Skandinávské národy excelují v cizích jazycích. Čechy brzdí dabing i způsob výuky

19. 3. 2025

čas čtení 4 minuty



Pokud jste někdy navštívili Švédsko, Dánsko nebo Norsko, možná jste si všimli jedné zajímavé věci: místní obyvatelé mluví anglicky tak plynule, že byste je klidně mohli považovat za rodilé mluvčí. A není to jen případ angličtiny! Mnozí ovládají i další cizí jazyky, což je něco, čím se středoevropské národy, včetně Česka, rozhodně pochlubit nemohou. Jak je možné, že Skandinávci v jazycích tak excelují? Pojďme se na to podívat.

Opravdu to není tak, že by se Skandinávci rodili s přirozeným talentem na jazyky, a zejména angličtinu. Klíčovým faktorem je v jejich případě jazyková příbuznost. „Švédština, dánština i norština patří do stejné germánské rodiny jako angličtina, takže pro tamní obyvatele není učení se angličtiny takový boj jako pro Čechy. Mnoho slov je podobných, nebo dokonce stejných,“ vysvětluje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua centrum.

Například anglické slovo hand (ruka) je i ve švédštině hand, výraz cup (hrnek) se švédsky řekne kopp. Už jen z toho je vidět, že mají Skandinávci náskok.

Škola, kde se jazyky berou vážně

Bez kvalitních základů ze školy by to však nešlo. Ve Švédsku, Norsku i Dánsku se děti učí angličtinu běžně už od první třídy. A nezůstávají jen u ní, většina škol vyžaduje výuku ještě dalšího cizího jazyka, obvykle němčiny, španělštiny nebo francouzštiny. Díky tomu většina mladých Skandinávců obvykle ovládá dva až tři cizí jazyky.

Výuka angličtiny se v těchto zemích neomezuje na drilování gramatiky a biflování slovíček, což bývá běžný obrázek v českých školách. Skandinávská výuka jazyků je založená na aktivním používání cizí řeči. Děti sledují videa, poslouchají podcasty a vedou konverzace. A co je nejdůležitější? Nebojí se mluvit, i když jejich výslovnost není perfektní nebo dělají chyby.

To je podle Simony Škurkové cesta, kterou by mělo kráčet i české školství. „Přestat dávat známky jen za to, že žák umí přeložit jablko jako apple. Je potřeba větší důraz na konverzaci, praktické využití jazyka, projekty nebo role playing. Děti by měly být cizímu jazyku vystaveny co nejdříve, klidně od školky,“ navrhuje.

Život bez dabingu

Česko je hrdé na svoji dabingovou tradici a většina lidí dává v televizi i v kině u zahraničních filmů přednost českému znění. Ve Skandinávii je to jinak. „Filmy, seriály i televizní pořady se vysílají v původním znění s titulky, takže se lidé denně setkávají s autentickou angličtinou. Daleko častěji cizí jazyk slyší a tímto se jej učí přirozeně, tedy poslechem a v kontextu,“ vysvětluje Simona Škurková. Týká se to často i filmů a pořadů pro mladší publikum. Děti si tak už od útlého věku zvykají na anglickou výslovnost, intonaci a slovní zásobu.

Statistiky jasně ukazují severskou nadvládu

Podle loňského průzkumu Education First se Česko ve znalosti angličtiny jakožto druhého jazyka řadí celosvětově na pětadvacáté místo. Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Nizozemí jsou v první desítce žebříčku.

Podle údajů Eurobarometru ovládá alespoň jeden cizí jazyk 67 procent Čechů, ve srovnání s 91 procenty Finů a Dánů, a dokonce 95 procenty Švédů. Dva cizí jazyky umí jen 5 procent Čechů oproti 10 procentům Švédů.

Více cestování, více příležitostí

Dalším důvodem, proč jsou Skandinávci v cizích jazycích tak dobří, je jejich vztah k cestování. Většina z nich považuje za přirozené studovat nebo pracovat v zahraničí. Cestování je pro ně nejen zážitkem, ale také přirozeným způsobem, jak zlepšovat své jazykové dovednosti. Když strávíte semestr v Londýně nebo Berlíně, vaše angličtina (nebo němčina) se rapidně zlepší – a Skandinávci této možnosti často využívají.

Jazyky jsou součástí identity

Ve Skandinávii se klade důraz na otevřenost vůči světu. Už od dětství jsou lidé vedeni k tomu, aby chápali různé kultury a učili se nové jazyky nejen jako školní povinnost, ale jako součást svého života. Angličtina pro ně není jen předmět ve škole, ale každodenní nástroj, který jim pomáhá spojit se s okolním světem.







