Putin odmítá vydat Asada do Sýrie

25. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

V lednu nová syrská vláda apelovala na ruské vedení, aby vydalo svrženého prezidenta Bašára Asada, ale Kreml to odmítl. Oznámil to v rozhovoru pro The New York Times prozatímní syrský prezident Ahmad aš-Šaráa. V lednu nová syrská vláda apelovala na ruské vedení, aby vydalo svrženého prezidenta Bašára Asada, ale Kreml to odmítl. Oznámil to v rozhovoru pro The New York Times prozatímní syrský prezident Ahmad aš-Šaráa.

Navzdory odmítnutí Šaráa zdůraznil, že syrská vláda nemá v úmyslu přerušit vztahy s Ruskem. Připomněl, že většina syrských zbraní se vyrábí v Ruské federaci a země je do značné míry závislá na ruských dodávkách potravin a energie. "Musíme vzít v úvahu tyto klíčové zájmy Sýrie," řekl.

Prozatímní vláda také požadovala, aby Moskva vrátila prostředky, které Asad odvezl do Ruska. Podle zdrojů agentury se bavíme o 500 tisících dolarech v hotovosti, stejně jako o špercích. Kromě toho si Asad vzal s sebou důležité dokumenty, notebooky a pevné disky obsahující utajované informace.

Bašár al-Asad byl svržen v prosinci 2024, načež okamžitě opustil Sýrii a získal politický azyl v Rusku. V Sýrii nadále operují dvě klíčové ruské vojenské základny: Námořní logistické centrum v přístavu Tartús a letecká základna Hmejmím v provincii Latakíja. Obě základny mají pro Moskvu strategický význam.

Nové syrské úřady již uvedly, že nevylučují možnost zachování těchto zařízení, pokud to bude v souladu se zájmy státu. To bylo zejména řečeno v únoru novým syrským ministrem obrany Múrhafem Abú Kasrou v rozhovoru pro The Washington Post. Podle něj bude o dalším osudu ruských vojenských zařízení rozhodnuto na základě pragmatických úvah.

Ve snaze udržet si svou vojenskou přítomnost a politický vliv v Sýrii poslala Moskva v březnu do země několik ropných tankerů. Kromě toho byla do Damašku dříve dodána hotovost v syrské měně, vytištěná v Rusku během Asadovy vlády.

Zdroj v angličtině: ZDE

0