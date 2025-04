Britská labouristická vláda ustupuje ultrapravici, a likviduje tak britské univerzity

15. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

, varuje Gaby Hinsliff.Minulý týden varoval odborový svaz univerzit UCU,, že v letošním roce očekává zánik až 10 000 pracovních míst v akademické sféře,Ačkoli je to to poslední, co by chtěl každý student, který je zaneprázdněn studium na zkouškuy během velikonočnich prázdnin, , zdá se, že univerzity nyní vstupují do závěrečné fáze finanční krize, která se stupňovala po celá léta, a to znamená k likvidaci pracovních míst. Úřad pro studenty (regulátor vysokoškolského vzdělávání v Anglii) o víkendu potvrdil, že se připravují pohotovostní plány pro případ krachu jedné velké univerzity, a to kvůli obavám, jak by studenti dokončili své studium, nebo zda by její bankrot nevedl k panice bank a k vymáhání vrácení studentských půjček v celém vysokém školství. (O kandidáty není nouze: tři čtvrtiny univerzit by mohly být do konce finančního roku v deficitu, jak bylo minulý týden sděleno poslancům).