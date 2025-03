Channel 4 News: Rusko, Ukrajina a Trump. Kdo lže?

19. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Moderátor, Channel 4 News, středa 19. března 2025, 19 hodin: Prezident Zelenskyj prohlásil, že věří, že trvalý mír na Ukrajině je možný ještě letos, a to po telefonátu s Donaldem Trumpem, který označil za pozitivní. Podle Bílého domu Trump navrhl, aby Spojené státy převzaly vlastnictví ukrajinských elektráren a zajistily tak jejich bezpečnost, zatímco Zelenskyj souhlasil s tím, že se zastaví údery proti ruské energetické infrastruktuře. Další rozhovory mezi americkými a ukrajinskými představiteli se uskuteční na Blízkém východě v nadcházejících dnech. Harry Fawcett přináší nejnovější informace.





Reportér: Vladimir Putin možná slíbil, že přestane zasahovat ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ale včera večer, několik hodin po tomto závazku, který telefonicky sdělil prezidentu Trumpovi, ruské bezpilotní letouny zasáhly dvě nemocnice na severovýchodě Ukrajiny. Dnes Kreml uvedl, že odvolal další útoky, které by tento slib porušily, a dokonce sestřelil některé vlastní drony, které už byly ve vzduchu. Ukrajina uvedla, že tento úder na železniční energetický systém ukázal, že slova Rusů neodpovídají jejich činům. Rusko zase tento úder na jednu ze svých ropných rafinerií označilo za ukrajinskou provokaci. Dnes ráno v Helsinkách prezident Zelenskyj uvedl, že pozastavení podobných útoků je stále možné, pokud je USA budou monitorovat.





Zelenskyj: Bude existovat seznam objektů, objektů civilní energetické infrastruktury. Tento seznam určitě připravíme a předáme ho našim partnerům. Pokud Rusové nezasáhnou ty naše, my rozhodně nezasáhneme ty jejich.





Reportér: To zdaleka není 30denní příměří, ke kterému se Ukrajina pod tlakem USA již zavázala. V době, kdy to USA řekly, se míč ocitl na straně Vladimira Putina. Ve včerejším telefonátu prezidentu Trumpovi vrátil jiný úder.

Každá strana měla své vlastní komuniké, ohledně toho, co bylo v telefonátu řečeno. Bílý dům tvrdil, že se lídři dohodli na příměří v energetice a infrastruktuře, jakož i na technických jednáních o provádění námořního příměří v Černém moři, úplném příměří a trvalém míru, Kreml uvedl, že příměří se týkalo pouze energetické infrastruktury. Dodal, že klíčovou podmínkou pro zabránění eskalace konfliktu by mělo být úplné zastavení zahraniční vojenské pomoci Ukrajině a poskytování zpravodajských informací. To není pravda, řekl krátce poté prezident Trump.





Trump: Ano, jde o vícestupňovou dohodu. Ne. O pomoci jsme nemluvili. O pomoci jsme nemluvili vůbec nemluvili.





Reportér: Lže jedna strana? O co tady jde?





Ukrajinská analytička: Je naivní si myslet, že by Rusové souhlasili s příměřím bez jakýchkoli podmínek. Oni de facto odmítli Trumpův návrh. Ale Trump to nemůže upřímně říct. Tak se to snaží zamlžit. A prezentovat to jako úspěch.







Reportér: Po téměř třech týdnech od jejich kruté konfrontace v Oválné pracovně spolu dnes prezidenti Trump a Zelenskyj telefonicky hovořili Trump řekl, že jsou velmi na dobré cestě. Zelenskyj označil hovor za produktivní před dalšími technickými rozhovory v Saúdské Arábii v nadcházejících dnech.





Tiskové mluvčí Trumpova Bílého domu: Dobré odpoledne všem. Chtěla bych jen zdůraznit, že jsme nikdy nebyli tak blízko míru. A jen díky prezidentu Trumpovi jsme tady. Sdílení zpravodajských informací, pokud jde o obranu Ukrajiny, bude pokračovat.





Pokud to pro Zelenského přišlo jako vítaná replika na ruské požadavky, nenabídl žádný komentář k dalšímu Trumpovu slovu v jejich rozhovoru, že Spojené státy budou chránit ukrajinské jaderné elektrárny tím, že je převezmou do svého vlastnictví. Dnes něco hmatatelnějšího, rutinní výměna zajatců, ale větší než obvykle, zahrnující desítky ukrajinských a ruských vojáků v davu. Jedna žena ukazuje fotografie dalších, kteří se stále pohřešují ve válce, která přes všechny řeči o příměří v žádném případě neskončila.