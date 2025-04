Jak Moskva "dohnala a předehnala" Ameriku

25. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Po třech letech sankcí uvalených na Rusko za invazi na Ukrajinu se Moskva cenami řady potravinářských výrobků přiblížila New Yorku a v některých pozicích ho dokonce předběhla. Informuje o tom kanál "Můžeme vysvětlit", který porovnával náklady na produkty v newyorském supermarketu Walmart a moskevském Auchanu. Po třech letech sankcí uvalených na Rusko za invazi na Ukrajinu se Moskva cenami řady potravinářských výrobků přiblížila New Yorku a v některých pozicích ho dokonce předběhla. Informuje o tom kanál "Můžeme vysvětlit", který porovnával náklady na produkty v newyorském supermarketu Walmart a moskevském Auchanu.

Průměrný plat je přitom podle oficiálních statistik v New Yorku 4,3x vyšší než v ruském hlavním městě, poznamenává MO. Pro porovnání cen byl použit oficiální směnný kurz Centrální banky Ruské federace z 10. dubna, 86 rublů 9 kopějek za dolar a obvyklé americké libry byly převedeny na kilogramy (1 kg = 2,2 libry). Ceny jsou platné k 15. dubnu.

Moskva je před americkou metropolí, pokud jde o ceny ryb, mléka a některé zeleniny. Takže litr mléka Avida s obsahem tuku 3,2 % bude stát téměř 100 rublů (900 ml 90 rublů), zatímco americké mléko Great Value s přidaným vitamínem D stojí 83 rublů za litr. Sýr čedar z Brestu Litevského v Moskvě stojí v prodeji 209 rublů (284 bez slevy) za 200 gramů, zatímco analog od Great Value 193 rublů za 226 gramů, tedy s větší hmotností je levnější. Mražený filet ze pstruha "Vkus Art" 980 rublů za 450 g, ve Walmartu stejný filet 909 rublů za stejný objem. Střední okurky v Auchanu stojí 220 rublů za 600 g, což odpovídá asi 370 rublů za kilogram. V New Yorku stojí 349 rublů za kilogram. Rajčata v Moskvě nejméně 350 rublů za kilogram, ve Walmartu pouze 186 rublů.

Zároveň ne všechny produkty v New Yorku stojí méně. Například Gala jablka v Moscow Auchan stojí 160 rublů / kg, zatímco ve Walmartu je to 233 rublů. Kuřecí stehýnka v Auchanu pod značkou "Každý den" stojí 270 rublů za kilogram, v New Yorku 392 rublů. Balení špaget Barilla (450 g) stojí 110 rublů v Moskvě a 158 rublů v New Yorku. Brambory v ruském hlavním městě stojí 70 rublů / kg, zatímco v americké metropoli 109 rublů.

Rozdíl v příjmech mezi oběma městy přitom zůstává značný. Podle Rosstatu byl průměrný plat v Moskvě v lednu 156,3 tisíc rublů před zdaněním, tedy asi 136 tisíc rublů "na ruku". Podle amerického Úřadu pro sčítání lidu je přitom průměrný příjem Newyorčana 104,8 tisíce dolarů ročně, což je po zdanění asi 80,7 tisíce dolarů nebo 579 tisíc rublů měsíčně (6,7 tisíce dolarů). Můžeme tedy říci, že Newyorčané vydělávají 4,3x více než Moskvané.

Zdroj v angličtině: ZDE

