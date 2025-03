Proč čeští politici přesvědčují už přesvědčené Čechy o tom, že Green Deal je prý fuj

29. 3. 2025 / Boris Cvek

Alexandr Vondra a další čeští politikové mají tendenci v českých médiích stále omílat, jak je důležité omezit Green Deal. Přitom většina české veřejnosti je pro, není třeba přesvědčovat přesvědčené. Je třeba přesvědčit skandinávské země, země Beneluxu atd. Je to věc jednání národních států mezi sebou.

Nebylo by lepší, pokud už někdo opravdu věří, že je třeba omezit Green Deal, přijít za českou veřejností se zprávou: dokázali jsme našim partnerům na úrovni národních států v EU dát silné argumenty a domluvili jsme se! Pokud Vondra a spol. neustále apelují právě na českou veřejnost, vyvolávají v ní jen pocit, že ty ostatní země, zejména skandinávské, jsou fuj, protože nechtějí uznat zjevnou pravdu, o které u nás v ČR ví kdejaký strejda u piva.

Rád bych připomněl, že v posledních unijních volbách právě ve Skandinávii zelené strany posílily. Co z toho pro nás plyne? Pokud to Vondra myslí vážně, musí přesvědčit je. Ostatně pro nás by rozpad Unie byl mnohem větší pohromou než pro Skandinávce. Jenže co když problém je právě u nás, ne ve Skandinávii, a západní unijní státy těžko mohou čekat na to, až se uráčí našim mafiím pustit Česko na cestu pokroku směrem k vyspělým zemím?

