodiny nebo místní komunity.



V novém průzkumu společnosti YouGov si 48 procent Američanů myslí, že se ekonomika zhoršuje, což je více než 37 procent na začátku Trumpova druhého funkčního období. Sedmačtyřicet procent očekává do šesti měsíců vyšší inflaci, což je více než dvojnásobek podílu před šesti měsíci.



V nejnovějším průzkumu společnosti Quinnipiac 54 procent respondentů neschvaluje Trumpovo řízení ekonomiky; pouze 41 procent jej schvaluje.



V novém průzkumu CNN 56 procent voličů neschvaluje Trumpovo nakládání s ekonomikou, což je více než kdykoli během jeho prvního funkčního období. Kromě toho 61 procent respondentů neschvaluje cla.



Průzkumům příliš nevěřím, ale když všechny hlavní průzkumy ukazují totéž, je důvod jim věřit.



3. Muskem deklarované úspory neexistují a jeho podniky jdou ke dnu



Musk nadále tvrdí, že díky jeho snaze DOGE vzít na vládu motorovou pilu dochází k velkým úsporám. Skutečné úspory se však zatím ukázaly jako nepatrné.



Brzy to nebude možné zjistit, protože Musk a DOGE právě přestali poskytovat identifikační údaje o škrtech - takže neexistuje způsob, jak je ověřit. Nejenže je to velký krok zpět oproti Muskovu slibu, že bude „maximálně transparentní“, ale také to z jeho tvrzení o úsporách dělá jen neověřitelnou propagandu.



DOGE odmítl odpovědět na žádosti novinářů a hlídacích skupin podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA). V pondělí však federální soudce rozhodl, že DOGE pravděpodobně podléhá zákonu FOIA - což je vítězství pro novináře, hlídací psy a výzkumníky, kteří požadovali větší transparentnost. Ve čtvrtek jiný soudce nařídil Muskovi a DOGE, aby předali záznamy a odpověděli na otázky v reakci na právní stížnost podanou demokratickými generálními prokurátory jednotlivých států.



Mezitím Muskova rostoucí politická moc a jeho posun k politické tvrdé pravici poškozují jeho podniky.



Spotřebitelé bojkotují společnost Tesla. Na zařízení společnosti Tesla bylo namířeno více než tucet násilných nebo destruktivních činů. Akcie společnosti Tesla od Trumpovy inaugurace klesly o více než 35 %; od prosince se propadly o 50 %.



Muska to znepokojilo natolik, že přiměl Trumpa, aby tento týden uspořádal v Bílém domě propagační akci pro Teslu - kde Trump v podstatě přečetl prodejní sdělení Tesly a zalhal, že bojkot spotřebitelů je „nezákonný“.



V Německu se podle údajů zveřejněných ve středu prodej Tesly v únoru propadl o 76 % ve srovnání s předchozím rokem.



Antipatie vůči Muskovi snižují také prodeje jeho satelitního internetového podniku Starlink.



Musk o uplynulém víkendu vyvolal poplach, když na Twitteru napsal, že v případě vypnutí Starlinku se „zhroutí“ ukrajinská frontová linie proti ruským silám.



Radoslaw Sikorski, polský ministr zahraničí, upozornil, že jeho země „bude nucena hledat jiné dodavatele“, pokud bude Starlink „nespolehlivý“. Musk později Sikorskému vzkázal „buď zticha, človíčku“.



Andrius Kubilius, komisař Evropské unie pro obranu a vesmír, hovořil o rychlé výměně Starlinku, pokud to bude nutné.



Itálie si rozmýšlí, zda Starlinku přidělí zakázku v hodnotě 1,6 miliardy dolarů.



Za poslední týden se akcie Eutelsatu - francouzského konkurenta Starlinku - více než ztrojnásobily.



4. FBI se chystá kriminalizovat skupiny jako Habitat for Humanity za to, že za Bidenovy vlády dostávaly granty od Agentury pro ochranu životního prostředí



Uvádím to jako důvod k optimismu, protože to tak jasně ukazuje, jak absurdním a extrémním se Trumpův režim stal.



Ve středu Citibank v soudním podání odhalila, že na žádost FBI dostala příkaz zmrazit bankovní účty organizace Habitat for Humanity. Důvod? FBI tvrdí, že skupina je zapojena do „možných trestných činů“, včetně „spiknutí s cílem podvést Spojené státy“.



Možná si vzpomenete, že Habitat for Humanity je skupina, která staví domy pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v Americe. Jimmy Carter s nimi spolupracoval několik desetiletí. Čím si vysloužili hněv FBI? Dostali grant na ochranu klimatu od Bidenovy administrativy EPA.



Mezi další neziskové organizace, na které se FBI zaměřila kvůli získání klimatických grantů, patří Appalachian Community Capital Corporation, Coalition for Green Capital a DC Green Bank.



Žádosti těchto skupin o vládní granty na činnost v oblasti životního prostředí však byly plně přezkoumány a přijaty EPA Bidenovy administrativy.



To není podvod. Je to cílená šikana. A většina Američanů to tak bude vnímat.



5. Trumpův „krásný návrh zákona“ uvízl na mrtvém bodě



Trump se zřejmě domnívá, že poplatky z jeho cel, když se přidají k úsporám z Muskových rozpočtových škrtů, mu umožní financovat další velké snížení daní hlavně pro velké korporace a bohaté.



I kdyby měl pravdu (což se zdá být krajně pochybné), tyto poplatky z cel financují američtí spotřebitelé, kteří budou platit vyšší ceny za dovoz a kteří kvůli Muskovým škrtům také přijdou o služby. Jsou to z velké části Trumpovi voliči z řad pracujících. Mluvme o obráceném Robinu Hoodovi.



Republikáni ovládající Sněmovnu reprezentantů a Senát se mezitím rozcházejí v názorech na rozsah snížení výdajů, které by mělo doprovázet chystané daňové škrty, na to, jakým rozpočtovým měřítkem se řídit a zda by mělo být připojeno zvýšení dluhového stropu.



Senát po měsících debat o tom, zda Trumpovy priority rozdělit do dvou, nebo dokonce tří stranických návrhů, stále nepřistoupil na strategii Sněmovny reprezentantů přijmout jeden zákon, který by řešil fiskální záležitosti spolu s ochranou hranic.



Dokud nebudou tyto otázky vyřešeny dohodou mezi republikány Sněmovny reprezentantů a Senátu, nemůže Kongres odemknout dveře zrychlenému „usmiřovacímu“ procesu, který obchází senátní demokraty. A dokud tyto dveře neodemknou - což může trvat týdny nebo měsíce - Trumpův „jeden velký, krásný zákon“ uvízne na mrtvém bodě.



6. Bernie mobilizuje demokraty



V pátek večer přilákal Bernie Sanders v Kenoshe ve Wisconsinu čtyřtisícový dav v rámci své cestovní akce „Stop oligarchii“. V sobotu dopoledne dalších 2 600 v Altooně ve Wisconsinu, městě s méně než 10 000 obyvateli. Poté 9 000 na předměstí Detroitu, kde ho představil prezident United Auto Workers Shawn Fain.



Každá zastávka se konala ve volebním obvodu, který zastupuje republikán.



V příštích týdnech se k Berniemu na cestách připojí poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová. Plánuje také samostatná vystoupení v republikány ovládaných kongresových obvodech v Pensylvánii a New Yorku a v dalších obvodech, kde republikáni odmítli pořádat setkání se svými voliči, protože by mohli čelit protestům.



Elizabeth Warrenová a Greg Casar byli v čele shromáždění pro 3 500 lidí v texaském Austinu - srdci Muskova podnikatelského impéria.



Tim Walz a mnoho demokratů ze Sněmovny reprezentantů budou pořádat setkání s voliči v obvodech, kde se jejich republikánští kongresmani těmto setkáním vyhýbají.



Bernie ukazuje demokratickým zákonodárcům a potenciálním kandidátům, jak jsou Američané hladoví po důrazné protiofenzívě proti Trumpovi a Muskovi - v kontrastu s návrhem demokratického politického agenta Jamese Carvilla, aby demokraté „hráli mrtvého brouka“, a s ochotou vůdce menšiny Chucka Schumera kapitulovat před republikány v otázce rozpočtové rezoluce.



7. Koalice 21 demokratických generálních prokurátorů podala na Trumpa žalobu a federální soudy jsou v jeho zastavování ještě aktivnější



Ve čtvrtek - dva dny poté, co ministerstvo školství propustilo více než 1 300 pracovníků a provedlo čistky lidí, kteří spravují granty a sledují výsledky žáků v celé Americe - zažalovala koalice demokratických generálních prokurátorů Trumpův režim s tím, že propouštění je „nezákonné a protiústavní“.



Koalice usiluje o soudní příkaz k zastavení toho, co nazývá „politikou demontáže“ ministerstva.



Mezitím soudkyně Beryl Howellová z okresního soudu USA pro District of Columbia odsoudila Trumpův exekutivní příkaz, který trestá právnické firmy, jež měly demokratické klienty, například zvláštního poradce Jacka Smithe - zamezuje jejich právníkům přístup do federálních budov a zbavuje je vládních zakázek.



Ve čtvrtek americký okresní soudce William Alsup nařídil federálním úřadům, aby znovu přijaly desítky tisíc zaměstnanců ve zkušební době, které Trump propustil. Soudce Alsup označil hromadné propouštění za „falešnou“ strategii Trumpova Úřadu pro personální řízení, jejímž cílem je obejít zákonné požadavky na snižování počtu federálních zaměstnanců.



Alsup nařídil, aby byli zaměstnanci ve zkušební době na ministerstvu obrany, financí, v energetice, vnitru, zemědělství a ve veterinární správě „okamžitě“ přijati zpět. Alsup se rovněž obořil na ministerstvo spravedlnosti kvůli jeho postupu v této věci a uvedl, že Trumpovi právníci zatajují fakta o tom, kdo řídil hromadné propouštění.



Jiný federální soudce zablokoval deportaci absolventa Kolumbijské univerzity Mahmouda Khalila, kterému Trumpův režim zrušil platnost zelené karty a následně ho uvěznil za jeho politické názory.



8. Oligarchové se odhalují, jací ve skutečnosti jsou



Tento týden dále odhalil, jak americká oligarchie využívá svého bohatství k tomu, aby si Trumpa naklonila. Několik příkladů:



Jeff Bezos se rozhodl streamovat všech sedm sezón Trumpovy bývalé reality show „The Apprentice“ na Amazon Prime. Trump byl výkonným producentem a pravděpodobně bude z této dohody dostávat tantiémy. Dohodu dokonce zapojil do serveru Truth Social.



Bezosův Amazon také zaplatí 40 milionů dolarů za dokumentární film o životě Melanie Trumpové. Podle deníku The Wall Street Journal ta má z této dohody získat 28 milionů dolarů.



Bezos také odstranil ze svého deníku Washington Post všechny články kritické vůči Trumpovi (což vedlo k rezignaci některých jeho předních autorů názorů, například Ruth Marcusové) a odmítá vydávat reklamy kritické vůči Trumpovi.



Mezitím Musk, nejbohatší člověk na světě, který utratil více než 250 milionů dolarů, aby pomohl Trumpovi ke zvolení, věnuje dalších 100 milionů dolarů na podporu Trumpovy agendy.



9. Proti Trumpovi se spojují další státy a globální pravice ztrácí půdu pod nohama



Tento týden se také ukázalo, že Trump je paradoxně velkým sjednotitelem Evropy. Trumpova politika pomohla lídrům, kteří se potýkali se stagnující ekonomikou a pravicovými odpůrci. Čelit americkým clům a semknout se v konfrontaci se spojencem, který se chová spíše jako protivník, se ukázalo jako dobrá politika.



Smršť diplomacie britského premiéra Keira Starmera - snaha shromáždit evropské mírové síly pro Ukrajinu a zároveň pracovat na záchraně spojenectví s Washingtonem - mu přinesla pochvalu napříč britským politickým spektrem.



V Mexiku si prezidentka Claudia Sheinbaumová získala pochvalu a stratosférická čísla v průzkumech za svůj chladný přístup k Trumpovým clům. Marka Carneyho, bývalého centrálního bankéře, katapultovalo do čela kanadské Liberální strany 86 % hlasů díky přesvědčení, že dokáže zvládnout obchodní válku se Spojenými státy.



Carneyho strana, která za premiérování Justina Trudeaua zaostávala za konzervativci dvouciferným číslem, v poslední době tento rozdíl zmenšila, čímž se liberálové dostali na dostřel vítězství ve volbách, které by měl Carney brzy vyhlásit. Lídr konzervativců Pierre Poilievre se snaží získat zpět dynamiku a liberálové ho rychle vykreslují jako kanadského Trumpa.



10. Američané brzy pocítí účinky motorové pily Trump-Musk



Většinu Američanů strašně nezajímá, že se ruší státní zaměstnanci, ale zajímá je, že se ruší státní služby. A tyto dopady brzy pocítí. To je také důvod k mírnému optimismu, protože čím dříve většina lidí tyto účinky pocítí, tím silnější bude odpor proti Trumpovu režimu. Vezměme si např:



- Počasí. Národní meteorologická služba vytváří životně důležité předpovědi, ale Trump škrtá 20 procent Národního úřadu pro oceány a atmosféru - což předpovědi počasí ochromuje.



- Potravinové známky. Miliony chudých rodin, mnohé z nich v republikánských státech, se spoléhají na doplňkovou výživovou pomoc - potravinové lístky -, aby měly dostatek jídla. Trumpův režim provádí značné škrty a chce, aby rozdíl dorovnaly státy. Většina republikánských států to nedokáže.



- Příspěvky pro veterány. Více než 9 milionů veteránů je závislých na dávkách od Správy veteránů. Trumpovy škrty ve VA však narušily lékařskou péči, ukončily studie zahrnující experimentální léčbu, přinutily některá zařízení propustit pomocný personál a vyvolaly nejistotu v souvislosti s hromadným rušením stovek zakázek VA. VA slouží voličům, které republikáni velmi podporují. Veteráni, včetně republikánsky orientovaných skupin veteránů, bojují proti Trumpovým škrtům ve VA.



- Spalničky. S nižší mírou očkování proti spalničkám a skeptikem k očkování v čele ministerstva zdravotnictví jsme svědky významných epidemií spalniček v Texasu a Novém Mexiku, které nakazily více než 250 lidí - mnoho z nich neočkovaných dětí školního věku - a vyžádaly si dva lidské životy; chřipkové sezóny, která vedla k rekordnímu počtu hospitalizací; a potenciální epidemie ptačí chřipky.



- Tuberkulóza. Američané jsou zranitelní vůči přenosným nemocem, které existují i v jiných zemích, jako je například tuberkulóza, na kterou celosvětově umírá více lidí než na jakoukoli jinou infekční nemoc. Ale od doby, kdy Trump nařídil zmrazení USAID, se v desítkách zemí Afriky a Asie zhroutil celý systém vyhledávání a léčby tuberkulózy.



- Vzdělávání. V úterý Trump s Muskem propustili polovinu ministerstva školství a vyčistili lidi, kteří spravují granty a sledují výsledky studentů v celé Americe. Škrty ve školství poškodí zejména republikánské státy: Státy, které loni v listopadu hlasovaly pro Trumpa, využívají v průměru více federálních prostředků na rozdělování školství než státy, které volily bývalou viceprezidentku Harrisovou.



- Sociální zabezpečení. Více než 100 milionů Američanů je závislých na sociálním zabezpečení. Muskův DOGE však nyní pročesává databáze sociálního zabezpečení, aby označil podezřelé platby. Musk popisuje sociální zabezpečení jako plné podvodů a opakuje konspirační teorii, že ho demokraté využívají jako „gigantický magnet k přilákání nelegálních přistěhovalců a jejich pobytu v zemi“. Začátkem tohoto měsíce označil sociální zabezpečení za „největší Ponziho schéma všech dob“.



Tento týden se DOGE pokusil zrušit telefonickou zákaznickou službu sociálního zabezpečení, ale po masivním odporu veřejnosti tento plán zrušil (ačkoli DOGE stále omezuje telefonické možnosti změn přímých vkladů).



Tyto důvody pro velmi skromnou naději vám nabízím ne proto, že bych chtěl, abyste popírali hrůznost toho, co se děje, ale proto, abyste viděli, že nejsme nutně odsouzeni k zániku. Ne všechno je ztraceno. Existují důvody se domnívat, že naprostá většina Američanů se aktivisuje. A pokud tomu tak je, pohroma skončí. Možná budeme dokonce silnější, protože jsme jí prošli.

