Fialova vláda se tváří v tvář Babišově nebezpečí chová absolutně nekompetentně

14. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Pokusím se na jednom naprosto aktuálním případě ukázat, proč má Andrej Babiš v průzkumech obrovský náskok, proč směřuje k ovládnutí naší země, a proč Petr Fiala a další za ním zaostávají o několik koňských délek.

Takže:

1. Ted mluví Babis ve Sněmovně, viz ukázka, kterou jsem… pic.twitter.com/Kyv7lbaKF4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 12, 2025



Pokusím se na jednom naprosto aktuálním případě ukázat, proč má Andrej Babiš v průzkumech obrovský náskok, proč směřuje k ovládnutí naší země, a proč Petr Fiala a další za ním zaostávají o několik koňských délek.

Takže:

1. Ted mluví Babiš ve Sněmovně, viz ukázka, kterou jsem natočil tady v PS. Babiš mluví, mluví, už několik dni fakticky dominuje u mikrofonu. Reakce vládních stran? Nula.

2. Babiš dnes, jako v minulých dnech, jede téma armády, výdajů na zbrojení. Drtivě kritizuje vládu. Už vystoupil podobně v minulých dnech několikrát. Reakce vlády ve smyslu argumentu proti těm Babišovým? Opět NULA.





3. Ano, Babiš je terčem mnoha hejtů na sítích, kde převládají jeho odpůrci. Ale ho volí skoro třetina voličů proto, že on mluví k nim, on dokonale využije i zneužije své vystupování ve sněmovně, aby ho dostal do hlavy voličů. Každou minutu svého vystoupení využije na sítích.







4. Skoro vždycky, když mluví, jsou vládní lavice prázdné. Voliči jsou přesvědčeni, že Babiš pracuje a vláda se fláká. Není to pravda. Ale voličům to nikdo z vlády nevysvětlí. Dominuje Babiš, který na prázdné lavice často upozorňuje.





5. Babiš má nekonečně moc peněz, které může v politickém boji ohromně využit. V případě nynějších projevu o armádě využívá nejmenované generály a další lidi, kteří mu připravují podklady. A podobně postupuje v jiných tématech.





6. Vládním stranám absolutně, absolutně, absolutně chybí politici, kteří by byli schopni se Babišovi postavit. Rétoricky, ale i faktograficky. Na jeho ohromný proud slov nikdo z vládních politiku nereaguje. A ještě si mysli vládní příznivci, že to je dobře. Je to obrovský omyl.





7. Babiš může být naprosto spokojený, nemá vážnějšího soupeře a ze sněmovny se opět může rozjet za voliči do terénu. Bude mezi nimi opět několik dní. A opět - nikdo z vládních stran mu ani v tomto není schopen čelit.





8. Pokud se vládní strany neproberou na podzim má Česko premiéra Andreje Babiše s takovým množstvím poslanců, že si budou moci dělat doslova cokoliv. Vládní strany se budou krčit v opozici s bezmocnou malou skupinkou lidí, kteří tento stav zavinili. Promiňte mi ten ostrý tón.







0

631

Můžu se samozřejmě mýlit - to si řekneme po volbách na podzim. A pokud se mýlím, zvu vás potom všechny na kvalitní moravské vínko - s nulovou daní :)