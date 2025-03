Co v České televizi neuvidíte: Izrael dál vraždí děti a civilisty v Gaze

28. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 28. března 2025, 19 hodin: Izrael poprvé od listopadového podpisu příměří s Hizballáhem udeřil na Bejrút, čímž hrozí, že křehké příměří mezi oběma stranami bude narušeno. Útok přišel poté, co Izrael uvedl, že zachytil 2 rakety vypálené z jižního Libanonu, a varujeme: Reportáž Harryho Fawcetta obsahuje znepokojivé záběry,

Reportér: Klid v Bejrútu, který trval čtyři měsíce, byl v pátek porušen:



Přes všechna četná porušení příměří mezi Hizballáhem a Izraelem během těchto měsíců byl Bejrút ušetřen ničivých úderů loňské války. V pátek Izrael varoval zdejší obyvatele před chystaným útokem, při němž podle něj došlo k likvidaci skladiště dronů Hizballáhu.





Žena: „Jste doma. Já, moje matka, moje děti, moji sourozenci. Dvacet lidí. Ohrozili budovu a my jsme okamžitě šli ven. Byli jsme opravdu vyděšení.“









Macron: „Vysílám odtud libanonským vládám jasný vzkaz. Pokud nebudete prosazovat dohodu o příměří, my ji budeme prosazovat společně.“





Reportér: Emmanuel Macron z Paříže označil izraelský úder za nepřijatelný. Nový libanonský prezident jej odsoudil, stejně jako jakýkoli zlovolný pokus vrátit Libanon do koloběhu násilí:





Jestliže příměří v Libanonu hrozí rozbitím, v Gaze je už dávno pryč.











V časných ranních hodinách dnes v Gaze města řekněme 2 sousedství a následky úderu na dům rodiny Awadových. Uvnitř jsou z trosek nějak vyproštěni dva malí chlapci.











Při úderu zahynulo 14 lidí.









Úřad OSN pro lidská práva dnes obvinil Izrael, že od obnovení úderů v Gaze porušuje mezinárodní právo a násilně vysídluje civilisty.











"Bombardovali dům našich sousedů, říká tento muž sedící mezi svými dcerami. „Co mají na svědomí ti civilisté a děti, kteří jsou bezdůvodně chladnokrevně zabíjeni?“ ptá se.









Tyto poslední dny ramadánu, poznamenané obnovenou pomocí v nouzi, zablokovanými nálety, narůstajícím odlehčením příměří v Gaze ustupují stále více do pozadí.

Úder následoval po dnešním odpálení rakety z jižního Libanonu na Izrael poblíž města Kirjat Šmona, citovaný zdroj Hizballáhu popřel za to jakoukoliv odpvoědnost. Izrael v reakci na to zaútočil na jižní Libanon i Bejrút.Pokud v Kirjat Šmoně a Galileji nebude mír. Nebude mír ani v Bejrútu,„To, co se děje, zvyšuje naše odhodlání a závazek vybudovat naši zemi a armádu a rozšířit naši kontrolu nad všemi našimi územími, abychom ochránili Libanon a všechny jeho obyvatele.“