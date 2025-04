Pokrytectví Petra Fialy a papež František

28. 4. 2025

Petr Fiala nám píše, že účast na pohřbu papeže Františka byla "hlubokým duchovním zážitkem". Těžko, pro vás, pane Fialo.





Papež František každý večer telefonoval do Gazy Palestincům, vystaveným tam kriminálnímu izraelskému bombardování, které vy podporujete. Ve svém posledním projevu na Boží hod velikonoční označil izraelské bombardování za terorismus a požadoval příměří. S lidmi v Gaze mluvil telefonicky ještě večer. Vy zjevně jeho příkladu nenásledujete a bombardovaným lidem nepomáháte.







Papež František také systematicky pomáhal uprchlíkům, žadatelům o azyl a chudým lidem. I ve svém posledním projevu hovořil o nutnosti otevřít uprchlíkům hranice. Vy jako údajný obdivovatel papeže Františka naopak zvyšujete překážky pro žadatele o azyl, aby nedostali v Česku útočiště. Chudé lidi v České republice tvrdě zdaňujete a dańové úlevy dáváte bohatým. Všechno přesně naopak, než co dělal papež František. Hluboký duchovní zážitek to pro vás určitě nebyl, to byste se choval jinak. (JČ)







Poslední rozloučení s papežem Františkem bylo hlubokým duchovním zážitkem. Vážím si toho, že jsem se s ním mohl osobně setkat před třemi lety na soukromé audienci.



Dnes jsme ve Vatikánu jasně viděli, jak oblíbený byl – mnoho světových státníků a stovky tisíc lidí ho přišli… pic.twitter.com/0Ss5J5LZQN — Petr Fiala (@P_Fiala) April 26, 2025







