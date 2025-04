Mluvme o tom. Dopis Petru Fialovi: Přestaňte porušovat mezinárodní právo!

12. 4. 2025

Dopis Fialovi: Přestaňte porušovat mezinárodní právo! pic.twitter.com/kvnDbnNULH — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) April 12, 2025

Zdá se, že životy, které v Gaze visí na vlásku, už nikoho nezajímají, píše Markéta Hrbková. Právě proto jsme se s Iniciativou Mluvme o tom znovu pokusili obrátit na premiéra: "...Je vaší povinností pokusit se zastavit katastrofu, ke které dochází před očima celého světa. Budete-li nadále mlčet a přehlížet důsledky událostí způsobených špatnými rozhodnutími izraelských politiků, zatahujete i Česko do role spoluviníka. .." Mluvme o tom

Otevřený dopis premiérovi ČR Petru Fialovi

11. 4. 2025

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako občané a občanky České republiky a jako lidé, kterým leží na srdci zachování mezinárodního práva, mírového soužití a humanismu ve světě.

Jsme hluboce znepokojeni katastrofální situací v Gaze a vyzýváme Vás i další představitele ČR, abyste na mezinárodní scéně využili veškeré prostředky k tlaku na Izrael, aby okamžitě zastavil válečné operace v Gaze, umožnil přísun humanitární pomoci civilním obyvatelům a obnovil jednání o příměří a návratu zbývajících izraelských rukojmí. Představitelé Izraele se již vůbec netají záměrem nechat obyvatele Pásma Gazy zemřít hladem. Ministr financí Becalel Smotrič slibuje, že se do Gazy „nedostane ani zrnko pšenice”, ministr obrany Jisrael Katz hrozí „totálním zničením” palestinského obyvatelstva. Již více než měsíc Izrael blokuje přístup jakékoli humanitární pomoci do Gazy a humanitární organizace varují před akutním nedostatkem jídla, pitné vody, léků a zdravotního materiálu.

Každodenní útoky na Gazu vedou k vysokému úmrtí nevinných lidí, mezi nimiž je šokující počet dětí, a k naprosto nesnesitelným životním podmínkám lidí bez střechy nad hlavou a pod neustávající hrozbou ztráty života vlastního i svých nejbližších. Počet lidských obětí už přesáhl padesát tisíc, z toho 17 tisíc dětí. Jen od 18. března, kdy Izrael porušil příměří, zahynulo přes 1500 lidí, mezi nimi přes 500 dětí. Pod rouškou boje proti Hamásu umírají nevinní. Jako například 15 zdravotníků, kteří zahynuli při útoku na sanitky. Izraelská armáda ho zpočátku opisovala jako útok na teroristy. Po několika dnech, když se našel jejich masový hrob, kam je vojáci pohřbili spolu se záchrannými vozidly, se ukázalo, že šlo o neozbrojené záchranáře na cestě pomoci obětem jiného útoku. Zdravotnický personál má přitom z hlediska mezinárodního práva zvláštní status ochrany a útoky na něj jsou obzvláště odsouzeníhodné. Také novináři a mediální pracovníci mají mít v čase ozbrojeného konfliktu zvláštní ochranný status, a přesto jsou také častými oběťmi izraelských útoků. Od začátku války jich zahynulo nejméně 170.

Pane premiére, ve svém projevu dne 8. listopadu 2023 na Staroměstském náměstí jste prohlásil, že Česká republika bude hlasem Izraele v Evropské unii. Tehdy, měsíc po brutálním útoku Hamásu na Izrael, byl Váš postoj pochopitelný. Ale ne po osmnácti měsících hrůz, které působí Izrael obyvatelům Gazy. K našemu hlubokému zklamání představitelé ČR Váš slib pořád důsledně naplňují – hlasováním proti příměří, odmítáním klíčových rezolucí OSN a EU a neochotou odsoudit opakované porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele vůči civilnímu obyvatelstvu v Gaze.

Český vztah k současné izraelské politice působí jako selektivní, dehumanizující a koneckonců i jako protiizraelský. Jak říkával bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg: „Izrael je náš spojenec a přítel a v takových vztazích je konstruktivní kritika na místě.“ Vždyť i v samotném Izraeli již dlouhou dobu probíhají masové demonstrace za zastavení války a návrat rukojmí domů. A mnohé významné izraelské osobnosti kritizují současnou politiku země. Například bývalý náčelník Generálního štábu IDF a bývalý ministr obrany Moše Jaalon ji označil za etnickou čistku. Historik z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, profesor Amos Goldberg, ji označil za genocidu.

Naléhavě Vás vyzýváme ke změně postoje a rozhodnému tlaku na Izrael, aby zastavil válku v Gaze a vrátil se k jednacímu stolu o dlouhodobém příměří a o plánu na rekonstrukci Gazy. Je Vaší povinností pokusit se pomoci zastavit katastrofu, ke které dochází před očima celého světa. Budete-li nadále mlčet a přehlížet důsledky událostí způsobených špatnými rozhodnutími izraelských politiků, zatahujete i Česko do role spoluviníka.

V případě, že izraelská vláda bude diplomatický tlak v nejbližších kritických dnech ignorovat, považujeme za nutné přistoupit k jiným krokům, které by zajistily dodržování mezinárodního práva. Bude nutné uvalit na Izrael sankce podobné jako v případě Ruska, iniciovat hlasování o zmrazení asociační dohody mezi Izraelem a EU. Navrhujeme také začít přípravy pro evakuaci civilistů z Gazy, kteří si přejí vycestovat do Česka, zejména těch, kdo mají v Česku rodinu.

Chceme věřit, že pro Vás mezinárodní právo není jen cárem papíru a lidská práva jen líbivé předvolební heslo.

Za iniciativu Mluvme o tom

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka ČR Dáša Van der Horst, bývalá zást. velvyslance ČR v Izraeli a vedoucí styčného úřadu ČR v Ramalláhu Zora Hesová, politoložka Antonín Hradilek, bývalý diplomat ČR v Izraeli Magdalena Jehličková, hebraistka a překladatelka Nataša Dudinská, filmařka a novinářka Lamis Khalilová - Bartůšková, humanitární pracovnice a konzultantka Jana Hradilková, lidskoprávní aktivistka Filip Outrata, redaktor a VŠ pedagog Markéta Hrbková, lektorka Lída Hesová, lékařka Anna Hradilková, lidskoprávní aktivistka Pavel Barša, politolog David Zelinka, divadelní režisér a překladatel Další signatáři: 1. Pavel Rychetský, bývalý předseda Ústavního soudu České republiky 2. prof. Tomáš Halík, teolog, profesor Univerzity Karlovy 3. prof. Luboš Kropáček, arabista 4. prof. Bohdana Marvalová, pedagog 5. Tereza Swadoschová, vedoucí Inspiračního fóra, Kolín 6. Ľubica Kobová, vysokoškolská vyučující 7. Yasar Abu Gosh, antropolog 8. Jan Bierhanzl, filosof 9. Ivo Bystřičan, filmový režisér, Kolín 10. Yara abu Aataya, výtvarnice 11. Lukáš de la Vega Nosek,religionista 12. Ludmila Böhmová, pracovnice v neziskové organizaci 13. Tomáš Fiala, VŠ pedagog 14. Adéla Provazníková, arabistka 15. Irena Aldhoon Hainerová, lékařka a VŠ pedagožka 16. Viktor Bielický, VŠ pedagog 17. Tomáš Musil, vědecký pracovník 18. Daniyar Sabitov, novinář, LGBTQ+ aktivista, doktorand Univerzity Karlovy 19. Jiří Zemánek, historik umění a kulturní aktivista 20. Magdalena Pospíchalová, podnikatelka, dobrovolnice 21. Petra Vojnovičová, redaktorka 22. Magdaléna Michlová, socioložka 23. Matouš Kratochvíl, student 24. Jakub Koláček, arabista a historik 25. Andrea Průchová Hrůzová, socioložka 26. Helena Tomková, pracovnice v neziskové organizaci 27. Peter Morée, teolog, vysokoškolský pedagog, Praha 28. MUDr. Hanka Pospíšilová, lékařka 29. MUDr. Radana Kalousková, lékařka 30. Jitka Votavová, sociální pedagožka 31. Tomáš Bísek, emeritní farář Českobratrské církve evangelické 32. Daniela Bísková, lektorka angličtiny v důchodu 33. Barbora Doležalová, doktorandka 34. Kumar Vishwanathan, držitel ceny Františka Kriegla Nadace Charty 77 35. Lukáš Rychetský, A2 kulturní čtrnáctideník 36. Sagar Rakin, lidskoprávní aktivistka, konzultantka 37. Václav Walach, kriminolog 38. Ondřej Slačálek, vysokoškolský pedagog 39. Lucie Valentinová, vysokoškolská pedagožka 40. Dana Hradcová, akademická pracovnice 41. Veronika Pehe, historička 42. Táňa Beaoui Bednářová, lidskoprávní aktivistka 43. Petr Beneš, katolický kněz 44. Anežka Čížková, psycholožka 45. Ivan Foletti, profesor dějin umění, Brno 46. Marie Zimmermannová, pedagog, KTF UK Praha 47. Adam Pospíšil, vysokoškolský pedagog 48. Martin Šorm, historik 49. Michaela Antonín Malaníková, historička 50. Jaroslava Štěpánková, důchodkyně 51. Magda Wagenknechtová Svobodová, koordinátorka vzdělávacích aktivit 52. Ingrid Puskajlerová, sociální pracovnice 53. Jakub Múčka, pracovník v neziskovém sektoru 54. Jiří Ort, farář Českobratrské církve evangelické 55. Benjamin Vojta, urbanista 56. Tereza Štysová, ekonomka v NNO 56. Jana Jebavá, grafička 57. Jaromír Baxa, VŠ učitel, ekonom, Liberec 58. Marie Sehnalová, podnikatelka, Praha 59. Alena Zbořilová, systémový administrátor, Praha 60. Olga Pek, pracovnice v sociálních službách, Čestlice 61. Anna Junková, právnička, Praha 62. Marie Skalková, studentka, Úterý 63. Matěj Frouz, koordinátor vzdělávání, Bor 64. Jakub Varvařovský, manažer, FAMU, Praha 65. Martina Dušková, překladatelka, Frenštát pod Radhoštěm 66. Štěpán Balážik, programátor, Brno 67. Matěj Michalk Žaloudek, architekt, Praha 68. Tereza Müllerová, lektorka EVVO, Netolice 69. Veronika Šmausová, učitelka, Praha 70. Jindra Marešová, ředitelka nadace na podporu vzdělávání, Pyšely 71. Lenka Pitronová, komunikační manažerka, Praha 72. Aneta Quraishy, seniorní expertka, Diesis Network, Praha 73. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům 74. Vojtěch Juřica, technik 75. Michaela Ahimsa, advokátka aktivního nenásilí 76. Jan Bednář, UI/UX designer 77. Dana Feminová, ředitelka obecně prospěšné společnosti 78. Valerie Talacková, překladatelka, zastupitelka 79. Petr Kouba, filosof 80. Martin Wagenknecht, klinický psycholog 81. Václav Kaška, historik 82. Alena Laufrová, akademická malířka 83. Pavel Čižinský, advokát 84. Michaela Valentová, v důchodu 85. Tereza Horváthová, nakladatelka, Tábor 86. Jan Dienstbier, vědecký pracovník 87. Jana Benešová, učitelka, Liberec 88. Olga Šlesingrová, novinářka 89. Veronika Kratochvílová, vysokoškolská pedagožka 90. Helena Březinová, vysokoškolská pedagožka 91. Jan Rückl, vysokoškolský pedagog 92. Helena Svatošová, právnička 93. Bernadette Higgins, VŠ učitelka a organizátorka kulturních akcí 94. Gerardo Femina, lidskoprávní aktivista Europe for Peace 95. Lucie Alalu Grinstein, novinářka 96. Jaroslava Tomanová, kurátorka, kulturní organizátorka 97. Zuzana Fürsterová, výtvarnice 98. Alexandra Brabcová, konzultantka 99. Zuzana Uhde, sociální vědkyně 100. Anežka Bartlová, redaktorka a VŠ vyučující 101. Matěj Spurný, historik 102. Gwendolyn Albert, aktivistka za lidská práva 103. Barbara Tranová, sociální pracovnice 104. Tran Duc Trung, programátor 105. Tomáš Hajzler, nakladatel 106. Marie Kubková, justiční pracovnice 107. Naďa Johanisová, vysokoškolská učitelka 108. Adél Kučera, datová analytička, politička 109. Eva Svatoňová, socioložka 110. Marian Zajíček, katolický kněz, signatář Charty 77 111. Tomáš Klus, hudebník a herec 112. Petr Gibas, vědec 113. Maria Topolčanská, architektka a pedagožka AVU 114. Václav Malý, katolický kněz, signatář Charty 77 a světící pražský biskup Fotografie: Oren Ziv

