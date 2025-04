Brutální nekompetence Trumpovy vlády

21. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Foto: Opilec Hegseth

Pete Hegseth sdílel podrobnosti o útoku v Jemenu v druhém chatu na Signalu Hegseth posílal informace o útoku své rodině ve skupinovém chatu, který vytvořil



Předtím, než Spojené státy v březnu zahájily vojenské údery na Jemen, poslal Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth podrobné informace o plánovaných útocích do soukromého skupinového chatu Signal, který sám vytvořil a do něhož byla zapojena jeho manželka, bratr a asi desítka dalších lidí, uvedl v neděli deník New York Times.

Předtím, než Spojené státy v březnu zahájily vojenské údery na Jemen, poslal Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth podrobné informace o plánovaných útocích do soukromého skupinového chatu Signal, který sám vytvořil a do něhož byla zapojena jeho manželka, bratr a asi desítka dalších lidí, uvedl v neděli deník New York Times.



Podle nejmenovaných zdrojů zasílal Hegseth soukromé skupině svých osobních spolupracovníků některé stejné informace, včetně letových plánů pro letouny F/A-18 Hornet, které měly zasáhnout cíle húthijských povstalců v Jemenu, které sdílel i s jinou skupinou Signal složenou z nejvyšších úředníků, kterou vytvořil Mike Waltz, poradce pro národní bezpečnost.



Existenci chatu skupiny Signal vytvořené Waltzem, v níž Hegseth sděloval podrobné plány útoku ostatním úředníkům Trumpovy administrativy v soukromé aplikaci pro zasílání zpráv, zveřejnil minulý měsíc Jeffrey Goldberg z časopisu Atlantic, kterého Waltz do skupiny omylem přidal.



Skutečnost, že Hegseth sdílel plány i v druhém chatu skupiny Signal, pravděpodobně přispěje k rostoucí kritice schopnosti bývalého víkendového moderátora televize Fox řídit Pentagon, obrovskou organizaci, která operuje v otázkách života a smrti po celém světě.



Soukromého rozhovoru se zúčastnili také dva Hegsethovi starší poradci - Dan Caldwell a Darin Selnick -, kteří byli minulý týden propuštěni poté, co byli obviněni - bez důkazů - z úniku nepovolených informací.



Hegseth byl již dříve kritizován za to, že svou manželku Jennifer, bývalou producentku Fox News, zapojil do citlivých setkání se zahraničními představiteli, včetně diskuse o válce na Ukrajině s nejvyššími britskými představiteli obrany v Pentagonu minulý měsíc, během níž byla vyfotografována, jak sedí přímo za svým manželem. Phil Hegseth, ministrův mladší bratr, je producentem podcastů a nedávno byl najat jako styčný důstojník ministerstva vnitřní bezpečnosti pro Pentagon. Není jasné, proč by oba potřebovali znát podrobnosti o plánech úderů předem.







Hegseth používal k přístupu k chatu Signal s rodinou a přáteli svůj soukromý telefon, nikoliv vládní zařízení.

Krátce poté, co se objevila zpráva o druhém chatu v síti Signal, zveřejnil server Politico názorový článek Hegsethova bývalého tiskového mluvčího Johna Ullyota, který začínal takto: „Byl to měsíc naprostého chaosu v Pentagonu. Od úniků citlivých operačních plánů až po hromadné propouštění - tato dysfunkce nyní výrazně rozptyluje pozornost prezidenta, který si od svého vyššího vedení zaslouží něco lepšího“.





Zdroj v angličtině ZDE

1

342

CNN později v neděli uvedla, že tři zdroje obeznámené s Hegsethovou soukromou skupinou Signal televizi potvrdily, že ji používal ke sdílení plánů útoku na Jemen před zahájením úderů.Stejnou informaci potvrdil agentuře Associated Press také zdroj obeznámený se skupinovým chatem, který uvedl, že v něm bylo 13 lidí.