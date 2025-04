Naděje a rizika nové léčby schizofrenie

Je však důležité poznamenat, že celosvětové odhady často uvádějí prevalenci schizofrenie přibližně 1 % v běžné populaci. Tento rozdíl může být způsoben odlišnými diagnostickými kritérii, způsobem vykazování nebo nedostatečnou diagnostikou. Skutečný počet lidí postižených schizofrenií v České republice tedy může být ve skutečnosti vyšší, než je oficiálně uváděno.

Cobenfy, první zásadní průlom v medikaci schizofrenie od 50. let minulého století, se pomalu dostává k pacientům - a nabízí náznak toho, co by mohlo být přelomem v psychiatrické péči. Hope, caution for Washington state patients 'first in line' for new schizophrenia drug