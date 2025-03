Velké ropné společnosti nechtějí zbohatnout jen na ničení klimatu - chtějí také nižší daně

27. 3. 2025

„Pokud bude tato pomoc znečišťovatelům propašována do daňového zákona navrhovaného Republikánskou stranou, pak by škrty v Medicaid a potravinových poukázkách mohly zaplatit další dar pro velké ropné společnosti,“ uvedl spoluautor nové zprávy. Poté, co velké ropné společnosti a její republikánští podporovatelé v Kongresu pomohli nastolit administrativu, která byla v éře klimatického uvědomění nejvíce nakloněna fosilním palivům, se nyní zaměřují na podkopání daně, uzákoněné za působení bývalého prezidenta Joe Bidena jako součást přelomového zákona o snížení inflace, informuje na webu Common Dreams Brett Wilkins.

Alan Zibel, ředitel výzkumu v organizaci Public Citizen, která se zabývá ochranou spotřebitelů, a Lukas Shankar-Ross, zástupce ředitele programu Friends of the Earth's Climate and Energy Justice Program, ve zprávě zveřejněné v pondělí uvedli, že senátor James Lankford (R-Okla), který předsedá senátnímu výboru pro etiku, na začátku tohoto roku předložil průmyslem podporovaný zákon Promoting Domestic Energy Production Act( Zákon o podpoře domácí výroby energie), který by mohl být zahrnut do daňové úlevy ve výši 4,5 bilionu dolarů, již republikáni navrhují korporacím a nejbohatším lidem.

Jak v lednu informoval web Common Dreams, průmysl fosilních paliv utratil během volebního cyklu v roce 2024 odhadem 445 milionů dolarů za zvolení prezidenta Donalda Trumpa a dalších republikánských kandidátů, kteří slouží jejich zájmům ničícím klima, a za to očekává patřičnou protislužbu.

„Domácí ropné a plynárenské společnosti, včetně těch z Lankfordova domovského státu Oklahoma, varovaly své investory před alternativní minimální daní z příjmu právnických osob,“ napsali Zibel a Shankar-Ross. „Toto odvětví by mohlo být brzy odměněno speciálně upravenými daňovými úlevami díky svým republikánským politickým spojencům.“

Zpráva vysvětluje:

Daňové schéma funguje takto: V srpnu 2022 podepsal prezident Joe Biden zákon o snížení inflace, který umožnil historické investice do ochrany klimatu. Aby zákon mohl zaplatit nové výdaje, obsahoval soubor zvýšení korporátních daní, z nichž největší bylo navýšení alternativní minimální daně pro právnické osoby o 222 miliard dolarů . Tato daň má zabránit tomu, aby korporace, které přinášejí investorům obrovské zisky, neplatily žádné nebo téměř žádné daně kvůli daňovým mezerám, které jsou pro korporace příznivé. Podle minimální daně z příjmu právnických osob, pokud společnost vykáže v průměru alespoň 1 miliardu dolarů ročního příjmu za tři roky, musí zaplatit 15 % z tohoto vykázaného příjmu na daních po odečtení určitých odpočtů.

Zpráva zdůrazňuje snahy republikánů o zrušení minimální daně, mimo jiné prostřednictvím zákona, který předložil senátor John Barrasso (R-Wyo) a který podpořily Americký ropný institut, Obchodní komora USA, Národní asociace výrobců, Národní těžební asociace, Západní energetická aliance a průmysloví lobbisté.

Návrh zákona předložený Lankfordem by umožnil společnostem vyrábějícím fosilní paliva obcházet minimální daň tím, že by jim umožnil odečíst „nehmotné“ náklady na vrty, což je taktika používaná již více než 120 let. Zibel a Shankar-Ross popsali tento daňový úskok jako „nejstarší a největší dotaci na fosilní paliva“, která „umožňuje odečíst veškeré náklady na ropný nebo plynový vrt v okamžiku jejich vzniku“.

„Je prostě pobuřující, že Republikánská strana využívá svého trojkoaličního mandátu k vytvoření další dotace pro fosilní paliva,“ uvedla Shankar-Rossová ve svém prohlášení, přičemž měla na mysli kontrolu republikánů nad Bílým domem a oběma komorami Kongresu. „Pokud bude tato pomoc znečišťovatelům propašována do republikány navrhovaného daňového zákona, pak by škrty v programu Medicaid a potravinových poukázkách mohly zaplatit další dar velké ropné koncerny. To je nemravné.“

„Kdyby jednotliví daňoví poplatníci pochopili rozsah extrémních dotací pro ropné korporace, byli by šokováni,“ dodal. „Nejnovější snaha tohoto odvětví obejít i ty nejskromnější daňové zákony je šokující, ale bohužel ne překvapivá.“

