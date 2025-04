Kdo bude příští papež? První asijský pontifik vede závod

22. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 11 minut

Smrt papeže Františka uvrhla katolickou církev do okamžiku hlubokého zúčtování. Až se kardinálové shromáždí v Římě, aby zvolili jeho nástupce, učiní tak uprostřed světa roztříštěnějšího, než byl ten, který František zdědil v roce 2013. V Evropě a na Blízkém východě zuří války, autoritářství utahuje svou moc od Moskvy až po Manilu a existenční hrozba klimatických změn se stále zvětšuje. Uvnitř církve se ideologické linie, mezi progresivisty a tradicionalisty, globálním Jihem a globálním Severem, pastoračními pragmatiky a doktrinálními puritány, za Františkova reformního pontifikátu prohloubily.





Nyní se toto napětí bude sbíhat v Sixtinské kapli, kde 120 kardinálů-volitelů vybere vůdce pověřeného vedením 1,3 miliardy katolíků do nejisté budoucnosti. Výsledek konkláve bude záviset na soupeřících vizích poslání církve. Měla by zdvojnásobit Františkův projekt radikální inkluzivity, upřednostňovat marginalizované a zpochybňovat zakořeněné mocenské struktury? Nebo se stáhnout k doktrinální jistotě a liturgické přísnosti, které si cení konzervativci, z nichž mnozí považovali Františkův pontifikát za destabilizující experiment?





Tuto kalkulaci komplikují vnější tlaky: krajně pravicoví političtí lídři, včetně Donalda Trumpa, Viktora Orbána a Jaira Bolsonara, otevřeně kritizovali Františkův progresivismus a označovali ho za hrozbu „tradičním hodnotám". Jejich implicitní - a občas explicitní - touha po konzervativní obnově v Římě přidává geopolitický rozměr k tomu, co je zdánlivě duchovním rozhodnutím.





Abychom porozuměli silám, které jsou ve hře, musíme nejprve prozkoumat přední papabili (papežské kandidáty) a frakce, které zastupují.





Žádná postava neztělesňuje aspirace Františkových reformátorů více než kardinál Luis Antonio Tagle z Filipín, kterému je 67 let. Pro svou pokoru a pastorační vřelost je přezdívaný „asijský František", Tagle se z chudých začátků v Manile vypracoval do čela mocného vatikánského Dikasteria pro evangelizaci, úřadu, který dohlíží na misijní činnost církve v Asii, Africe a částech Ameriky. Jeho působení se vyznačovalo snahou o decentralizaci vatikánské autority a posílení pravomocí místních biskupů - klíčového prvku Františkovy synodální vize. Tagleova přitažlivost spočívá v jeho schopnosti překlenovat rozpory.







Tento teolog hluboce zakořeněný v doktríně nicméně upřednostňuje milosrdenství před rigiditou a proslule prohlásil: „Církev, která nevede dialog, je církev, která nedýchá." Jeho zaměření na chudobu a klimatickou spravedlnost rezonuje na globálním Jihu, kde nyní žijí dvě třetiny katolíků. Nicméně jeho mládí (v 67 letech by mohl vládnout dvě desetiletí) znejisťuje kardinály, kteří se obávají dalšího dlouhého pontifikátu.





Konzervativci také nedůvěřují jeho otevřenosti k dialogu o inkluzi LGBTQ+ a jeho opatrné podpoře umožnění ženatých kněží ve vzdálených regionech - postoj, který ho staví do souladu s Františkovým pragmatickým přístupem k nedostatku duchovních. Tagleova volba by nadchla progresivisty, ale znepokojila by krajně pravicové lídry. Donald Trump, který se s Františkem střetl kvůli imigraci a klimatické politice, soukromě lobboval u amerických kardinálů, aby se postavili proti kandidátům považovaným za „globalisty" nebo za „měkké na tradiční hodnoty".





Tagleův pontifikát by mohl dále zhoršit vztahy mezi Vatikánem a USA, zejména v otázkách, jako jsou potraty a genderová ideologie. Naopak, jeho asijská identita by posílila postavení církve na Filipínách, které jsou klíčovou protiváhou rostoucího vlivu Číny v regionu.





Arcibiskup boloňský a předseda Italské biskupské konference, šedesátiletý Matteo Zuppi, je protřelý pastor střižený podle Františkovy šablony. Jako klíčová postava Komunity Sant'Egidio - progresivní katolické nevládní organizace známé zprostředkováním mírových dohod - Zuppi zprostředkoval ukončení občanské války v Mozambiku v 90. letech a později byl Františkem jmenován zvláštním vyslancem na Ukrajinu. Jeho pastorační pověření jsou bezvadná: stále navštěvuje věznice a útulky pro bezdomovce, čímž ztělesňuje papežovu výzvu k „církvi, která vychází".





Ideologicky Zuppi lavíruje mezi reformou a tradicí. Napsal úvod k pro-LGBTQ+ knize otce Jamese Martina Building a Bridge, ale zdráhá se podpořit sňatky osob stejného pohlaví. Jeho hluboké vazby na římskou kurii (jeho otec pracoval pro L'Osservatore Romano) a smířlivé vystupování ho činí přijatelným pro umírněné. Nicméně jeho zapojení do liberální advokacie Sant'Egidio - včetně přesídlování uprchlíků - vyvolalo hněv konzervativců, jako je Matteo Salvini, italský krajně pravicový vicepremiér, který obvinil skupinu z „importu islamizace".





Potenciální Zuppiho volba již vyvolala zákulisní lobbování. Vláda Giorgie Meloniové, spojená s Orbánem a Trumpem, ho považuje za hrozbu pro italskou nacionalistickou agendu. Naopak, evropští centristé, jako je Emmanuel Macron, ho vidí jako stabilizační sílu, která by mohla vyvážit populismus.





Osmdesátiletý Pedro Barreto z Peru - jezuita stejně jako František - se ukáže jako černý kůň. Arcibiskup huancayovský a hlasitý zastánce práv původních obyvatel a environmentální spravedlnosti, Barreto ztělesňuje Františkovu vizi „ekologické církve". Jeho práce v peruánských těžebních oblastech, kde čelil výhrůžkám smrtí za odpor proti těžebnímu průmyslu, zrcadlí Františkovu kritiku „ekonomie, která zabíjí". V 80 letech je kompromisním kandidátem: progresivní v podstatě, ale vzhledem k jeho věku nepravděpodobně provede rozsáhlé změny.





A co konzervativci? Arcibiskup ostřihomsko-budapešťský a uznávaný kanonista, dvaasedmdesátiletý Péter Erdő z Maďarska, je miláčkem evropských tradicionalistů. Neochvějný obránce kněžského celibátu a liturgické ortodoxie, postavil Maďarsko jako baštu proti Františkovým reformám a opakuje Orbánovu rétoriku o „křesťanské Evropě" obléhané migrací a sekularismem. Erdőovo odmítnutí ubytovat uprchlíky v roce 2015 („Bylo by to obchodování s lidmi") ho sblížilo s Orbánovou protiimigrační politikou - postoj, který mu získal přízeň konzervativců, ale odcizil Františka.





Erdőova síla spočívá v jeho hlubokých vazbách na kurii. Jako předseda Rady evropských biskupských konferencí si vybudoval spojenectví s africkými preláty, kteří se obávají západního progresivismu. Jeho zastánci tvrdí, že pouze doktrinální autoritář může sjednotit rozštěpenou církev, ačkoli kritici se obávají, že jeho pontifikát by povzbudil pravicové autokraty. Erdőovu kandidaturu tiše podporují Trumpovi konzervativci, včetně amerického kardinála Raymonda Burkeho, který vyzval k „návratu k ortodoxii".





Orbán mezitím vykreslil Erdőa jako duchovního spojence ve svém střetu s EU ohledně „svrchovanosti". Papež Erdő by mohl legitimizovat Orbánův neliberální projekt a nabídnout tichý souhlas s politikami zaměřenými na LGBTQ+ komunity a nevládní organizace.





Žádná postava negalvanizuje tradicionalisty tak jako devětasedmdesátiletý kardinál Robert Sarah z Guiney, jehož kniha z roku 2020 obhajující kněžský celibát (spoluautor Benedikt XVI.) se stala manifestem odporu proti Františkovi. Sarah, narozený ve venkovské Guineji, kombinuje africký kulturní konzervatismus s eurocentrickou láskou k latinské mši a se stejnou vervou odsuzuje „genderovou ideologii" i islámský radikalismus.





Ačkoli je Sarah v důchodu, zůstává vůdčí hvězdou protifrantiškovské frakce. Jeho kritika synody o rodině z roku 2015 („Nesmíme podlehnout jedovatému duchu světa") rezonuje s konzervativci, kteří považují Františkovu inkluzivitu za kapitulaci. Nicméně jeho věk a minulé střety s papežem (František si vynutil jeho odchod do důchodu v roce 2021) snižují jeho šance.





Doktrinální vykonavatel za Benedikta XVI., osmdesátiletý Marc Ouellet z Kanady, představuje starou gardu kurie. Jako prefekt Dikasteria pro biskupy dohlížel na jmenování konzervativních prelátů po celém světě, ačkoli se přizpůsobil Františkovu požadavku na pastýře, kteří „voní po ovcích". Jeho nuancovaný postoj - hájení celibátu a zároveň podpora žen ve vedení - z něj činí mostní postavu mezi epochami.





Ouelletovo působení při vyšetřování případů krytí zneužívání duchovními však zanechalo v jeho rukou usvědčující materiály o jiných kardinálech - závazek, který by mohl odradit volitele obávající se odhalení. Vatikánský státní sekretář a dokonalý diplomat, sedmdesátiletý Pietro Parolin z Itálie, je vrcholným insiderem. Poté, co vyjednal kontroverzní dohodu Svatého stolce s Čínou a řídil Františkovy napjaté vztahy s USA, nabízí kontinuitu a kompetenci. Kritici mu však vyčítají londýnský nemovitostní skandál, který Vatikán připravil o miliony, a jeho nedostatek pastoračních zkušeností podkopává jeho přitažlivost pro reformátory.





A co černí koně: Kompromisní kandidáti v rozděleném kolegiu? Jako generální sekretář Synody biskupů byl sedmašedesátiletý Mario Grech z Malty nápomocný při prosazování Františkovy vize „naslouchající církve". Umírněný konzervativec, podporuje decentralizaci moci, ale oponuje doktrinálním posunům v otázkách manželství a sexuality. Jeho maltské kořeny - historicky tolerantní, multikulturní společnost - ho staví do pozice sjednotitele.





Liturgista s progresivními sklony, pětasedmdesátiletý Arthur Roche ze Spojeného království, dohlížel na Františkovo znovuzavedení omezení latinské mše - krok, který rozhněval tradicionalisty, ale potěšil reformátory. Jeho nenápadnost a nedostatek nepřátel z něj činí bezpečnou prozatímní volbu.





Konkláve se odehrává uprostřed bezprecedentního úsilí světských lídrů ovlivnit jeho výsledek. Donald Trump, jehož spojenectví s americkými katolickými konzervativci v roce 2016 pomohlo zajistit jeho vítězství, údajně naléhal na americké kardinály, aby podpořili „silného vůdce, který neustoupí levicové lůze". Jeho spojenci, včetně Steva Bannona, vykreslují volby jako střet mezi „civilizačním křesťanstvím" a „globalistickým marxismem" a označují Františkovy nástupce buď za spasitele, nebo sabotéry Západu.





Viktor Orbán mezitím využil diplomatických vazeb Maďarska na Svatý stolec k prosazení Erdőa, pořádal konference o „křesťanské demokracii" a financoval konzervativní katolická média. V Brazílii spojenci Jaira Bolsonara šířili materiály útočící na progresivní latinskoamerické kardinály a obviňovali je ze „socialistické infiltrace". Tyto intervence, ačkoli nepřímé, riskují rozdmýchání vnitřních rozporů církve.





Pro kardinály z globálního Jihu je hrozba západního vměšování obzvláště znepokojivá. Nigerijský kardinál Peter Okpaleke varoval: „Nedovolíme, aby se Řím stal loutkou politiků, kteří zneužívají naši víru k moci."





Příští papež zdědí instituci na křižovatce. Přijmout Františkův odkaz znamená čelit mocným protivníkům - autoritářským režimům, korporátním oligarchům a reakcionářským klerikům - a zároveň riskovat rozkol s tradicionalisty. Zvrátit kurz znamená odcizit globální Jih, kde růst církve závisí na její relevanci pro chudé a planetu. V tomto dramatickém boji s vysokými sázkami musí kardinálové zvážit ambice proti svědomí, pragmatismus proti proroctví.





Jak nám však připomíná historie, konkláve často vzdorují předpovědím. Duch svatý, jak vtipkoval jeden kardinál, „má smysl pro humor - a sklon k překvapením." Zda tím překvapením bude radikál, smiřitel, nebo relikt minulosti, se teprve ukáže.





Jisté je, že volba učiněná pod Michelangelovým Posledním soudem bude mít ohlas daleko za zdmi Vatikánu: utvářející nejen budoucnost katolicismu, ale i duši světa v krizi.

0