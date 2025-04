Channel 4 News: Papež František a sexuální zneužívání dětí kněžími

23. 4. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, úterý 22. dubna 2025, 19 hodin: Když papež František v roce 2018 navštívil Irsko, setkal se s řadou lidí, kteří přežili sexuální zneužívání v katolické církvi. Mezi nimi byl i Damian O'Farrell, který byl zneužíván během školní docházky. Na úvod jsem se ho zeptala na setkání s papežem na této akci.





Damian O'Farrell: Byl jsem trochu obezřetný. Nechtěl jsem, aby to bylo jen zaškrtávání políček a aby mě někdo využil. Ale když jsem šel, když jsem šel na setkání, řekl jsem, že nevím, kolik lidí tam bude, a na setkání bylo jen osm přeživších a docela to na mě zapůsobilo. Takže papež přišel do místnosti, seděli jsme. Seděli jsme tak nějak ve tvaru půlměsíce. A byl tam jen on sám, nás osm a tlumočník. Obešel místnost a promluvil. Poslouchal nás všech osm, jednoho po druhém. Každý mluvil asi deset, patnáct, dvacet minut. Nikdy nedošlo k žádnému přerušení nebo něčemu podobnému. A pak je zajímavé, že na samém konci, když skončil s těmi námi osmi, obešel každého člověka popořadě a řekl přesně to, co ten člověk řekl téměř slovo od slova, bez chyb nebo něčeho podobného, víte.





Moderátorka: Pokud vás jako přeživšího ovlivnily další příběhy, co vám papež František řekl o tom, jak na něj zapůsobily?





Damian O'Farrell: Vyjádřil velkou lítost. Jednu věc neznal. Irsko má historii průmyslového institucionálního zneužívání, státního institucionálního zneužívání a on nevěděl o magdalenkách, to byly dámy, které byly - Šly do prádelen a byly komercializovány, protože by měly nemanželské děti. Jejich děti jim byly odebrány a ony byly umístěny do prádelen a byly komercializovány. A pak se dozvěděl o těch, kteří přežili průmysl a školu. To byli mladí lidé, kteří byli od roku a půl zavíráni do průmyslových škol a museli tam zůstat až do svých šestnácti let. A byli sexuálně zneužíváni, fyzicky týráni, duchovně a emocionálně. A to ho zaskočilo. Měl velké výčitky svědomí.





Moderátorka: Takže uznal roli církve.





Damian O'Farrell: Velmi, velmi, velmi. Řekl, že příčinou všeho zneužívání byl klerikalismus, že stavění kněží a biskupů na piedestal, a to byla ta příčina.









Moderátorka: Papež František byl zjevně proslulý tím, že uměl opravdu dobře jednat s lidmi. Byl velmi empatický. Sám říkáte, že byl tehdy dobrým posluchačem. Ale pokud jde o podstatu, změnil se dostatečně pro oběti a přeživší sexuálního zneužívání dětí a a uznal krytí, které se dělo v církvi po celém světě?





Damian O'Farrell: Řekl bych, že to byl nejlepší papež za mého života. Možná i za vašeho dosavadního života pro oběti zneužívání ze strany duchovních. Teď ale potřebujeme někoho, kdo přijde po něm, kdo to dotáhne mnohem dál. Mohl jít mnohem dál. Neudělal to. Ale mluvil o tradicionalistech. V rámci církve a pokaždé, když zmínil slovo tradicionalista, udělal grimasu. Takže tam byl boj, že možná byli v kurii a že tam byl boj mezi ním a tradicionalisty, protože možná chtěl dělat věci víc





Moderátorka: Měl jste pocit, že se učil za pochodu? Víme, že v Chile se papež František zastal jednoho biskupa a byl nucen přiznat vážné chyby v úsudku. Poté si zavolal všechny chilské biskupy a donutil je, aby odstoupili. Ale přiznat, že udělal chybu, myslíte si, že v jistém smyslu? Učil se za pochodu. Stal se odvážnějším, ne-li dostatečně odvážným.





Damian O'Farrell: Myslím, že to udělal, a myslím, že pro lidi, i když, církev je to obrovská. Je celosvětová. Myslím, že katolíků je půldruhé miliardy, a jsou různé, různé části světa, a lidé se učí různě. On pocházel z latinskoamerické strany. A tyto chyby uznal. A z té strany se často neslyší, že by ty chyby uznal. Myslím, že ty chyby udělal těsně předtím, než se s námi setkal. Takže když se s námi setkal, byl velmi otevřený k naslouchání. Byl velmi pokorný a vřelý.





Moderátorka: Ale stejně jako mnoho autorit v různých institucích, které kryly sexuální zneužívání dětí, není pochyb o tom, že je třeba udělat ještě více, protože instinkt vždycky brání instituci. Jakého papeže potřebujete nyní?





Damian O'Farrell: No, myslím, že papeže ve stejném duchu jako papež František, ale myslím, že bychom si lhali, kdybychom neřekli, že nepotřebujeme radikálnějšího papeže. Potřebujeme radikála. Potřebujeme někoho, kdo udělá velké, velké změny, protože si myslím, že lidé víru mají, že víra je. Ale katolická církev tuto víru ztratila, ztrácí počty lidí a potřebuje radikální obrat. Opravdu, jestli chtějí mít nějaké místo v budoucnosti.





Moderátorka: A ztratili ho v mnoha zemích právě kvůli svému přístupu ke zneužívání dětí.





Ano, řekl bych, že to byl začátek pádu. Předpokládám, že takhle chránili organizaci, a je to i v jiných organizacích, které chrání organizace. A já bych si přál, aby příští papež přivedl náboženské představitele, protože se nám pořád nedaří. To je právě ta obrana některých řeholních řádů v Irsku a způsob, jakým zacházejí s oběťmi zneužívání. Kdyby je mohl přivést do Říma, předvolat je do Říma a v podstatě je požádat, aby se k obětem chovali podle křesťanských hodnot.