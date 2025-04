Izraelské jednotky při náletu na dům v Chán Júnisu zabily palestinského novináře a celou jeho rodinu

Palestinský novinář Mohammed Saleh al-Bardawil, jeho žena a tři děti byli v úterý za úsvitu zabiti při izraelském náletu na jejich dům v Chán Júnisu na jihu Gazy



Podle mezinárodního práva jsou novináři chráněnými civilisty, kteří nesmí být cílem útoků válčících stran.



Podle Syndikátu palestinských novinářů však bylo od října 2023 izraelskými silami zabito více než 200 novinářů a pracovníků médií.



Nejméně tři lidé byli zabiti a sedm zraněno při izraelském leteckém útoku na jižní předměstí Bejrútu v úterý brzy ráno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví, což je další zkouškou vratkého čtyřměsíčního příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že zaútočila na bojovníka Hizballáhu, „který nedávno řídil operativce Hamásu a pomáhal jim“.



Agentura Reuters uvedla, že k útoku došlo několik dní po předchozím izraelském úderu na jižní předměstí libanonského hlavního města.



Hizballáh se k totožnosti cíle bezprostředně nevyjádřil. Zdroj blízký Íránem podporované libanonské skupině však agentuře AFP sdělil, že cílem úderu byl Hasan Bdair, úředník dohlížející na její palestinské záležitosti.



Libanonský prezident Joseph Aoun útok v úterý odsoudil a označil jej za „nebezpečné varování“, které signalizuje promyšlené záměry proti Libanonu.



Libanonský premiér Naváf Salám uvedl, že se jedná o „jasné porušení“ příměří, které z velké části ukončilo více než rok trvající nepřátelství mezi Izraelem a Hizballáhem.



Palestinci v pondělí uspořádali pohřeb 15 zdravotníků a záchranářů zabitých izraelskými jednotkami na jihu Gazy poté, co byla jejich těla a zničené sanitky nalezeny v masovém hrobě. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že zabití pracovníci a jejich vozidla byli jasně označeni jako zdravotnický a humanitární personál, a obvinil izraelské jednotky, že je „chladnokrevně zabily“.



Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v úterý uvedl, že zrušil své o den dříve oznámené rozhodnutí jmenovat novým šéfem bezpečnostní agentury Šin Bet bývalého velitele námořnictva viceadmirála Eliho Šarvita. Tento krok byl kontroverzní, neboť Nejvyšší soud zablokoval kroky směřující k sesazení dosavadního šéfa Ronena Bara.



Sedmnáctiletý mladík ze Západního břehu Jordánu, který byl šest měsíců držen v izraelském vězení, aniž by byl obviněn, zemřel poté, co za nejasných okolností zkolaboval, a stal se tak prvním palestinským teenagerem, který zemřel v izraelské vazbě, uvedli úředníci. Walid Ahmad byl před svým zářijovým zatčením za údajné házení kamenů na vojáky zdravý středoškolák, uvedla jeho rodina.





Jemenští povstalci Húsíové v úterý prohlásili, že sestřelili další americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, a to i přesto, že USA pokračovaly v kampani intenzivních leteckých úderů zaměřených proti této skupině. Údajné sestřelení nad jemenským sporným guvernorátem Maríb přišlo v době, kdy letecké údery zasáhly okolí Saná, hlavního města země ovládaného povstalci, a Saady, bašty Húsíů. Americký prezident Donald Trump vydal nové varování jak Húsíům, tak jejich hlavnímu mecenáši, Íránu, a označil skupinu za „zdecimovanou“ kampaní úderů, která začala 15. března.



