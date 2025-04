Mezitím v Absurdistánu 246: Prezidentské volby: festival pravicového populismu

4. 4. 2025 / Tomasz Oryński

Prezidentské volby se v Polsku budou konat 18. května 2025. Rok a půl poté, co se Donald Tusk stal polským premiérem, má poslední překážka, která mu - jak tvrdí - brání v plnění předvolebních slibů, šanci být odstraněna. Druhé funkční období Andrzeje Dudy ve funkci prezidenta republiky se chýlí ke konci. A s ním - pokud se v prezidentském paláci zabydlí ten správný kandidát - definitivně zmizí i výmluva vládnoucí koalice na její nečinnost v tématech, jako jsou práva žen, rovnost manželství nebo práva transsexuálů: „Andrzej Duda by takový zákon nikdy nepodepsal, takže nemá smysl se o to ani pokoušet“.

Pokud však někdo doufá, že nový prezident bude více levicový, obávám se, že se tak nestane. Přední kandidáti se rozprostírají od „o něco méně pravicového než Duda“ (Trzaskowski), přes „ještě pravicovějšího než Duda“ (Nawrocki) až po „tak radikálně pravicového, že musím předstírat, že nejsem tak moc pravicový, jak jsem“ (Mentzen).









V důsledku snahy zavděčit se všem Trzaskowski dráždí voliče na obou stranách politického spektra. Levicově orientované pobuřuje jeho podpora porušování lidských práv. Zatímco pravici nepřesvědčil - například ultrakatolické Rádio Maryja ho označilo za „ předstírajícího pravičáka “. Což nás přivádí k otázce: je opravdu dobrou strategií odradit levicové voliče ve snaze nalákat ty pravicové, když ti pravicoví budou raději volit „skutečného“ pravičáka? Strana Donalda Tuska asi jen doufá, že jejich obvyklá melodie „musíte nás volit, jinak se k moci dostane PiS“ opět zabere.





To ale může být problematické, pokud budou fungovat triky PiS. Podívejte se, oficiálně žádná kandidátka PiS neexistuje. Není široce známa. Karol Nawrocki oficiálně kandiduje jako nezávislý kandidát. „Lidový kandidát“ - říká se. Shodou okolností se zdá, že ti lidé, kteří ho podporují, jsou téměř výhradně politici PiS, včetně Andrzeje Dudy a samotného Kaczyńského, a také média podporující PiS. To může naznačovat, že si jsou vědomi toho, že značka PiS je skutečně toxická, nebo že nejsou zcela přesvědčeni o tom, že je to správný kandidát, a chtějí mít možnost ho vyměnit, pokud bude v průzkumech klesat.





Zatím se zdá, že jsou všichni pro. Jeho kampaň je evidentně dobře financovaná, Nawrocki má jednoznačně nejlepší webové stránky a je na nich spousta informací. Což je s ním v reálném životě docela v rozporu, protože zatímco jeho program na webu je velmi podrobný, vyhýbá se zaujímání postojů v jakýchkoli zásadních otázkách - například ve zmíněném tématu zdravotnických příspěvků . Jistě však žádný jiný kandidát neslibuje tolik jako Nawrocki. Je připraven slíbit každému všechno, bez ohledu na to, zda by taková věc byla součástí prezidentských pravomocí, či nikoliv (i když, upřímně řečeno, on není jediný, kdo to dělá). Jde ještě dál, když říká, že „ jako prezidentský kandidát už některé zákony sponzoroval “ - což je samozřejmě naprostá blbost, protože prezidentský kandidát žádné takové pravomoci nemá - nové zákony může navrhovat prezident, vláda, senát, nejméně 100 poslanců nebo skupina 100 000 občanů. Zákony, o kterých Nawrocki mluví, jsou náhodou zákony navržené PiS - stranou, o které tvrdí, že s ní nemá nic společného.





Dalším problémem, s nímž se Nawrocki ve své kampani potýká, je image. Pokud si myslíte, že Duda vychází jako tupec a trapák, Nawrocki je na tom řádově hůř. Vypadá a mluví jako typický návštěvník posilovny z 90. let (kdy byla tato aktivita spojována především s polskou obdobou drobných kriminálníků), a protože je skutečně kulturistou, spřátelil se v posilovnách s některými pochybnými postavami ze světa zločinu 90. let. Situace se ještě zhoršila, když se PiS snažila zdůraznit jeho vzdělání a začala to s oslovováním "pane doktore věd" přehánět až do extrému (akademické tituly se v Polsku používají mnohem méně často než v Česku, takže to vyznívá nabubřele). Přestože ho PiS dosadila na místo ředitele těžce zpolitizovaného Ústavu národní paměti, jeho akademické publikace nejsou příliš známé. Nedávno však novináři zjistili, že vydal knihu o Nikośovi, jednom z bossů polské mafie 90. let. Kniha vyšla pod pseudonymem Tadeusz Bartyr. Nawrocki tvrdí, že to bylo proto, že se chtěl vyhnout další pozornosti, když se chystal převzít Institut národní paměti. Jiní mají podezření, že to mohlo být proto, že kniha, ačkoli je na historika opravdu špatná, ukazuje fascinaci a obdiv k jednomu z nejhorších zločinců v polských dějinách. Podle těch, kdo ji četli, je to spíše hagiografie než životopis . A přesto se zdá, že Nawrocki je na své dílo velmi hrdý: knihu propagoval pod svým jménem a jako Bartyr se ke Karolu Nawrockému hlásil jako ke své inspiraci.





Ale obecně vzato, zatímco soubory Trzaskowského a Nawrockého voličů se spíše vylučují, největším problémem pro ně bude třetí nejpopulárnější kandidát: Sławomir Mentzen z radikální pravice Konfederacja. Zatímco Trzaskowski má podle průzkumů stabilně 35 %, Mentzen dohání Nawrockého, který má podle posledních průzkumů něco málo přes 20 % , i když v některých průzkumech ho již dokázal předstihnout.





Mentzen je absolutně populistický kandidát, mimořádně populární mezi mladými muži, s velkou sledovaností na sociálních sítích a obratným budováním image na TikToku. Prezentuje se jako odborník na ekonomii, i když kritici poukazují na to, že jeho doktorát nemá velkou cenu a byl udělán na univerzitě, kde pracuje jeho otec. Mentzenovým hlavním byznysem je právní firma specializující se na daňové úniky a ve svých klipech na TikToku (alespoň v těch, které pronikají do mainstreamu) většinou mluví o snižování daní a stahování podpory z Ukrajiny.







Jeho hlavním problémem je však dědictví jeho strany. Konfederacja je dítětem nechvalně proslulého Janusze Korwina-Mikkeho a dalších ultrapravicových radikálů, je známá propagací konspiračních teorií, ruské propagandy a antisemitismu a poté, co Korwin-Mikke ještě jednou obhajoval pedofily, dostala přezdívku „Kon-pedo-Rusko“. Sám Mentzen nyní předstírá, že je součástí obyčejného politického mainstreamu, ale těžko lze skartovat odkaz někoho, kdo ještě v roce 2019 prezentoval pět bodů svých politických názorů: „Jsme proti židům, homosexuálům, potratům, daním a Evropské unii “. A jako špatné rozhodnutí se může ukázat i to, že jeho strana upustila od problematického Grzegorze Brauna, známého otevřeně proruským postojem a útokem hasicím přístrojem na chanukové svíčky, protože Braun se rozhodl sám kandidovat na prezidenta a se svými malými, ale stabilními příznivci může ukousnout Mentzenovi kus podpory.





Nejhorší však je, že skutečný Sławomir Mentzen se od obrazu, který mu vytvořil jeho tým na sociálních sítích, velmi liší. Dříve se mu vysmívali, že se své parlamentní projevy učí nazpaměť, ale nyní se pod bedlivým dohledem kamer ukazuje, že není schopen zvládnout tlak. Je známý tím, že ze svých mítinků doslova utíká , nebo někdy dokonce jezdí na e-koloběžkách. Někteří měli podezření, že nejde o senzaci, ale o metodu, jak se vyhnout novinářům, a jeho nedávný katastrofální rozhovor, v němž se místo odpovědi na jednoduchou, ale nepohodlnou otázku („Jste proti EU?“) rozhodl reportérkuurážet (nakonec jí ale podlehl a odpověď zamumlal), může naznačovat, že je to skutečně pravda.





Mentzenův nárůst popularity se shoduje s tím, že Szymon Hołownia, populární předseda parlamentu, který byl od svého vstupu do politiky při minulých prezidentských volbách s poměrně slušným výsledkem tipován na dalšího vážného kandidáta, se nyní pohybuje v průzkumech mezi 4 a 8 %. Může to být dáno tím, že ve srovnání s výše uvedenými kandidáty je tak trochu bezútěšný, vyhýbá se radikálním tvrzením či populistickým slibům, ale také tím, že je obecně vnímán jako dobrý řečník a i lidé, kteří ho politicky nepodporují, by si přáli, aby v této roli pokračoval. Sám Hołownia vede kampaň jen na půl plynu, ani jeho či stranické sociální sítě jasně nenaznačují, zda se rozhodl ve volbách kandidovat, či nikoli.





A co levice? Po rozkolu v mladé demokratické straně Razem, která se po ročním vyčkávání rozhodla konečně opustit vládní koalici a formálně přejít do opozice, se někteří její členové rozhodli držet se raději Tuska. Jedna z těchto političek, místopředsedkyně Senátu Magdalena Biejatová, za to byla odměněna tím, že se stala oficiální kandidátkou na předsedkyni Levice, konglomerátu malých levicových stran, z nichž většina už má svá nejlepší léta za sebou, který tvoří součást koaliční vlády Donalda Tuska. V současné době má v průzkumech necelá 2 % a je často srovnávána s Magdalenou Ogórek, další ženskou tváří, kterou Levice navrhla v roce 2015 . Ta přišla s katastrofálním (pro levici v roce 2015) výsledkem 2,38 % a poté ještě více ponížila lídry levice tím, že přešla na jinou stranu a stala se jednou z předních propagátorek PiS. Ale i 2 % mohou být pro Biejatovou výzvou, protože její bývalý stranický kolega a dlouholetý lídr Razem Adrian Zandberg se také rozhodl znovu kandidovat na prezidenta, a přestože zastupuje pouze jednu levicovou stranu, pravidelně dosahuje v průzkumech 3 % nebo i více.





A tak se zdá, že půjde o to, kdo - zda Mentzen nebo Nawrocki - se ve druhém kole utká s Trzaskowskim. Většina komentátorů předpovídá, že v každém případě vyhraje Trzaskowski, protože ho Poláci budou volit, aby zabránili vítězství radikální pravice, ale já si tím nejsem tak jistý. Mnoho Poláků vyjadřuje únavu z neustálé nutnosti volit menší zlo a vzhledem k všeobecnému zklamání z výkonu Donalda Tuska poté, co se do volebních místností vydal rekordní počet voličů, může být volební účast dost nízká, což historicky prospívá PiS. A pokud si uvědomíme, že Rusko se určitě pokusí zasáhnout, můžeme si být jisti jednou věcí: Stát se může všechno.

