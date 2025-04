Lidi v ČR nemají kde bydlet a Češi prý nakupují nejdražší byty jako diví

25. 4. 2025 / Boris Cvek

Jan Stránský, editor Seznam zpráv, se na Seznamu nezvykle svěřil s opravdu blbou náladou. Dokonce píše o manifestacích proti vládě. A podržte se: kvůli bydlení! Dovedete si představit manifestaci proti Fialově vládě? Z jakéhokoli důvodu. To snad ne. Dokonce ani proti Babišově vládě nic takového nebude, pokud téma nebude morální. Kvůli bydlení nikdo demonstrovat nebude. To raději lidi zalezou do zemljanek. Cituji pana Stránského:





„Jak uvádí časopis Českého statistického úřadu Statistika & My, náklady na bydlení loni meziročně vzrostly průměrně o 21,7 procenta. Počítejme proto s manifestacemi nejen vyloženě mladých rozhněvaných lidí. Věřme, že společenští lídři přijdou konečně v praktickým řešením. Neboť v otázce bydlení je dosavadní selhání elit v posledním dvacetiletí skandální.“

Manifestace, skandální selhání elit. To je slovník! On pan Stránský totiž, jak píše, nechce živořit. Opět jej cituji:

„Náš svět je drcen mnoha problémy. Žádný není tak naléhavý jako otázka, kde a jak budu každý den žít. Do jakého prostředí přivedu svoje dítě. Kolik mi bude zbývat z výplaty na jeho vzdělání a kroužky, až povyroste. A co já sám? Budu ještě někdy cestovat, chodit na koncerty, do kina, divadla, na výstavy? Zvládnu uspořádat rodinnou večeři v restauraci, až bude mít můj otec kulaté narozeniny? Budu už napořád přežívat, místo abych žil?“

No ne, co si to dovoluje, že? Copak neví, že se má pro vlast obětovat? Pracovat na její obraně? Vzývat naši úžasnou tzv. prozápadní vládu a nešířit blbou náladu? Není on vlastně ruský agent? Lidi přece musí mít pevné vědomí povinnosti. Vláda všechno dělá racionálně, správně a férově dělí tíhu války a krize mezi lidi ve společnosti.

Když pohlédnete na Seznam.cz kousek níže, najdete titulek, který docela kontrastuje s tím, co píše pan Stránský a výmluvně ukazuje, jak jsme se všichni rozdělili o to břemeno krize a války. Titulek je tento: „Nové byty jsou nejdražší v historii a Češi nakupují jako diví“. Takže pan Stránský si klade otázku, jak zaplatí kroužky a vzdělání svým dětem, zatímco „Češi“ nakupují jako diví ty nejdražší byty v dějinách. On asi není Čech stejně jako většina lidí, kteří žijí v České republice. Skutečnými Čechy možná jsou investoři z Ruska, Dubaje, Číny…







Komentář: hypotéka, pronájem? Rodí se sociální bouře

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-komentar-hypoteka-pronajem-rodi-se-socialni-boure-274994







Nové byty jsou nejdražší v historii a Češi nakupují jako diví:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-nove-byty-jsou-nejdrazsi-v-historii-a-cesi-nakupuji-jako-divi-40518416



















