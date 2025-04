Trump podepsal příkazy, které umožňují ponechat v provozu uhelné elektrárny

9. 4. 2025

čas čtení 5 minut





Donald Trump v úterý podepsal čtyři exekutivní příkazy, jejichž cílem je oživit uhlí, nejšpinavější fosilní palivo, které je již dlouho na ústupu a které se významně podílí na emisích skleníkových plynů a znečištění planety

Trump, stojící před skupinou horníků v tvrdých čepicích, uvedl, že podepíše exekutivní příkaz, „který seškrtá zbytečné regulace, jež byly zaměřeny na krásné, čisté uhlí“

Dodal, že „urychleně urychlíme pronájmy pro těžbu uhlí na federálních pozemcích“, „zefektivníme povolování“, „ukončíme zaujatost vlády proti uhlí“ a využijeme zákon o obranné výrobě, „abychom v Americe nastartovali těžbu uhlí“.



První příkaz nařizoval všem ministerstvům a agenturám, aby „ukončily veškerou diskriminační politiku vůči uhelnému průmyslu“ včetně ukončení moratoria na pronájem uhlí na federální půdě a urychlily veškeré povolené financování uhelných projektů.



Druhý příkaz ukládá moratorium na „nevědeckou a nerealistickou politiku zavedenou Bidenovou administrativou“ na ochranu v současnosti provozovaných uhelných elektráren.



Třetí podporuje „bezpečnost a spolehlivost sítě“ tím, že zajišťuje, aby se síťové politiky zaměřovaly na „bezpečnou a efektivní výrobu energie“ na rozdíl od „levicových“ politik, které „diskriminují bezpečné zdroje energie, jako je uhlí a další fosilní paliva“.



Čtvrtý bod nařizuje ministerstvu spravedlnosti, aby „důrazně stíhalo a vyšetřovalo“ „protiústavní“ politiky „radikálně levicových států“, které „diskriminují uhlí“.



Trumpův přístup je v kontrastu s přístupem jeho předchůdce Joea Bidena, který loni v květnu zavedl nová klimatická pravidla vyžadující obrovské snížení znečištění uhlíkem z uhelných elektráren, která jsou podle některých odborníků „pravděpodobně konečná“ pro odvětví, jež donedávna zajišťovalo většinu energie v USA, ale je z tohoto sektoru vytlačováno levnějšími obnovitelnými zdroji a plynem.



Republikán Trump již dlouho vyhrožuje, že podpoří tzv. krásné uhlí pro elektrárny a další využití, ale toto odvětví je již desítky let v útlumu.



Agentura EPA pod Trumpovým vedením minulý měsíc oznámila řadu opatření, která mají oslabit nebo zrušit řadu limitů znečištění, včetně snahy zrušit plán na snížení počtu uhelných elektráren z Bidenovy éry.



Příkazy nařizují ministru vnitra Dougu Burgumovi, aby „uznal konec“ moratoria z Obamovy éry, které pozastavilo pronájem uhlí na federálních pozemcích, a aby nařídil federálním agenturám zrušit politiku přechodu země od těžby uhlí.



Cílem příkazů je rovněž podpořit vývoz uhlí a uhelných technologií a urychlit vývoj uhelných technologií.



Trump již dlouho naznačuje, že uhlí může pomoci pokrýt prudce rostoucí poptávku po elektřině ve výrobě a masivních datových centrech potřebných pro umělou inteligenci.



„Nic nemůže zničit uhlí. Ani počasí, ani bomba - nic,“ řekl Trump v lednu prostřednictvím videospojení na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. „A my máme více uhlí než kdokoli jiný.“



Energetičtí experti říkají, že jakýkoli návrat k uhlí za Trumpa bude pravděpodobně dočasný, protože zemní plyn je levnější a pro obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, existuje trvalý trh bez ohledu na to, kdo bude v Bílém domě.



Ekologické skupiny se k příkazům vyjádřily rozhořčeně a poukázaly na to, že uhlí je v USA na prudkém ústupu ve srovnání se stále levnější možností obnovitelné energie. Podle prognóz Trumpovy vlastní administrativy bude letos 93 % energie dodané do americké sítě pocházet ze solárních, větrných a bateriových zdrojů.



„Co bude příště, nařízení, že Američané musí dojíždět do práce koňmi a kočáry?“ řekl Kit Kennedy, výkonný ředitel pro energetiku v Radě pro ochranu přírodních zdrojů.



„Uhelné elektrárny jsou staré a špinavé, nekonkurenceschopné a nespolehlivé. Trumpova administrativa se zasekla v minulosti a snaží se donutit zákazníky energetických společností, aby platili více za včerejší energii. Místo toho by měla udělat vše pro vybudování elektrické sítě budoucnosti.“





Čistá energie, jako je solární a větrná, je nyní tak cenově dostupná, že 99 % stávajícího uhelného parku v USA stojí jen udržování provozu více než vyřazení uhelné elektrárny z provozu a její nahrazení obnovitelnými zdroji, uvádí zpráva 2023 Energy Innovation.





Zdroj v angličtině ZDE

