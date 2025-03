Donald Trump říká, že se na Vladimira Putina kvůli Ukrajině „velmi zlobí" (ať už to znamená cokoliv)

30. 3. 2025

Trump řekl televizi NBC, že se mu nelíbilo, že Putin zpochybňuje důvěryhodnost Volodymyra Zelenského



Donald Trump prohlásil, že je „velmi rozzlobený, naštvaný“ na Vladimira Putina za zpochybňování ukrajinského vedení.



V rámci ostré změny tónu vůči Moskvě americký prezident reportérce NBC řekl, že ho rozzlobilo zpochybňování důvěryhodnosti Volodymyra Zelenského Putinem.



„Pokud se s Ruskem nebudeme schopni dohodnout na zastavení krveprolití na Ukrajině a pokud si budu myslet, že to byla vina Ruska, což možná není, ale pokud si budu myslet, že to byla vina Ruska, zavedu sekundární cla na ropu, na veškerou ropu pocházející z Ruska," řekl.



Zvýšené sankce vůči Rusku „by znamenaly, že pokud kupujete ropu z Ruska, nemůžete ve Spojených státech podnikat,“ řekl. „Bude zavedeno 25% clo na veškerou ... na veškerou ropu, 25 až 50 bodové clo na veškerou ropu.“



Trump uvedl, že s Putinem plánuje hovořit v příštím týdnu.



Naznačil, že Putinova výzv, aby bylo vytvořeno nové vedení Ukrajiny znamená, že mírová dohoda by byla odložena. „Nové vedení znamená, že dohodu nebudete mít dlouho, že?“ řekl.



„Pokud mám pocit, že jsme uprostřed vyjednávání, můžete říct, že jsem byl velmi rozzlobený, naštvaný, když Putin včera řekl, že... víte, když se Putin začal navážet do důvěryhodnosti Zelenského, protože to nejde na správné místo, rozumíte?“ řekl.



Trumpovy výroky přicházejí po měsících kritiky, že jeho administrativa přistupuje na ruskou agresi na Ukrajině. Sám Trump kritizoval Zelenského a označil ho za diktátora, protože neuspořádal nové volby.



Trump uvedl, že s Putinem „nedávno“ hovořil a sdělil mu svůj hněv, ale že navzdory svým pocitům s ním má „velmi dobrý vztah“.



Trump rozhovor pro NBC využil také k tomu, aby pohrozil Íránu, že ho potrestá, pokud neuzavře s Washingtonem dohodu o svém jaderném programu.





„Pokud neuzavřou dohodu, dojde k bombardování,“ řekl a dodal, že zavede také ‚sekundární cla‘.



