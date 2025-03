Jak jsem stvořil open space

1. 4. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Mým snem bylo odjakživa pracovat v otevřené kanceláři „open space“. Lákal mne gigantický prostor, veselý hlahol úředníků, jejich úsměvy zachytitelné najednou jedním panoramatickým pohledem či mimoděčné sdílení informací „na půl ucha“. Skoro na každého vidíte a skoro každý zase na vás. Není to nádhera - globální koexistence různorodých duší – jejich nálad – myšlenek – úletů – bakterií – virů...

Vzhůru a moderně do nového milénia - hop!

Nachystali jsme tedy s kamarádem tuhle investici a pustili se do ní. Všechny zbytečné příčky byly vybourány, vyházeny z oken do kontejnerů a dopraveny na smetiště dějin, kam už dávno patřily!





Budoucí kancelář pro asi 100 lidí bude mít 10 x 20 metrů, tj. na jednoho člověka, když je rozdělíme do dvou falešných pater, vyjdou na každého potřebné čtyři metry plošné. To bude šrumec... vrchnost bude u vytržení, jak to bude pěkně šlapat!





Druhé patro jsme vyřešili 'a la patrové palandy – s jediným rozdílem - žebříky k horním stolům od spodních jsou lanové. Kopírky jsou umístěné na stejném konci jako kukaň vedoucího, ta pro horní patro je zavěšená pod stropem, stejně jako kolem ní pochozí podesty. Všude samozřejmě bezpečnostní lanové mostky se zábradlím.





Vlastně se nám podařil ideál - celý úřad soustředit do jediné krásné velké místnosti. Ředitel, když přijde a zahřímá, bude ho slyšet najednou celý úřad – to je pro autoritu přece k nezaplacení! Když to bylo hotové byl jsem strašně napnutý, jak tenhle zcela dokonalý lidský stroj bude fungovat. Nemohl jsem se dotěšit, až pískneme start a všechno se rozběhne v dokonalém tempu do světlé budoucnosti.





Poprvé jsme přišli do práce.





První šel vedoucí. Jeho prosklená kontrolní kukaň zavěšená na nejpřehlednějším místě z pohledu permanentní kontroly podřízených a jako jediná s pevným žebříkem má opravdu dokonalý rozhled po celém pracovišti. Na jejím vnitřním terminálu máte možnost sledovat pracovní obrazovku kteréhokoli pracovníka, kontrolně poslouchat jakýkoli telefonní hovor případně kontrolovat, co si kdo ze zaměstnanců povídá s klienty nebo s kolegy. Dokonalé pracoviště vůdce.





Nastupují horní kolegové. Mrštně se vyšvihávají ke svým stolkům. Jen paní Nováková, s ochrnutou pravou nohou, hloupě brzdí provoz. Nahoře jsou rozmístěni jen mladí pracovníci do věku 65 let. Všichni starší jsou samozřejmě v přízemí kanceláře. V celé kanceláři vládne dokonalá mezigenerační solidarita.





Abych nezapomněl, základním pracovním dokumentem je tu PRACOVNÍ ŘÁD. Příkladmo spodní patro má povinný telefonovací čas u lichých stolů 8:00 až 9:30, u sudých 9:30 až 11:00. Logicky nahoře je to po poledni 13:00 až 14:30 a 14:30 až 16:00.





Velmi důležité jsou samozřejmě i toalety. Naše pracoviště velmi posílí vůli zaměstnanců udržet moč i vše ostatní.





Na části zdi, kam dobře vidí všichni, běží na digitální tabuli ve smyčce časové rozdělení povolení využít sociální zařízení. Každý (číslovaný) stůl má 1 minutu a 30 vteřin na přesun zaměstnance tam a zpět a úkon.





Říkáme tomu „toaletní čas“. Díky tomu se zaměstnanci i dokonale rozcvičí, což jim při jejich výhradně sedavém zaměstnání může zlepšit zdraví či dokonce prodloužit život. Brzy ale řadě z nich dojde, že zkracovat si pracovní čas útěkem na toaletu je příliš vysilující a tak si raději toaletní potřebu odnášejí s sebou domů.





Pro klienta ideální. Vše na jednom místě. Proto jsme náš projekt přihlásili do letošní celostátní soutěže „Vyšperkuj své pracoviště“.





Apríl:-) Nebo ne?

