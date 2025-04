Gaza na pokraji katastrofy, varují organizace: dochází pomoc a ceny stoupají

28. 4. 2025

Palestinci čelí hladomoru a těžké podvýživě, protože Izrael pokračuje v blokádě, konstatují humanitární organizace





Rostoucí ceny základních potravin, ubývající zásoby léků a drastické škrty v distribuci pomoci vyvolávají novou katastrofu v Gaze, varují Palestinci a mezinárodní humanitární pracovníci v tomto válkou zpustošeném území.



Humanitární organizace, včetně Světového potravinového programu a Unwra, které dodávají potraviny a služby více než 2 milionům Palestinců v Gaze, již rozdělily poslední zásoby mouky a dalších potravin desítkám komunitních kuchyní v tomto území, které poskytují základní stravu těm, kteří nemají jinou možnost.



„Už jim nemáme co dát, takže jakmile se vyčerpají poslední zásoby, kuchyně budou muset zavřít,“ řekl jeden z vysokých představitelů OSN. “V tuto chvíli se lidé drží, ale z jiných krizí víme, že když se situace zhorší, zhorší se velmi rychle, a my nejsme daleko od toho bodu.“



Během několika hodin po zhroucení příměří před téměř dvěma měsíci Izrael zablokoval dovoz potravin, paliva, léků a dalších potřeb do Gazy. Desítky pekáren, které zásobovaly chlebem stovky tisíc lidí, již byly uzavřeny



47 komunitních kuchyní, které poskytují pouze čočku, těstoviny nebo rýži, již snížilo porce.



„Lidé, kteří jsou na nás závislí, budou čelit hladomoru, pokud se tato kuchyně zavře,“ řekl Hani Abu Qasim z Rafah Charity Kitchen v Gaze.



Trhy v Gaze jsou téměř prázdné a vše, co se prodává, je pro většinu obyvatel příliš drahé.



Od konce příměří se cena kilogramu rajčat zvýšila čtyřikrát na 8 dolarů, cukr zdražil sedmkrát a mouka desetkrát až patnáctkrát. Maso a mléčné výrobky jsou nedostupné.



Um Aboud, 45letá akademička a novinářka z města Gaza, řekla: „Jíme dvakrát denně, někdy jen jednou. Zbývá nám jen malé množství jídla.



Životní podmínky jsou extrémně těžké. Nemocnice jsou zničené, není k dispozici žádná léčba ani léky. Není čistá voda ani elektřina. Ze všech stran nás obklopují odpadky. Gaza se stala místem, kde se šíří nemoci. Lidé pomalu umírají, jako bychom byli odsouzeni k smrti.“



Téměř 70 % území Gazy je nyní pokryto evakuačními příkazy vydanými izraelskou armádou nebo je součástí rozšířené nárazníkové zóny kontrolované izraelskými vojáky. Od zhroucení příměří bylo vysídleno více než 400 000 lidí.



Izraelští představitelé blokádu ospravedlňují tvrzením, že Hamas pravidelně krade humanitární pomoc a distribuuje ji svým bojovníkům nebo prodává, aby získal životně důležité finanční prostředky. Humanitární pracovníci v Gaze popírají, že by v posledních měsících docházelo k rozsáhlým krádežím humanitární pomoci.



OSN uvedla, že v březnu identifikovala 3 700 dětí trpících akutní podvýživou, což je o 80 % více než v únoru.



Odborníci z monitorovacího systému OSN pro hlad, Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), připravují nové hodnocení v Gaze, které bude zveřejněno příští měsíc, uvedli představitelé OSN v Gaze.



Rostou také nedostatky v zásobách zdravotnického materiálu. „Je třeba doplnit vše od sterilních rukavic po pytle na mrtvé,“ uvedla Mezinárodní komise Červeného kříže. „Jedná se o přetrvávající a obzvláště akutní problém, protože bohužel i nadále zaznamenáváme šokující počty nemocných, včetně těžce zraněných pacientů, což zvyšuje tlak na systém.“



Izrael tvrdí, že jeho blokáda má také za cíl donutit Hamás k propuštění rukojmích. Organizace na ochranu lidských práv obviňují Izrael z „taktiky vyhladovění“, která ohrožuje celé obyvatelstvo a může tak představovat válečný zločin.



Nemocnice v Gaze přijaly za posledních 24 hodin ostatky 51 Palestinců, kteří zahynuli při izraelských útocích, uvedlo v neděli místní ministerstvo zdravotnictví. Počet palestinských obětí války tak stoupl na 52 243.



Celkový počet zahrnuje téměř 700 těl, u nichž byl nedávno dokončen proces dokumentace, uvedlo ministerstvo ve své poslední aktualizaci.



V pondělí zahájí Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), hlavní soud Organizace spojených národů, jednání o tom, zda je izraelský zákaz veškeré spolupráce s aktivitami UNRWA v Gaze a na okupovaném Západním břehu nezákonný. Izrael tvrdí, že UNRWA byla infiltrována hnutím Hamás, což je obvinění, které je ostře popíráno.





Jihoafrická republika podala v prosinci 2023 stížnost k ICJ, v níž Izrael obvinila z genocidy v Gaze, což Izrael popírá.





Zdroj v angličtině ZDE

