Trumpův golfový klub bude hostit řečníka, který tvrdí, že bělidlo může vyléčit rakovinu a covid

28. 4. 2025

čas čtení 6 minut



Andreas Kalcker, prominentní prodejce přípravku s obsahem chlordioxidu, se objeví na konferenci „Hled\ačů pravdy“ v Miami





Soukromý golfový resort Donalda Trumpa na jihu Floridy bude příští týden hostit jednoho z předních světových dodavatelů chlordioxidu, potenciálně život ohrožujícího průmyslového bělidla, o kterém se bez důkazů tvrdí, že léčí rakovinu, covid a autismus.





Andreas Kalcker je jedním z 50 řečníků na konferenci „Truth Seekers Conference“, dvoudenní akci, která začíná ve čtvrtek v resortu amerického prezidenta Trump National Doral Miami. Na akci vystoupí několik odpůrců očkování a dalších konspiračních teoretiků, které dal dohromady krajně pravicový komentátor Charlie Ward.



Kalcker, německý občan, který podle všeho žije ve Švýcarsku, prodává bělidlo pod značkou „CDS“, což je zkratka pro chlorovodíkovou kyselinu. Ve svých online brožurách tvrdí, že tato toxická chemikálie, o které sám přiznává, že jeto dezinfekční prostředek, dokáže „eliminovat patogeny“ způsobující nemoci.



Chlubí se, že jde „pravděpodobně o největší lékařský objev posledních 100 let“.



Vládní zdravotnické úřady v USA a Španělsku tento lék označily za podvodný a uvedly, že se neliší od pití bělidla. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) varoval, že může způsobit vážné a dokonce život ohrožující vedlejší účinky, včetně dehydratace, průjmu a poškození ledvin.



Kalckerovo vystoupení na čtvrteční konferenci je nejnovějším důkazem toho, že potenciálně nebezpečné alternativní přístupy k zdraví se během druhého funkčního období Donalda Trumpa v Bílém domě stávají stále odvážnějšími a šíří se. Jmenování prominentního skeptika vůči očkování Roberta Kennedyho Jr. do čela Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb vyvolala v lékařských kruzích znepokojení.



Kennedy, který do roku 2023 vedl protiočkovací skupinu Children's Health Defense, hovořil o léčbě současného výskytu spalniček v Texasu rybím olejem. Bez jakýchkoli důkazů také pochválil dva lékaře v Texasu, kteří podle něj „vyléčili“ 300 dětí se spalničkami pomocí inhalovaného steroidu budesonidu.



Při slyšeních o potvrzení do funkce ministra zdravotnictví Kennedy přímo zmínil oxid chloričitý. Ocenil Trumpovo zvládnutí pandemie a řekl, že prezident nejen urychlil hledání vakcíny proti covidu, ale také se zabýval „všemi různými léky, včetně ... dokonce i chlórového dioxidu“.



V dubnu 2020, na začátku pandemie, Trump překvapil lékařské vědce po celém světě, když doporučil používat „dezinfekční prostředky“ k léčbě covidu.



Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump řekl: „Vidím, že dezinfekční prostředek to zabije během minuty, jedné minuty. Existuje způsob, jak něco takového udělat, injekcí dovnitř nebo téměř jako čištění?“



Kennedyho potvrzující komentář objasnil, že Trump skutečně měl na mysli oxid chloričitý, toxickou látku, která byla falešně prohlašována za ‚zázračný lék‘ na autismus, rakovinu, malárii a HIV/AIDS.



Od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu jeho nová administrativa dohlíží na bezprecedentní cenzuru vládních informací týkajících se vědy. Několik federálních webových stránek a databází o veřejném zdraví bylo zablokováno.



Stránka FDA, která popisuje oxid chloričitý jako „silné bělidlo obvykle používané k průmyslové úpravě vody“ a varuje, že může být životu nebezpečný, byla odstraněna a nahrazena oznámením „stránka nenalezena“.



Na webových stránkách FDA však stále lze najít tiskovou zprávu z roku 2019, která informuje o oznámení FDA o nebezpečnosti chlordioxidu.



Uvádí se v ní: „Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv varuje spotřebitele, aby nekupovali ani nepili produkt prodávaný online jako léčivý přípravek, a to z důvodu nedávného nárůstu hlášených zdravotních problémů. Produkty obsahující chlordioxid se při smíchání mění v nebezpečné bělidlo, které způsobuje závažné a potenciálně život ohrožující vedlejší účinky.“



Hlavní distributor „zázračného léku“ v USA, Mark Grenon, byl v říjnu 2023 odsouzen k pěti letům vězení za prodej „neschváleného a nesprávně označeného léku“. Jeho synové Jonathan a Jordan Grenon byli odsouzeni k více než 12 letům vězení ve federální věznici.



Kalcker je jedním z nejvýznamnějších prodejců tohoto bělícího prostředku. Úspěšně prodává oxid chloričitý v mnoha latinskoamerických zemích, včetně Bolívie a Mexika.



Svůj produkt obaluje pseudovědeckým jazykem, nazývá se Dr. Kalcker a tvrdí, že je specialistou na „elektromolekulární medicínu“. Založil takzvaný výcvikový institut a bez důkazů tvrdí, že jeho produkty mohou vést k „uzdravení“ z autismu, dramatickému zlepšení Parkinsonovy choroby a vyléčení „poškození vakcínami“.



„Kalcker se prezentuje jako lékař, je velmi chytrý a vytvořil produkt, který zní a vypadá věrohodně. Zároveň ale propaguje šílenou myšlenku, že autismus je způsoben parazity,“ uvedla Fiona O'Leary, aktivistka bojující proti pseudovědě, která má autistické děti.



V roce 2021 byl Kalcker vyšetřován argentinskými úřady a obviněn z falešné propagace bělidla jako léku poté, co zemřel pětiletý chlapec, kterému rodiče podali chloristan dvojsodný.



Kromě propagace svého léku na pódiu v Trumpově resortu Doral bude Kalcker prodávat knihy o svém bělícím prostředku na prodejním stánku.



Organizátor konference v Doral, Charlie Ward, je spolupracovníkem prezidentova syna Erica Trumpa. Propagoval řadu konspiračních teorií, včetně QAnon.





V projevu z roku 2022, který zaznamenala monitorovací skupina Media Matters, bagatelizoval holocaust a řekl, že v jeho důsledku zemřelo méně lidí než v důsledku očkování. „Více lidí bylo zabito očkováním než v holocaustu,“ řekl.







Zdroj v angličtině ZDE

0