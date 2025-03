Trump zostřil útoky na americká média, zaměstnanci Hlasu Ameriky byli posláni na správní dovolenou

16. 3. 2025

Prezident odsoudil televize CNN a MSNBC jako „nelegální“ a vydal pokyn k likvidaci mateřské agentury Hlasu Ameriky





Donald Trump v pátek rozšířil své výhrůžky na adresu médií a tvrdil, že jednání tisku musí být považováno za nezákonné a musí podléhat vyšetřování.



„Domnívám se, že CNN a MS-DNC, které o mně píší doslova z 97,6 % špatně, jsou politickou odnoží Demokratické strany [sic] a podle mého názoru jsou opravdu zkorumpované a jsou nezákonné, to, co dělají, je nezákonné,“ řekl prezident během svého vysoce kontroverzního projevu na ministerstvu spravedlnosti.



„Tyto sítě a tyto noviny se opravdu neliší od vysoce placených politických agentů,“ pokračoval Trump a tvrdil, že CNN a MSNBC jsou zkorumpované.



V sobotu byli vládou zaměstnaní novináři Hlasu Ameriky (VoA) postaveni mimo službu, den poté, co Trump podepsal příkaz, kterým zrušil Americkou agenturu pro globální média (USAGM), mateřskou společnost Hlasu Ameriky, spolu s dalšími šesti federálními agenturami.



Reportéři VoA, která vysílá zpravodajské, informační a kulturní pořady v téměř 50 jazycích pro celosvětové publikum, byli umístěni na „administrativní dovolenou s plným platem a výhodami, dokud jim nebude oznámeno jinak“, uvádí se v interní zprávě a dodává se, že se tak „neděje z žádného disciplinárního důvodu“.



Rozhodnutí umístit zaměstnance VoA na administrativní dovolenou přišlo den poté, co její mateřská společnost vypověděla smlouvy s agenturami Associated Press, Reuters a Agence France-Presse a v pátek svým novinářům sdělila, aby přestali používat materiály od těchto tiskových kanceláří.



Kari Lakeová, bývalá hlasatelka, která se stala republikánskou političkou a kterou si Trump vybral do čela VoA, odhadla, že tento krok ušetří 53 milionů dolarů, a uvedla: „Neměli bychom platit externím zpravodajským organizacím za to, aby nám říkaly, jaké jsou zprávy.“ Lakeová je Trumpovou loajalistkou a zastánkyní tvrdé imigrační linie, která se mu zavděčila dogmatickou oddaností lži, že ona i Trump jsou oběťmi volebních podvodů.



Nejnovější kroky přicházejí v době, kdy se v posledních týdnech rozhořely spory mezi médii pokrývajícími Bílý dům a administrativou, přičemž Bílý dům se snaží odebrat kontrolu nad tiskovým fondem Asociaci korespondentů Bílého domu.



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová minulý měsíc uvedla, že členy tiskového týmu Bílého domu budou nyní vybírat úředníci administrativy.



Stalo se tak po velmi medializovaném sporu mezi Bílým domem a agenturou Associated Press kvůli rozhodnutí této tiskové agentury nepřijmout do své stylistické příručky název Americký záliv místo Mexický záliv.



Bílý dům od té doby omezil agentuře AP přístup do Oválné pracovny a do Air Force One. V soudní žalobě, která se snaží zákaz Bílého domu zrušit, označil právní zástupce zákaz Associated Press za „ústavní problém“.



„Netvrdíme, že prezident Spojených států musí odpovídat na otázky Associated Press,“ řekl Charles Tobin. „Problém je v tom, že když už jednou novináře pustí dovnitř, nemůže říct: 'Nemám vás rád. Jste fake news. Vypadněte.“



Bílý dům však tvrdí, že přístup k prezidentovi do Oválné pracovny a na palubu Air Force One je výsadou, nikoli zákonným právem. Minulý měsíc federální soudce odmítl okamžitě obnovit přístup agentury AP s tím, že zpravodajská organizace neprokázala, že by jí vznikla nenapravitelná škoda.





Další slyšení v této věci je naplánováno na příští týden, ale Trump prohlásil, že hodlá AP nepustit dovnitř, „dokud nepřijme, že je to Americký záliv. Jsme na tuto zemi velmi hrdí a chceme, aby to byl Americký záliv“.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

