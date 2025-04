Masivní ruský útok na Kyjev zabil devět lidí a 70 zranil, Trump kritizoval Zelenského kvůli mírovým jednáním

24. 4. 2025

čas čtení 5 minut



Ruský útok na Kyjev přišel několik hodin poté, co Donald Trump obvinil svůj ukrajinský protějšek, že je s ním „těžší“ jednat než s Putinem



'Obzvlášť strašný' útok na Kyjev si vyžádal devět mrtvých a přes 70 zraněných, říká ukrajinský ministr zahraničí



Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha reagoval na noční útoky na Telegramu.



Uvedl, že noční útok byl „obzvláště hrozný“, a potvrdil devět mrtvých a přes 70 zraněných, včetně šesti dětí.





Dodal: Včerejší ruské maximalistické požadavky, aby se Ukrajina stáhla ze svých regionů, v kombinaci s těmito brutálními údery ukazují, že překážkou míru není Ukrajina, ale Rusko.

Tlak by měl být vyvíjen na Moskvu, nikoli na Kyjev.

Putin svými činy, nikoli slovy, ukazuje, že nerespektuje žádné mírové snahy a chce pouze pokračovat ve válce.



Slabost a ústupky jeho teror a agresi nezastaví. Zastaví je pouze síla a tlak.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha reagoval na noční útoky na Telegramu.Uvedl, že noční útok byl „obzvláště hrozný“, a potvrdil devět mrtvých a přes 70 zraněných, včetně šesti dětí.Dodal: Včerejší ruské maximalistické požadavky, aby se Ukrajina stáhla ze svých regionů, v kombinaci s těmito brutálními údery ukazují, že překážkou míru není Ukrajina, ale Rusko.Tlak by měl být vyvíjen na Moskvu, nikoli na Kyjev.Putin svými činy, nikoli slovy, ukazuje, že nerespektuje žádné mírové snahy a chce pouze pokračovat ve válce.Slabost a ústupky jeho teror a agresi nezastaví. Zastaví je pouze síla a tlak.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dve čtvrtek brzy ráno přicestoval s manželkou do Jihoafrické republiky na setkání s prezidentem Cyrilem Ramaphosou



Jihoafrická republika si na počátku konfliktu vysloužila hněv ukrajinských spojenců, včetně tehdejšího amerického prezidenta Joea Bidena, za to, že odmítla odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu.



V květnu 2023 pak americký velvyslanec v Jihoafrické republice vyvolal diplomatickou bouři, když obvinil Jihoafrickou republiku z dodávek zbraní Rusku. Ramaphosa byl v delegaci sedmi afrických lídrů, kteří v červnu téhož roku navštívili Ukrajinu a poté Rusko.



„Návštěvy poskytují Jihoafrické republice a Ukrajině příležitost k diskusi o dvoustranných vztazích a rozšíření bilaterální spolupráce v oblastech obchodu, zemědělství a vzdělávání,“ uvedlo jihoafrické ministerstvo zahraničí v prohlášení.



„Rovněž budou zkoumány oblasti spolupráce s cílem podpořit úsilí o nastolení trvalého míru.“





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na poslední vlnu útoků na Ukrajinu



Ukrajinský prezident uvedl, že bude informovat prezidenta země Cyrila Ramaphosu „o situaci a naší potřebě zintenzivnit globální diplomatické úsilí“.



Ale zatímco toto setkání s Ramaphosou by se mělo uskutečnit ještě ve čtvrtek dopoledne, širší návštěva Jihoafrické republiky bude podle jeho slov zkrácena, protože se v důsledku včerejšího útoku Zelenskyj hodlá okamžitě vrátit na Ukrajinu.



Zelenskyj poznamenal, že je to „44 dní, co Ukrajina souhlasila s úplným příměřím“, které navrhly USA, ale Rusko „nadále zabíjí lidi a vyhýbá se tvrdému tlaku a odpovědnosti za to“.



V důsledku nočních úderů zemřelo 9 lidí a přes 80 jich bylo zraněno, uvedl.



„Je velmi důležité, aby všichni ve světě viděli a pochopili, co se skutečně děje,“ řekl.



„Je nutné okamžitě a bezpodmínečně ukončit údery. Počítáme také s pomocí v humanitárních záležitostech - při návratu našich zajatců a ukrajinských dětí unesených Ruskem,“ dodal.



Zelenskyj uvedl, že požádá partnery, aby pomohli Ukrajině posílit její protivzdušnou obranu, která by ji chránila před dalšími údery.





V prohlášení na sociálních sítích ukrajinské letectvo uvedlo, že „zjistilo a sledovalo 215 nepřátelských vzdušných cílů“ - včetně balistických a řízených střel - z nichž 112 bylo „potvrzeno jako sestřelených“, uvedla agentura AFP.



V příspěvku se dodává, že stíhačky F-16 a Mirage se „aktivně podílely na odražení útoku“, přičemž ukrajinští piloti sestřelili „desítky“ raket.





Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že ve Svjatošinském okrese Kyjeva probíhá rozsáhlá záchranná operace, do níž jsou zapojeni psi a ženijní týmy.



„Pod troskami je slyšet zvonění mobilních telefonů. Pátrání bude pokračovat, dokud se všichni nedostanou ven. Máme informace o dvou dětech, které nelze na místě události najít,“ řekl.



Podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace bylo při „masivním“ raketovém útoku na Kyjev zabito nejméně devět lidí a více než 60 jich bylo zraněno. Jedná se o jeden z nejsmrtelnějších útoků na hlavní město během tříleté války.



Počet mrtvých se může ještě zvýšit, protože se objevují zprávy o lidech uvězněných pod troskami a více než 40 hospitalizovaných po útoku.



Smrtící úder přišel den po diplomatické schůzce v Londýně, na které se jednalo o dalším postupu, a uprostřed sílícího tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Kyjev, aby přijal mírovou dohodu zprostředkovanou USA, jejíž součástí by bylo i formální uznání ruského záboru ukrajinského Krymu ze strany USA.



V nočních komentářích se pochlubil: „“Myslím, že máme dohodu s Ruskem. Musíme se dohodnout se Zelenským“.



A dodal: „Myslel jsem si, že se Zelenským by to mohlo být jednodušší. Zatím to bylo těžší.“



Americký mírový plán se objevuje jako zmrazení ukrajinských frontových linií s ústupky Putinovi



Rusko je ochotno vyměnit území, které na Ukrajině nekontroluje, tedy v podstatě vzduch, za uznání USA jeho záboru Krymu v roce 2014, jinými slovy za formální uznání, že je možné změnit hranice silou, čímž by v podstatě vznikl mimořádný precedens.



Poté, co Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina nikdy právně neuzná Ruskem okupovaný Krym, Trump se na svých sociálních sítích obořil na ukrajinského prezidenta a obvinil ho, že „tak ztěžuje urovnání této války“ a „prodlužuje ‚pole vraždění‘“.





Karoline Leavittová z Bílého domu dodala, že Trumpovi „velmi dochází trpělivost“.







Zdroj v angličtině ZDE

0