Motol a digitalizace jako rentgenové snímky vnitřností Česka

25. 3. 2025 / Boris Cvek

Julie Hrstková z Hospodářských novin to v komentáři pro Český rozhlas vystihla asi ze všech nejlépe. Nejprve píše, že jediný projekt digitalizace státu, který se povedl, jsou přijímací zkoušky na střední školy. Pak zdůrazňuje, že tento projekt proběhl „navzdory všem pravidlům podpory státní digitalizace“. Ale nejdůležitější je tato pasáž: „Digitalizace pod patronací státu, respektive ministrů je dlouhodobě spojená s předraženými státními zakázkami a výsledek často neodpovídá vynaloženým nákladům.“

Jinými slovy řečeno: o efekt nejde, jde o to, jak rozkrást veřejné peníze. Ono kdyby se to snad i povedlo, tedy udělat efektivní řešení, už by nebylo co krást. Proto je dobré veřejnost držet pořád v přesvědčení, že jsme úspěšní, makáme, ovšem bez výsledku, a stále to zamlouvat tím, jak makáme a děláme, ale bez výsledku, a tak pořád dokola.

U digitalizace stavebního řízení se tak pustí žilou státu o nějakých pár set milionů více. Šetříme, to nevíte?! A výsledek? V roce 2028. Někdy v roce 2027 se to nejspíše zase zhroutí a protáhne. Ostatně nikdo nevysvětlil, proč zrovna 2028. Proč by se taky mělo něco vysvětlovat? Digitalizujeme, neptejte se, zapomeňte. Aby se mohlo déle tunelovat. Jako v Motol.

A samozřejmě jsme nezmínili to nejdůležitější: může za to Green Deal a Brusel. Kdo jiný by taky mohl připadat v úvahu? V Moldavsku i Tanzánii i Rusku. Všude Brusel a Green Deal. Kde je mafie, korupce, defraudace, tam je Brusel.

Co na tom, že v Bruselu, v Belgii, ve starých západních zemích státní správa, právo, zacházení s veřejnými penězi funguje mnohem lépe než v Ostbloku? Že Green Dealem prožraná Skandinávie má nejnižší míru korupce na světě? Ludvíka, Budinského a Janstu nám tu přece nasadila zelená politika. A basta.





Komentář Julie Hrstkové:

https://www.irozhlas.cz/komentare/digitalizaci-neprinesou-ani-dredy-ani-lidovci-spis-normalni-fungovani-statni_2503250629_fso

Odložení digitalizace stavebního řízení se prodraží:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-digitalizace-stavebniho-rizeni-zacne-od-znova-vypise-se-nova-zakazka-262626





