Channel 4 News: Izrael v noci na úterý v Gaze vyvraždil sto dětí

18. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, úterý 18. března 2025, 19 hodin: Izrael ruší příměří. Více než 400 lidí v Gaze zahynulo při nejsmrtonosnějším nočním bombardování od prvních týdnů konfliktu. Dobrý večer. Izrael znovu zahájil útoky a vyhrožuje dalšími. Nařizuje obyvatelům Gazy, aby opět evakuovali klíčové oblasti. To naznačuje, že pozemní útoky jsou pravděpodobné dva týdny poté, co Izrael přerušil dodávky potravin a pomoci pro dva miliony uvězněných Palestinců. Izrael uvedl, že je to proto, že Hamás nevydal další rukojmí, ale protestující v Izraeli dnes večer zuří, že Benjamin Netanjahu možná obětoval jejich životy, a tvrdí, že premiér opět využívá válku k tomu, aby se udržel u moci poté, co do koalice znovu vstoupila krajně pravicová strana vedená Itamarem Ben-Gvirem. Dnes večer hovoříme se zvláštní zpravodajkou OSN Francescou Albaneseovou.



Po dvou měsících relativního klidu Izrael obnovil svůj útok na Gazu, čímž fakticky narušil příměří s Hamásem. Dnes večer jeho premiér varoval, že nová vlna leteckých úderů je pouze začátkem. Oficiálně je cílem donutit Hamás k propuštění zbývajících rukojmích, ale jejich rodiny se obávají, že jim nyní hrozí ještě větší nebezpečí. Benjamin Netanjahu tvrdí, že všechna budoucí jednání o příměří budou probíhat pod palbou. Armáda nařídila evakuaci z jedné čtvrti na severu Gazy a z několika čtvrtí na jihu s tím, že jde o nebezpečné bojové zóny. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani zaslal tuto reportáž z Tel Avivu a varování: Jeho reportáž obsahuje mimořádně znepokojivé záběry a podrobnosti.

Reportér: Izraelští představitelé pohrozili, že v Gaze rozpoutají peklo. Takto to vypadá. A takto to zní v nemocnici Alali.





Toto jsou těla dvou malých dětí přikrytá její jedinou dekou. Je to chirurg zoufale volající na otce, aby počkal. Kdo také svírá pytel s tělem jejího bratra?





"Šestnáct lidí, šestnáct z nich bylo zabito v úkrytu ve škole." tato žena křičí. Je to náhlé a šokující. Návrat ke krveprolití je příliš těžký na to, aby ho unesla. Žena vedle ní omdlí. Uvnitř pohotovosti se zdá, že všichni přítomní doufali, že už nikdy nebudou svědky něčeho takového.





"Všichni zemřeli," tento muž vzlyká. "Mladí i staří. Všichni byli zabiti."





Tento muž prochází oddělením po boku svého malého syna. "Bombardovali dům našich sousedů, když jsme byli ve vedlejších stanech. Moje žena byla zabita."





Mezi mrtvými jsou nejméně čtyři vysoce postavení představitelé Hamásu a mluvčí Islámského džihádu. Podle místních představitelů však bylo zabito také více než 100 dětí. Premiér Netanjahu nařídil údery včera pozdě večer uprostřed váznoucích jednání o rukojmích. Dohlíží na ně nový, ještě agresivnější šéf armády.





Izraelský mluvčí: „Hamás odmítl dva konkrétní zprostředkovatelské návrhy, které předložil vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a další zprostředkovatelé. Izrael s těmito zprostředkovatelskými návrhy souhlasil. Za druhé, Izrael má poznatky o tom, že Hamás plánoval provést teroristické útoky proti Izraeli.“





Reportér: Ale i zde v Izraeli se mnozí domnívají, že Netanjahu již dlouho plánoval obnovení bojů. Od samého počátku ustupoval od jednání o druhé fázi příměří, která by vrátila rukojmí a ukončila válku. Místo toho se snažil Hamás silou donutit k propuštění dalších rukojmích ještě před zahájením dalších jednání.





Sun je jedním z 24 rukojmích zadržovaných v Gaze. Je stále naživu. Jeho tetování poznal jeho otec na pozadí videa Hamásu o propuštění jiného vězně.





„Naše vláda hazarduje se životy rukojmích. Moje vláda hazarduje se životem mého syna.“





Musíte být rozzlobený.





"Rozzlobený jsem 17 měsíců. Memůžete být znovu překvapen. Takže ano, je to krok zpět. Ale my se nikdy nevzdáme."





Po náletech se do Netanjahuovy vlády vrátil další krajně pravicový politik Ben Gvir.





Zpátky v Gaze, toto je jedno z míst, na která se dnes útočilo. Škola, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám.





Mezi troskami kusy lidského masa shromážděné v plastových pytlích. To je vše, co některým rodinám zbývá k pohřbení.





V jednom tichém koutě drží muž mrtvé tělo své dcery. Její tvář jsme museli pro vysílání rozmazat. V Gaze však není úniku před krví nasáklou realitou.





Moderátor: Pro podcast FourCast jsem hovořil se zvláštní zpravodajkou OSN pro okupovaná palestinská území Francescou Albaneseovou.





Na úvod jsem se jí zeptal na její reakci na poslední izraelský atentát.





Zde je video plné verze podcastu, ve zprávách byla jen zkrácená verze, přeložená do češtiny níže. V dolní liště videa vpravo si můžete najít české titulky:

















Francesca Albanese: Především nejde o to, že by Izrael včera večer porušil příměří. Izrael právě zabil asi 400 lidí a je to akcelerace ne války, ale genocidy, která probíhá v reálném čase. A děje se to už 16 měsíců. A zatímco spolu mluvíme, Izrael nařídil evakuaci Palestinců v Gaze ze severu nebo z jihu, což znamená, že ta agrese bude pokračovat, je to vojenská strategie, jejímž cílem je etnicky vyčistit to, co z Palestiny zbývá. A pokud se Palestinci neodstěhují dobrovolně, čeká je právě toto.





Moderátor: Chci vám jen předložit, jaké je vysvětlení Izraele.







Francesca Albanese: Chápu, ale nepotřebuji slyšet, co říká Izrael. Můžeme se v diskusi soustředit na mezinárodní právo?

Moderátor: Chci se vás zeptat právě na legálnost toho, co se teď děje, protože Izrael říká, že se zaměřuje na teroristy Hamásu, a říká, že kdokoli jiný zabitý je politováníhodný vedlejší produkt války. Jaká je tedy legálnost toho, co dělají? Pokud se skutečně zaměřují na lidi, které považují za Hamás?





Francesca Albanese: Předpokládejme, že jde o konflikt. V konfliktu existují pravidla a existuje zásada vojenské nezbytnosti, kterou Izrael uplatňuje. Musí tedy předložit důkazy. Musí přijmout preventivní opatření. Musí dodržovat zásadu proporcionality při každé akci, kterou podniká. Jak je možné, že za 16 měsíců zabil 50 000 lidí a srovnal se zemí celé pásmo Gazy? Nelze tam obnovit život. Existují pravidla pro šetření života, pro zachování posvátnosti života a existují povinnosti. Podívejte se znovu, to není diskutabilní. Mým záměrem není debatovat o tom, zda je to genocida, nebo ne. To je minulost. Nedokázali jsme zabránit genocidě. A neříkám to jen já. Celá komunita zabývající se lidskými právy se shoduje na tom, že Izrael páchá genocidu, na tom se shodují všichni na světě. Podívejte, beru to tak, že je pro politiky velmi citlivé se tím zabývat. Ale existují dva izraelští představitelé, kteří jsou stíháni za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně vyhladovění. Takže i když nepřejdeme k analýze genocidy, proč členské státy, jako je Spojené království, nedodržely své mezinárodní závazky zasáhnout a zastavit zločiny, mimo jiné i proto, že v lednu 2024 Mezinárodní soudní dvůr po třech měsících tohoto vojenského útoku dospěl k závěru, že existuje možnost rizika genocidy.





Moderátor: Byl útok ze 7. října aktem genocidy? Nebo měl genocidní záměr?





Francesca Albanese: To si nemyslím, ale válečné zločiny proti Izraelcům spáchány byly. O tom není pochyb.





Moderátor: Jaký je v tom rozdíl?





Francesca Albanese: Rozdíl je v tom, že je zde úmysl zničit národ jako takový.





Moderátor: Není snad jasné, o co se snažili? Nezabíjeli snad každého, koho viděli?





Francesca Albanese: Nemyslím si, že to byl akt genocidy. Bylo to odporné. Bylo to nelidské. Bylo to zločinné do té míry, že to zasáhlo civilisty, a bylo to zdokumentováno i vyšetřovací komisí, která vyšetřovala, co se stalo uvnitř Izraele. A já to nehodlám zpochybňovat. Odsuzuji zabíjení izraelských civilistů od prvního okamžiku. A únosy civilistů. Ale ať už to říkám z jakéhokoli důvodu, od prvních hodin se v Izraeli objevují lidé, kteří říkají, aha, my jsme se stali obětí genocidy, a to bylo použito k tomu, aby Palestinci byli vykresleni jako existenční hrozba za to, co údajně podpořili, že se stalo sedmého října, a proto ospravedlnili brutální odvetnou reakci, která se stala. Ale to je krása mezinárodního práva, které říká Úmluva o genocidě. Ať už je důvod jakýkoli, ať už je to sebeobrana, ani sebeobrana neospravedlňuje genocidu.









Moderátor: Vy jste osobně terčem výhrůžek. Máte pocit, že to stojí za to, a dosahujete teď nějakého úspěchu?





Francesca Albanese: Nejhorší není první slovo, které mě napadá.





Moderátor: Vaše osobní bezpečnost je přece ohrožena, ne?





Francesca Albanese: To ano. Ach, ano, ano, ptám se sama sebe. Mám dvě malé děti. Takže moje odpověď zní. Nikdo v mém životě není důležitější než kdokoli jiný, včetně vás, Krishnane. Takže kdybyste byl v Gaze. Kdyby byla vaše rodina vyhlazována, byl byste velmi rád, kdyby někdo jako já riskoval, protože byste byl alespoň vidět. Takže nejhorší není přesně to, co mě napadá. Je to morální imperativ. Je to morální kodex. Zároveň je to i morální kodex. Můžu, když mám příležitost, spát s čistým svědomím. Zajímalo by mě, jak se dnes vedoucí představitelé, a to i v této zemi, dívají na své děti, nechávají si věci kupovat na Amazonu nebo kdekoliv jinde. Jak můžete vést svůj život v domnění, že máte moc to zastavit, a neděláte to?





Moderátor: Francesco Albaneseová vám děkuje za váš čas. A celý tento rozhovor si můžete pustit v nejnovějším díle podcastu FourCast. Najdete ho na našem kanálu YouTube. Je také na channel4.com/news a všude tam, kde získáváte podcasty. Dnes večer jsme oslovili izraelské velvyslanectví s žádostí o rozhovor, ale zatím jsme nedostali odpověď.





Úřad britského premiéra v Downing Street odmiítl tvrzení ministra zahraničí Davida Lammyho, že Izrael porušil mezinárodní právo tím, že zablokoval pomoc Gaze, mluvčí premiéra řekl, že Izrael riskuje, že porušuje své právní závazky, než že by tak již učinil. Lammy se rovněž ohradil proti svým výrokům a uvedl, že se mohl vyjádřit jasněji.

V izraelském parlamentu se příbuzní některých mrtvých rukojmích postavili proti politikům krajní pravice, ministr Bezalel Smotrich jednu ženu okřikl:„Slyšeli jsme vás. Ven," říká.Nikdo neví, jak daleko hodlají Izraelci zajít. Jde o pokus donutit Hamás, aby přistoupil na jejich požadavky, což je předzvěstí další pozemní invaze? Na nádvoří laalské nemocnice se připravují pohřby.Tady v Tel Avivu za mými zády probíhá velký protivládní protest. Byl svolán poté, co Netanjahu oznámil plány na propuštění šéfa zpravodajské služby Šin Bet, což je všeobecně považováno za pokus o další upevnění jeho moci, ale mnozí z těch, kteří zde hovoří, včetně některých velmi vysokých bývalých bezpečnostních činitelů, jsou také proti tomuto obnovení leteckých úderů v Gaze a domnívají se, že jsou motivovány především vnitropolitickými důvody. Dnes večer jsme také slyšeli od nedávno propuštěných rukojmích, kteří také říkají, že tato vojenská akce jen dále ohrožuje životy těch, kteří jsou stále drženi v zajetí, ale naopak premiér Netanjahu, který před chvílí hovořil, řekl, že tyto útoky jsou jen začátkem. Hamás zatím vojensky nereagoval. Myslím, že klíčové teď bude, zda se prezident Trump rozhodne pokusit se izraelskou vládu v této věci omezit, nebo bude zřejmě i nadále podporovat další útoky.