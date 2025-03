Kaše

19. 3. 2025

Nepřijde vám současný běh světa jako právě ono pověstné běhání okolo? Aniž bych s tím chtěl prudit, vrátím se v tomhle článku ke své celoživotní profesi léčitele přírody. Konzum. Jako základní meta lidstva. Jeho palivem je růst růstu. Za jakoukoli cenu. Bez růstu růstu není vysněného růstu vysněného konzumu. Patrně průměrný Východoevropan touží po životní úrovni průměrného Západoevropana, možná průměrný Západoevropan touží po životní úrovni průměrného Švýcara, průměrný Švýcar může toužit stát se ekonomicky nadprůměrným Švýcarem... o touhách populací třeba z blízkého či vzdálenějšího východu si netroufnu spekulovat.

Asi si už docela snadno připustíme, že velké množství „zbytečných“ válek je o suroviny. Ty jsou potřeba k pohánění růstu růstu. Ale zejména k výrobě kapitálu velkooligarchů. K sycení jejich čistého zisku a tak naplňování jejich ega. Nehledě vlevo – vpravo. Sem se pokoušet vnášet civilizačně-záchovné environmentální principy je už samo o sobě dost komické.

Často hovoříme o potřebě masivní ochrany ŽP, klimatu... vymýšlíme různé strategie, jak toho dosáhnout (emisní povolenky, Green Deal...), ale to nemůže globálně dobře fungovat při základním požadavku co největšího a nejtrvalejšího růstu růstu. Příklad z elektromobility: Nebudou smět jezdit osobní auta na fosilní paliva, například ta se 100 kW výkonu. Tak budeme stavět elektromobily, kde se bez problémů u „stejného“ auta dostaneme na 150... 200 kW! Není to nádhera?!

To je ona zvrácenost myšlení, která nás vede systematicky do záhuby. Když zůstanu u zjednodušeného příkladu, jediným dobrým řešením (protože elektromobilitu potřebujeme kvůli vymanění se ze závislosti na ropných a plynových gigantech) je čisté elektromobily stavět jako velmi lehké malé konstrukce (viz trabant) s výkony motorů v nižších desítkách kilowatt. Větší osobní auta osazovat chytrými hybridy, ale opět pouze s nezbytným výkonem (tedy minimalizovanou spotřebou surovin a energií na výrobu či energií k pohonu).

Tohle lze naroubovat na jakoukoli lidskou činnost a lze to spojit pod pojem ZDRAVÝ MINIMALISMUS. Nikoli nutně chudoba! Používání zdravého rozumu v každé situaci, ve které se v běžném i pracovním životě ocitáme. Abych skončil úplně nejblíž našemu každodennímu životu – když necháte v zimě doma větrat dvacet minut jednou okenní ventilačkou a nebo když vyvětráte chviličku velkým průvanem – kdy myslíte, že budete mít lépe vyvětráno a nižší spotřebu paliva k vytápění?

Rozum do hrsti :-) A donutit k používání hlavy politiky. Pokud jediným konsenzem zůstane takové či makové drancování přírody sloužící k zachování růstu růstu a tučnění kont nejbohatších, nemůže to dopadnout dobře.

