Izraelská beztrestnost je kronika opakující se tragédie

18. 3. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut





Od samého počátku Izrael zacházel s mezinárodními dohodami jako s drobnými nepříjemnostmi, které lze ignorovat nebo obejít podle potřeby. Plán OSN na rozdělení Palestiny z roku 1947, který přijali židovští vůdci a odmítli arabští, nikdy neměl být konečnou mapou. Jak sám Ben-Gurion soukromě přiznal, nově vzniklý stát neměl v úmyslu respektovat přidělené hranice. Cílem byla vždy expanze, nejlépe bez obtěžování palestinskými obyvateli.



Válka v roce 1967, oslavovaná v izraelské mytologii jako preventivní úder proti zničení, vedla k okupaci Západního břehu, Gazy a východního Jeruzaléma. Tato okupace - ilegální podle každé myslitelné interpretace mezinárodního práva - se stala trvalou. Organizace spojených národů, se svou obvyklou impotencí, přijala rezoluci za rezolucí odsuzující osady, okupaci a systematické utlačování Palestinců. A přesto se nic nemění.



Ve stylu všech osadnicko-koloniálních států Izrael sleduje dobře vyšlapanou cestu: zabrat půdu, vymazat historii, dehumanizovat původní obyvatelstvo. Výstavba nelegálních osad pokračuje bez přerušení, nyní v nich žije přes 700 000 Izraelců na území, které by mělo patřit Palestincům. Každá nová osada je válečným činem, trvalou překážkou jakéhokoli takzvaného mírového procesu.



Mezitím Izraelské obranné síly zajišťují, že palestinský odpor, ať už ve formě házení kamenů nebo diplomatických výzev, je potlačen drtivou silou. IDF není žádná obranná síla, ale okupační armáda vycvičená v umění kolektivního trestu a městské války.



Izraelské akce v Gaze a na Západním břehu odpovídají právní definici genocidy až příliš dobře. Plynové komory nejsou nezbytné k páchání takového zločinu - stačí odepřít lidem jejich půdu, jejich práva, samotnou možnost existence jako národa. Periodické bombardování Gazy, demolice palestinských domů, ekonomické škrcení - vše dohromady vede k jednomu temnému závěru: vymazání Palestiny, kapku po kapce, bombu po bombě, osadu po osadě.



Tato strategie probíhá již desetiletí. To, čeho jsme svědky, není nešťastný vedlejší produkt války, ale promyšlená, dlouhodobá kampaň. Rozdíl mezi izraelskými akcemi a například zvěrstvy raného 20. století není v úmyslu, ale v rychlosti. Svět, tak rychlý v odsuzování s odstupem času, přihlíží a nečiní nic.



Pokud se izraelské chování stalo drzejším, je to proto, že vedoucí světová říše dala jasně najevo, že ne zákon, ale moc určuje realitu. Trumpova administrativa, ta temná přehlídka ignorance a korupce, Izrael nejen povzbudila - nastavila nový standard mezinárodních vztahů: hrubá síla a morální bankrot jako řídící principy.



Uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město, schválení suverenity nad Golanskými výšinami a normalizace osad—to nebyly odchylky, ale akcelerátory. Poselství bylo jasné: staré přetvářky jsou pryč a nastala éra nezkrotné dominance.



V tomto novém paradigmatu jsou lidská práva roztomilé relikvie, užitečné pro projevy, ale v praxi irelevantní. Izrael, vždy ochotný žák amerických imperiálních taktik, tuto lekci dobře vstřebal. Útok na Gazu není jen válečný čin, ale představení - ukázka toho, co je možné, když se morálka zcela odhodí.



Co tedy dělat? Řešení dvou států je fantazie; Izrael to zajistil. Řešení jednoho státu je nemožné, protože by znamenalo konec židovské nadvlády v Izraeli, což jeho vůdci nikdy nepřipustí. Nejpravděpodobnější budoucnost je pokračující, únavná válka opotřebování. Palestinci se budou bránit, protože musí. Izrael bude utlačovat, protože může. A Západ, jako vždy, bude lomit rukama, zatímco bude nadále financovat ten samý režim, který předstírá kritizovat.



Nakonec historie nebude tuto kapitolu hodnotit jako tragédii, ale jako zločin - zločin spáchaný za bílého dne, s plnou spoluvinou těch, kteří tvrdí, že stojí za civilizací. Duchové Gazy, jako duchové všech předchozích zvěrstev, budou strašit svědomí světa dlouho poté, co politici odejdou na své memoárové turné a přednáškové cesty.



Ale tehdy už bude příliš pozdě.