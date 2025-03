Channel 4 News: Rusové zraniili další desítky lidí včetně sedmnácti dětí

24. 3. 2025

čas čtení 10 minut



Moderátor, Channel 4 News, pondělí 24. března 2025, 19 hodin: Byly zraněny desítky lidí včetně sedmnácti dětí při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Sumy, který zasáhl obytné budovy, zdravotnická zařízení a školu, zároveň ruští představitelé devět hodin jednali se svými americkými protějšky v Saúdské Arábii o podrobnostech navrhovaného částečného příměří. Moskva uvedla, že od rozhovorů nelze očekávat žádný průlom, ačkoli prezident Trump byl naladěn spíše pozitivně a trval na tom, že všichni chtějí, aby se vše urovnalo. Informuje o tom naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.









Reportérka: Několik hodin předtím, než mělo Rusko zahájit poslední kolo jednání o příměří, vypálilo další raketovou palbu, tentokrát zaměřenou na severovýchodní ukrajinské město Sumy v dnes již příliš známé scéně. Z obytného bloku se valil kouř. A hasiči spěchali s evakuací obyvatel uprostřed zpráv, že zraněno bylo zatím 74 lidí, včetně čtrnácti dětí. Místní úřady uvedly, že poškozena byla také škola a zdravotnické zařízení.

Není divu, že lidé zoufale touží po tom, aby tato válka skončila. A poslední útok přišel v době, kdy se ruští a američtí představitelé sešli v Saúdské Arábii, aby doladili podrobnosti částečného příměří, které teoreticky povede k tomu, že Moskva a Ukrajina přestanou vzájemně útočit na svou energetickou infrastrukturu.





Kyjev rovněž doufá v dohodu, která umožní jeho lodím bezpečný průjezd Černým mořem, přes které vyváží desítky milionů tun obilí a hnojiv. Pokud, a to je velké „pokud“, se oba tyto prvky podaří dohodnout. Bude zavedeno 30denní příměří a zahájena jednání o trvalém míru. Pokud to prezident Zelenskyj myslí vážně, může podle něj Vladimir Putin mír snadno nastolit.





Zelenskyj: "Bez ohledu na to, o čem nyní jednáme s našimi partnery, musíme Putina přimět, aby vydal skutečný rozkaz k zastavení úderů. Ten, kdo tuto válku vyvolal, ji musí vzít zpět."





Trump: „No, pravděpodobně byli ovlivněni, aby se ta věc vyřešila, protože Ukrajina chce, aby se to vyřešilo. Myslím, že oni to musí mít vyřešené a Rusko chce, aby to bylo vyřešené.“





Reportérka: Trump tvrdil, že USA a Ukrajina jsou opět blízko k dohodě o nerostných surovinách, a hovořil o ožehavé otázce rozdělení území nezákonně anektovaného Ruskem, i když ví, že Kyjev nikdy nepřijme ruskou svrchovanost nad okupovaným ukrajinským územím.





Trump: „Právě teď mluvíme o území. Hovoříme o demarkačních liniích. Mluvíme o vlastnictví elektráren. Někteří lidé říkají, že Spojené státy by měly elektrárnu vlastnit a pak s ní tak pracovat, protože máme odborné znalosti, abychom ji opravili, atd. atd. Takže dobře, něco takového by bylo v pořádku, , ale mluví se zejména o vlastnictví velké jaderné elektrárny.“





Reportérka: Není jasné, kdo jiný než sám Trump navrhuje, aby USA vlastnily ukrajinské elektrárny. Trump, který pokračuje ve vykreslování růžového obrazu vyhlídek na mír, i když na Ukrajinu nadále padají rakety.





* * *





Moderátor: Útoky na školy a nemocnice a válečné zóny jsou podle mezinárodního práva považovány za nezákonné, tak proč na místech, jako je Gaza a Ukrajina, padají bomby? Často a většinou bez následků? Gissou Nia je mezinárodní právnička v oblasti lidských práv a ředitelka projektu strategických soudních sporů v Atlantic Council a nyní se k nám připojuje z Los Angeles. Proč se zdá, že se nacházíme v době beztrestnosti?





Gissou Niaová: Je pro to mnoho důvodů. Chci říct, že jedna smutná věc je, že bohužel i předtím došlo k nárůstu útoků na nemocnice. Viděli jsme to v Sýrii, ruské úřady používaly tuto metodu i v Sýrii. Teď to opakují na Ukrajině. Teď to vidíme v Gaze. Bohužel nedošlo téměř k žádnému trestnímu stíhání za tento zločin útoků na nemocnice a je třeba, aby se celosvětově vyvinulo skutečné společné úsilí o skutečné prosazování Ženevských úmluv a aby se to bralo vážně. A bohužel nejsme svědky takového vedení.





Moderátor: Jak moc je důležitá skutečnost, že klíčové strany nejsou signatáři Mezinárodního trestního soudu?





Gissou Niaová: Je tu několik různých věcí. Jedna je, že si myslím, že představa v kolektivním povědomí o tom, jaké je břemeno prokázat, že útoky na nemocnice jsou nějak oprávněné, že nějak změnily svůj charakter z civilního na vojenský cíl, se stala opravdu šedou a velmi nejednoznačnou. Teď se zdá, že důkazní břemeno spočívá v tom, že se v těch nemocnicích prý nacházejí bojovníci Hamásu. Sotva se předloží nějaký důkaz, a pak se vychází z toho, že to je předpoklad, který se předkládá, ale není to tak. Existuje velmi, velmi vysoký práh pro změnu charakteru nemocnice z civilní na vojenskou, a to zahrnuje velmi vysoký práh, který není splněn, pokud jde o to, že Rusko nebo Izrael nejsou členy Mezinárodního trestního soudu, vidíme, že na Putina i Netanjahua byly vydány zatykače. Tyto zatykače se nevztahují na útoky na nemocnice nebo školy, nicméně ty spadají do jurisdikce soudu.





A vidíme, že i nyní existuje světlý bod. Před několika týdny jsme viděli, že bývalý filipínský vůdce Duterte byl převezen do Haagu poté, co na něj byl vydán zatykač. Je pravda, že to bylo kvůli posunu politických písků. Filipíny již nejsou členem Mezinárodního trestního soudu. Ale zločiny, které byly pokryty, se staly v době, kdy Filipíny členem byly, a to stále trvá. Takže to nepovažuji za omluvu. Myslím, že nám jen chybí vedení a země, které by skutečně zaujaly pevný postoj.





Moderátor: Rusko se opravdu veřejně příliš nezapojuje do argumentace, Izrael ano a všechna ta tvrzení, že jeho cíle jsou legitimní, protože tvrdí, že přítomnost, v tomto případě v neděli řekli, že tento tento muž z Hamásu nebyl v nemocnici ošetřován, prý používal nemocnici jako štít. Teď naši lékaři na místě řekli, že to není pravda. Ale kdyby to byla pravda. Byla by to obhajoba?





Gissou Niaová: Tady se začínáme dostávat do šedé zóny, protože mnohokrát existují pochybnosti, že? Je předložena pochybnost, že civilní objekt ztratil svůj ochranný status, ale i v těchto případech musí útočník předpokládat, že je chráněna, že ten objekt je chráněn. Břemeno prokázání tohoto ochranného statusu je na osobě, na straně, která vypálí raketu nebo namíří střelu, a myslím, že v tom jsme to opravdu ztratili. V tomto sporu se mnohokrát spekuluje o tom, kdo jsou tyto osoby.





Zpravodajské informace nejsou předkládány transparentním způsobem, a to se děje opakovaně. A tak to, co se zde musí stát, je mnohem větší transparentnost. Pokud existují důkazy, které to ukazují, je třeba je opravdu předložit mnohem transparentnějším způsobem. Protože břemeno skutečně leží na straně útočníka.





Řeknu jednu věc, která mě velmi zklamala, a to, že tento měsíc se mělo v Ženevě konat setkání smluvních stran Ženevské úmluvy, které mělo skutečně posílit odpovědnost 196 smluvních stran, a toto setkání bylo zrušeno a bylo oznámeno v předvečer, kdy se setkání mělo konat, a stát řekl, že není spokojen s prohlášením. Potřebujeme vidět mnohem důraznější vedení smluvních stran a také pochopení, že útoky na nemocnice a školy jsou prostě nepřijatelné.





Moderátor: Opravdu vám velmi děkuji. Dobře, vraťme se k Siobhan Kennedyové ve Washingtonu, kde byl během poslední hodiny prezident Trump dotázán na zprávy o náhodném úniku přísně tajných vládních tajemství. Siobhan.





V dnes zveřejněném rozhovoru pro časopis Time se prezident Zelenskyj nad onou katastrofální schůzkou v Oválné pracovně nepozastavil. Řekl však, že se domnívá, že někteří členové Trumpova týmu jsou ovlivněni ruskými informacemi, což je otázka, která byla dnes prezidentovi položena během zasedání jeho vlády.No, Krishnane, došlo k mimořádnému odhalení amerického novináře Jeffreyho Goldberga, který je pracovníkem časopisu Atlantic, který tvrdí, že před nedávnými americkými útoky na húsijské povstalce v Jemenu, byl přidán do chatovací skupiny na Signálu, která zahrnovala různé vysoce postavené členy Bílého domu, včetně viceprezidenta JD Vance, poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze, ministra zahraničí Marca Rubia a, což je klíčové, ministra obrany Peta Hegsetha. Ten novinář, řekl, že si nejprve nemyslel, že je možné, že byl do této skupiny přidán, že to byla nějakým způsobem falešná skupina na Signálu, ale pak, k jeho údivu, poté, co byl upozorněn, že se tyto údery chystají, o několik hodin později, se skutečně uskutečnily. Bomby začaly padat, uvedl Jeff Goldberg ve svém článku. Nezabíhal do podrobností o Húsíích ani o tom plánu, ale uložil a zveřejnil několik screenshotů, které si skupina poslala do skupiny Signal mezi sebou, přičemž jeden z nich zveřejnil poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz, který jednoduše zveřejnil 3 emotikony, z nichž jeden byl úder pěstí, další americká vlajka a pak plamen. Teď byl Donald Trump, jak říkáte, na to dotazován dříve uvnitř Bílého domu, řekl, že o ničem neví. Řekl, že není fanouškem časopisu Atlantic a naznačil, což dělá často, že je to prý krachující publikace, ale pokud je to pravda, je to překvapivé odhalení. Ohromující selhání bezpečnosti, které už teď mohu říct, že Washingtonem otřáslo.