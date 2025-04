Trump poslal do salvadorského vězení nevinné lidi

7. 4. 2025

čas čtení < 1 minuta

Pořad eelevize CBS 60 Minutes „nemohl najít záznamy v trestním rejstříku“ pro 75 % z 238 mužů. Trumpova administrativa poslala do salvadorského vězení. Z 22 %, kteří záznamy měli, je „naprostá většina záznamů za nenásilné trestné činy“. Trumpova administrativa stále trvá na tom, že jsou to „teroristé“.

60 Minutes“could not find criminal records” for 75% of the 238 men the Trump admin sent to a Salvadoran prison. Of the 22% that had records, the “vast majority are for non-violent offenses.” Trump admin still insists they’re “terrorists.”



Moral bankruptcyhttps://t.co/4eBW8cmAuV