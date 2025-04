Channel 4 News: Trump přes noc rozvrátil globální ekonomický řád

3. 4. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 3. dubna 2025, 19 hodin: Trumpova cla vyvolávají paniku na akciových trzích a u politických lídrů, prezident přes noc rozvrátil globální ekonomický řád, hrozí nyní celosvětová recese?





Jeto tragédie, která porušuje mezinárodní právo. Je to katastrofa. Reakce kanadského, respektive francouzského lídra na noční oznámení Donalda Trumpa o zavedení cel na zboží dovážené do USA z celého světem. Politici na obou stranách Atlantiku to označují za konec globalizace. Někteří možná její zánik neoplakávají, ale je to způsob, jakým společnosti a státy obchodují od 19. století, jehož líkvidace přes noc zvýší ceny, inflaci a úrokové sazby, což hrozí převrátit celý svět do bolestivé recese.

Samotná Velká Británie z toho vyvázla relativně lehce, s pouhým 10% clem. Stejné clo uvaleno na Talibán v Afghánistánu a na ostrovy v Antarktidě obývané pouze tučňáky. Poprvé však sir Keir Starmer pohrozil odvetnými opatřeními a vydal 417stránkový seznam amerického zboží. Ten by se mohl stát terčem útoků již dnes večer, pokud pokusy o udržení hospodářského míru selžou. Jaká je cena a bude totální obchodní válka?





Důvěřujte prezidentu Trumpovi. To je poselství z Bílého domu, zatímco trhy po celém světě se propadly a dolar sklouzl na šestiměsíční minimum, Trump se v reakci na Truth Social u rozhodl prohlásit, že prognóza je taková, že pacient bude mnohem silnější, větší, lepší a odolnější než kdykoli předtím.





Všude jinde se reakce pohybovaly od šokovaných po zuřivé, zatímco Velká Británie sestavila seznam amerického zboží, které by mohlo čelit odvetným clům. Zde náš politický redaktor Gary Gibbon.









"Chtěl získat pozornost celého světa. A dostal ji."





"Důsledky budou pro miliony lidí na celém světě hrozivé."





"Tohle není čin přítele."





"Včerejší jednání americké administrativy způsobí roztržku v globální ekonomice."





Keith Starmer uspořádal snídani se šéfy průmyslu.





Starmer: "Je zřejmé, že rozhodnutí, která USA učinily, budou mít hospodářský dopad. Jak u nás, tak v celosvětovém měřítku, ale chci, aby to bylo naprosto jasné. Jsme připraveni. Děkuji vám. A myslím, že nyní přejdeme do soukromé sekce."





Reportér: Vláda uvedla, že bude konzultovat se šéfy podniků 400stránkový seznam možných odvetných cel. Premiér, který hovořil později, nechce jít touto cestou.





Starmer: "Myslím, že skočit rovnou do obchodní války, vím, že jiní říkají, proč nejít rovnou do obchodní války od prvního dne od začátku, nemyslím si, že to bude v našem národním zájmu. Ale myslím si, že si musíme zachovat svá práva, a proto si necháváme na stole všechny možnosti.





Reportér: Včera večer se celý svět přiblížil k televizi a mžoural na obrazovku. Čína si nechala ke stávajícímu dvacetiprocentnímu clu přiklepnout ještě 34procentní. Na Evropskou unii bylo uvaleno 20% clo. Vietnam dostal 46% clo. Celý svět se zarazil. Kde vzal ta čísla?





Trump: “ Vietnam skvělí vyjednavači, skvělí lidé. Mají mě rádi, já je mám rád. Problém je, že nám účtují 90 %.“





Trump: „Zároveň stanovíme minimální základní clo ve výši 10 %. Všimněte si toho na grafu. A to bude na ostatních zemích, aby pomohly obnovit naši ekonomiku a zabránily podvádění.“









Australský premiér: „Prezident Trump se odvolával na reciproční cla. Reciproční clo by bylo 0, nikoli 10 %. Cla, která administrativa uplatňuje, nemají žádný logický základ.“





Základní clo ve výši 10 % je součástí plánu vymyšleného v takové rychlosti. Spojené státy tvrdí, že jej uvalí na vzdálené ostrovy poblíž Antarktidy. Zcela neobydlené.





EU: „Zdá se, že v tomto nepořádku není žádný řád, žádná jasná cesta skrze složitost a chaos, který se vytváří.“





Trump: „Vzal jsem si klobouk pro případ, že by moc foukalo, ale dal by si někdo klobouk?“





Reportér: Evropská komise vypracovala seznam odvetných cel. Jeden z členů Trumpova kabinetu varoval, že se může stát, že Amerika v reakci na to uvalí další cla.





“ Myslím, že EU podnikne odvetná opatření, což povede k eskalaci na straně USA. V první řadě existuje argument, že ve střednědobém horizontu Donald Trump respektuje pouze sílu. A že aby ho EU vůbec přivedla k jednacímu stolu, bude muset ještě více přitvrdit. Nemyslím si, že tento argument nutně platí pro země, jako je Spojené království, kde by nás jakákoli odveta pravděpodobně poškodila více než USA.“





Genevieve Sweeneyová vyváží luxusní pletené zboží do Spojených států, po brexitu se přesunula, když se pro ni uzavřely trhy v Evropě.





„Cel se velmi obávám už jen proto, že je to obrovská část našeho podnikání a do budování našeho byznysu v USA jsme vložili spoustu času, 40 % našich příjmů pochází z USA. Prodáváme do New Yorku, Texasu, Kalifornie a PA.“





Keir Starmer doufá, že USA výměnou za britské ústupky sníží nebo zruší britská 10% cla. Není jasné, zda by USA výjimku zvažovaly, ani zda jsou skutečně připraveny jednat.





Mark Carney: „Osmdesátileté období, kdy Spojené státy přijaly plášť globálního ekonomického vůdce, když vytvořily spojenectví zakořeněné v důvěře a vzájemném respektu. A zasazovaly se o volnou a otevřenou výměnu zboží a služeb. je u konce. To je tragédie. Je to ale také nová realita.“





Reportér: Vedení ekonomické války proti dlouholetým spojencům otevírá novou kapitolu dějin. Jenže záporná ekonomická odezva v Americe, stejně jako její zmírnění a zvrácení, se podle mnoha západních lídrů zřejmě jen tak nestane. Nuže, stejně jako tam Mark Carney hovořil o nové realitě, Keir Starmer hovořil o nové éře a zdálo se, že naznačuje, že stejně jako Amerika už nechce dávat peníze na obranu Evropy, nechce už ani dodržovat tradiční pravidla globální ekonomiky.







Neúčtují. Vietnamský všeobecný tarif je 9 %. Tým Donalda Trumpa spočítal jeho 90 % tak, že vzal deficit amerického obchodu se zbožím s Vietnamem a vydělil ho celkovým počtem zboží, které Vietnam do USA vyváží. A když získal 90 %, Amerika pak toto číslo pro každou zemi na světě snížila na polovinu na nové clo, v tomto případě 46 %.„Pokud jde o základ pro tvorbu politiky, myslím, že je to poněkud absurdní. Je to absurdní. Myslím, že nenajdete jediného ekonoma, který by respektoval metodu, jež byla použita pro stanovení takzvaných recipročních cel. Působí to hodně jako jen pár poznámek na kus staré obálky“.Do této kategorie spadala Británie spolu s dalšími zeměmi, které se k metodice vyjadřovaly otevřeněji.„Já bych se o odvetná opatření nepokoušel, protože dokud nebudou odvetná opatření, tak je to horní hranice toho čísla. A ano, myslím si, že trh by mohl mít jistotu, že toto je číslo, které vylučuje odvetná opatření. Takže máme strop.“Některá odvětví stále čekají na svůj osud. Farmaceutické výrobky jsou od cel osvobozeny už desítky let. Polovodiče, dřevo a měď se obávají, že by mohly být brzy zasaženy. Protestující Američané proti Trumpovi na kanadské hranici. Kanada dnes zavedla odvetná opatření za dříve oznámená 25% plošná cla USA na kanadský dovoz Americká auta do Kanady nyní dostávají 25% uvalené clo.