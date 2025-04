Ukrajina a EU požadovaly od Ruska příměří, aby mohly pokračovat v mírových rozhovorech

25. 4. 2025

Podmínkou pro pokračování jednání o mírové dohodě na Ukrajině by mělo být příměří a jasné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu po skončení války. Tuto podmínku předložil Kyjev a jeho evropští spojenci. Splnit ji bude muset Rusko, od kterého podle diplomatů američtí vyjednavači požadují méně ústupků než od Ukrajiny. Podmínkou pro pokračování jednání o mírové dohodě na Ukrajině by mělo být příměří a jasné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu po skončení války. Tuto podmínku předložil Kyjev a jeho evropští spojenci. Splnit ji bude muset Rusko, od kterého podle diplomatů američtí vyjednavači požadují méně ústupků než od Ukrajiny.

Před středečním setkáním v Londýně chtěli zástupci evropských zemí a Ukrajiny získat od Washingtonu podrobnější informace o pořadí, v jakém vidí realizaci svých návrhů na mír, které byly předloženy k diskusi. Spojené státy především oznámily možnost příměří přibližně podél linie dotyku vojsk, uznání Krymu jako ruského, zmírnění sankcí proti Rusku, vytvoření neutrálního území kolem Záporožské jaderné elektrárny pod kontrolou USA a také odmítnutí přijmout Ukrajinu do NATO.

Zatímco Ukrajina a její evropští spojenci jsou ochotni pracovat na americkém plánu, chtějí, aby Rusko souhlasilo s příměřím, které by mělo předcházet jakýmkoli mírovým rozhovorům, kde se diskutuje o územní otázce. To by poskytlo prostor pro jednání o výsledné mírové dohodě. Kyjev a evropské země si také chtějí být jisté, že Moskva je připravena přijmout dohodu, která zahrnuje bezpečnostní záruky od západních partnerů Ukrajiny, které jí umožní udržovat adekvátně personálně vybavenou a vybavenou armádu.

Ukrajinští lídři veřejně prohlásili, že Kyjev odmítá uznat Krym jako ruský. Na X o tom napsala zejména místopředsedkyně vlády Julia Svyrydenko a dodala: "Ukrajina je připravena k jednáním – ale ne ke kapitulaci. Úplné příměří – na zemi, ve vzduchu i na moři – je nezbytným prvním krokem... Náš lid nepřijme zamrzlý konflikt maskovaný jako mír." Evropané se při rozhovorech kategoricky postavili proti ruským požadavkům na zmírnění sankcí EU před koncem jednání.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio zrušil svou návštěvu Londýna a zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff, který se již dříve setkal s Vladimirem Putinem a brzy podle Bílého domu plánuje znovu navštívit Moskvu, nepřijel. V důsledku toho byla úroveň setkání snížena a řada ministrů zahraničí EU se na něj nedostavila. Zdroj blízký diskusi řekl agentuře Reuters, že se tak stalo poté, co Ukrajina v úterý připravila dokument pro Evropany, ve kterém uvedla, že nebude diskutovat o územních otázkách, dokud nebude dosaženo "úplného a bezpodmínečného příměří". Podle tohoto zdroje může zjevná nervozita Spojených států naznačovat, že postoj Ukrajiny se neshoduje s tím, na čem se zástupci Washingtonu dosud dohodli v Rusku.

Zároveň je nepravděpodobné, že by některé z myšlenek Washingtonu Moskvu potěšily. Spojené státy nepodporují ruský požadavek na demilitarizaci Ukrajiny a nenamítají proti přítomnosti evropských sil na jejím území, která se stane součástí budoucích bezpečnostních záruk.

