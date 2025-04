Trump opět vězní rodiny imigrantů. Matka, otec a teenagerka vyprávějí o „každodenní úzkosti“

25. 4. 2025

Po nástupu Trumpa a do úřadu bylo opět zavedeno věznění rodin – Jade, Jason a Gabriela hovoří o svém utrpení v Texasu





Když Jade a její rodina poprvé dorazili do detenčního zařízení v okrese Karnes v Texasu, nevěděla, co si má myslet.



„Byla jsem zmatená a vyděšená,“ říká třináctiletá dívka. Rodiče se ji snažili uklidnit, že všechno bude v pořádku, ale ona věděla, že jim hrozí deportace.



Ona a její rodiče byli mezi prvními, kteří byli posláni do Karnes – jednoho ze dvou detenčních center, která Trumpova administrativa zřídila pro zadržování imigrantských rodin. Zpočátku byla jediným dítětem – pokud věděla – v rozlehlé béžové budově. Imigrační úředníci zabavili věci její rodiny, včetně jejího telefonu a Nintendo Switch.



Texaská nezisková organizace Raices uvedla, že od začátku března, kdy Trumpova administrativa obnovila praxi zavírání dětí spolu s rodiči –, je jí známo nejméně 100 rodin zadržovaných v Karnes. Mezi zadrženými jsou rodiny, které nedávno překročily hranice USA, i rodiny, které byly zadrženy v různých městech po celé zemi. Mezi nejmladšími zadrženými bylo i jednoleté dítě.



Jade a její rodiče Jason a Gabriela patří mezi první, kteří po propuštění promluvili o podmínkách v Karnes. Nyní, po návratu domů do Mississippi, Jade řekla, že se stále snaží pochopit, co se stalo. „Nevím, jak to vysvětlit. Bylo to divné,“ řekla. „Stále se cítím zmatená a vystrašená.“



Bidenova administrativa pozastavila zadržování rodin v roce 2021 kvůli rostoucímu počtu zpráv o sexuálním obtěžování a násilí, zanedbávání lékařské péče a nedostatečném stravování. Trumpova administrativa tuto praxi nejen obnovila, ale Trumpův pohraniční car Tom Homan dokonce prohlásil, že administrativa se bude snažit napadnout dlouhodobý předpis, který omezuje dobu, po kterou mohou být děti zadržovány.



Náměstkyně ministra vnitra Tricia McLaughlinová uvedla, že „dospělí s dětmi jsou ubytováni v zařízeních, která adekvátně zajišťují jejich bezpečnost a zdravotní péči“.



Lidskoprávní organizace a pediatři však tvrdí, že tato zařízení, která provozují soukromé vězeňské společnosti, jsou ze své podstaty škodlivá. V dopise adresovaném Trumpově administrativě několik předních zdravotnických a pediatrických organizací, včetně Americké pediatrické akademie, zdůraznilo, že „samotná zadržení představují ohrožení zdraví dětí“ a „i krátkodobá zadržení mohou způsobit psychické trauma a dlouhodobá rizika pro duševní zdraví“.



„Děti vnímají čas jinak než dospělí a i krátké období zadržení může mít dlouhodobé devastující důsledky na vývoj dítěte,“ uvedla Elora Mukherjee, ředitelka Kliniky pro práva přistěhovalců na Kolumbijské právnické fakultě. “Je to kruté.“



„Chtělo se mi pořád plakat“



Jade a její rodina uprchly v roce 2022 před vlnou násilí v Kolumbii a podařilo se jim vybudovat si dobrý život v Mississippi.



Letos se však situace změnila, když Trumpova administrativa zpřísnila imigrační politiku. Jade se bála chodit do školy, protože se obávala, že ji tam najdou imigrační úředníci nebo že jí zatknou rodiče, když bude pryč. Jason a Gabriela měli potíže sehnat práci – zaměstnavatelé se zdráhali přijímat pracovníky bez legálního statusu.



„Byla to velmi, velmi těžká situace – bylo nemožné tady dál žít,“ řekl Jason.



Rozhodli se proto odejít. Jade sbalila své nejcennější věci, včetně Nintenda a všech svých oblíbených šatů. „Byla jsem nadšená,“ řekla. „Jedu do Kanady. Najdu si nové kamarády.“



Do Kanady se však nikdy nedostali.



Nejprve narazili na kanadské pohraniční stráže a snažili se jim vysvětlit, že žádají o azyl. Ti jim však řekli, že nemají nárok, a předali je americkým pohraničníkům. „V tu chvíli se všechno vymklo z rukou,“ řekl Jason.



Pohraničníci mu a Gabriele nasadili pouta a odvezli je do Plattsburghu v New Yorku a poté do Buffala. „Chtělo se mi celou dobu plakat,“ řekla Gabriela.



„Naše dcera nás nikdy neviděla takhle – spoutané jako vězně,“ dodal Jason.



V Buffalu jim sundali pouta a poslali je komerčním letem do Texasu. „Celou dobu jsme se snažili naši dceru uklidňovat. Ale neměli jsme nic, čím bychom ji mohli zabavit, protože neměla ani Nintendo, ani mobil, neměla tablet, nemohla poslouchat hudbu.“



Když dorazili do detenčního centra – rozlehlého betonového komplexu uprostřed prašné krajiny v okrese Karnes v Texasu – byli vyčerpaní. „Byli jsme v šoku,“ řekla Gabriela. „V naprostém šoku, protože jsme nevěděli, co s námi bude.“



Jade byla příliš malá, aby si pamatovala násilí, které její rodina zažila v Kolumbii, ale Jasonovi a Gabriele se neustále vracely vzpomínky na výhrůžky a vydírání, kterým čelili. „Byla to každodenní úzkost,“ řekla.



Během prvních několika dní v zadržovacím centru nevěděli, komu zavolat o pomoc. „Jak jinak máme bojovat za sebe? Nemáme tu nic,“ řekl Jason. „Každý den byl mučením.“



Úředníci jim zabavili všechny věci a rodině dali použité oblečení a ručníky. Mohli si koupit minuty na telefonování, ale bylo to drahé.



Gabriela a Jason se snažili najít slova, kterými by pomohli své dceři. „Představte si, že vidíte své dítě smutné, protože nemůže jít do školy. A vy mu ani nemůžete říct: 'Pojďme na roh. Koupíme si zmrzlinu. Nebo chipsy?'“ řekla Gabriela. ‚Jak to vysvětlíte dítěti? Tvoje maminka pro tebe nemůže nic udělat, táta taky ne.“



„Vstupuje do puberty a všechno, co se jí teď děje, ji poznamená. Vše, co se stalo, ji mohlo nějakým způsobem zlomit, traumatizovat,‘ dodala. “To mě jako matku trápí.“



Nakonec do zařízení dorazilo několik dalších rodin, včetně sourozenců ve věku tři, šest a osm let. Nejmladší děti nechápaly, co se děje, takže nebyly tak vyděšené jako ona, ale byly stejně unavené, řekla Jade.



Líbilo se jí, když v detenčním centru hrálo rádio, zejména když zazněl The Weeknd. „To je můj oblíbený zpěvák,“ řekla. „Snažila jsem se jen sedět na trávě, poslouchat a dívat se na oblohu.“



Úleva konečně přišla, když se jim podařilo spojit se s právníky z organizace Raices, kteří pracují s několika rodinami zadrženými v detenčním centru. Jade, Jason a Gabriela byli nakonec propuštěni 25. března – po asi třech týdnech v detenčním centru – a jejich právníci jim nyní pomáhají získat právní status, aby mohli zůstat v USA.



Všechny rodiny, které byly v Karnes, byly mezitím převezeny do většího zadržovacího zařízení v Dilley v Texasu, které je více odlehlé.



Zařízení, které provozuje soukromá vězeňská společnost CoreCivic, není licencovaným zařízením pro péči o děti, a porušuje tak ochranu dětí podle Flores Settlement Agreement, desetiletého soudního rozhodnutí, které vyžaduje, aby vláda držela děti v co nejméně omezujícím prostředí a co nejrychleji je propustila.



Trumpova administrativa není první, která zadržuje rodiny



Demokratické i republikánské vlády již desítky let zadržují imigrantské rodiny ve specializovaných zařízeních – a tato praxe vyvolala širokou kritiku pediatrů a odborníků na duševní zdraví a žaloby ze strany lidskoprávních organizací.



Systém zadržování rodin nabyl své trvalé podoby v roce 2001, zejména po 11. září. Bushova administrativa chtěla zintenzivnit zadržování imigrantů a prosazovala zadržování rodin jako alternativu k rozdělování rodin a umisťování dětí do azylových domů, zatímco jejich rodiče byli zadržováni.



Zprávy o porušování lidských práv v těchto zařízeních se rychle šířily. Rodiny s dětmi byly drženy v podmínkách připomínajících vězení, s omezeným soukromím a přístupem na čerstvý vzduch. Jídlo a lékařská péče byly nedostatečné a objevily se zprávy o sexuálním zneužívání ze strany strážců.



Zadržování rodin však pokračovalo. I když obhájci práv podali žalobu na vládu a vedli kampaň za uzavření některých zařízení pro rodiny, vláda stavěla další.



V roce 2014, kdy na jižní hranici USA začaly přicházet stále větší skupiny rodin a dětí bez doprovodu, uzavřela Obamova administrativa smlouvu se soukromými vězeňskými společnostmi na otevření zařízení Karnes a Dilley a program zadržování rodin v USA se rozrostl do největšího rozsahu od internace japonských Američanů v 40. letech 20. století.



Právní spory ohledně této praxe pokračovaly. V roce 2015 soudce nařídil propuštění dětí s jejich matkami, ale první Trumpova administrativa se neúspěšně snažila prosadit zadržování rodin na dobu neurčitou.



V roce 2018 zemřela 21měsíční holčička, která onemocněla během pobytu v zadržovacím centru v Dilley, krátce po propuštění.



Ačkoli Bidenova administrativa v roce 2021 zadržování rodin zastavila a místo toho se rozhodla sledovat imigrantské rodiny pomocí elektronického monitoringu a pravidelných kontrol, ponechala většinu infrastruktury pro obnovení této praxe.



A na začátku tohoto roku Trumpova administrativa přesně to udělala.



Karnes, které Bidenova administrativa používala k zadržování dospělých, bylo znovu uvedeno do provozu pro zadržování rodin. Dilley, které bylo uzavřeno v roce 2024, bylo minulý měsíc znovu otevřeno.



Karnes, provozované soukromým dodavatelem Geo Group, je spíše tradiční věznicí pro dospělé, vybavenou hracími prvky, řekl Javier Hidalgo, právní ředitel organizace Raices. Stěny z tvárnic jsou pomalovány nástěnnými malbami zvířat ze zoo. Rodiny mohou být během dne spolu, ale v noci matky a děti spí společně, zatímco otcové spí v oddělených ložnicích.



Centrum South Texas Family Residential Center v Dilley je podle Hidalga spíše „internačním táborem“. Než se stalo detenčním centrem, sloužilo jako pracovní tábor pro migranty. Nakonec jsou ale obě centra „v podstatě věznicemi“, dodal.





V minulých letech byla centra běžně využívána k zadržování rodin, které právě dorazily na jižní hranici. Úředníci rodiny zadržovali, zatímco posuzovali jejich nárok na azyl, a pokud prošly počátečním screeningem, propustili je do USA.





Trumpova administrativa však pozastavila přijímání žádostí o azyl na hranicích a počet neregulérních přechodů hranice prudce poklesl. Mnoho zadržených rodin bylo zadrženo úředníky Imigrační a celní policie (ICE) ve městech po celých Spojených státech. Někteří byli zadrženi při dopravních kontrolách, jiní byli zatčeni, přestože se pravidelně hlásili u ICE.

„Problematikou zadržování rodin se zabývám už roky,“ řekl Mukherjee, který zastupoval děti a rodiny, které byly v různých zařízeních vystaveny zanedbávání a týrání. “A nemůžu uvěřit, že téměř po dvaceti letech děláme totéž. Znovuotevření center pro zadržování rodin je příkladem krutosti, která charakterizuje imigrační politiku Trumpovy administrativy.“





Nyní, když je Jade zpět v Mississippi, cítí se klidnější, řekla.

Nikdy nechtěli odejít. „Je to těžké, ale řekl jsem své ženě a dceři, že musíme žít teď, protože život může zítra skončit,“ řekl Jason. „Tady jsme poznali svobodu. Tady můžeme život trochu prodloužit.“





Zdroj v angličtině ZDE

Podle organizace Raices byla na kanadské hranici při pokusu o odchod zadržena alespoň jedna další rodina zadržovaná v Karnes – žadatelé o azyl z Venezuely, včetně šestiletého a osmiletého dítěte. Mezi dalšími byli státní příslušníci různých zemí, včetně Brazílie, Rumunska, Íránu, Angoly, Ruska, Arménie a Turecka.Vyřízení jejich imigračního případu může trvat měsíce i déle. Mezitím se stále bojí, že se opět stanou obětí tvrdých imigračních opatření vlády.Proto se schovávají doma. Je to trochu pusté, protože rodina před odjezdem do Kanady prodala nebo sbalila většinu svých věcí. Ale jsou rádi, že si mohou obléct své vlastní, čerstvě vyprané oblečení, řekla Gabriela.Jason měl na sobě tričko s potiskem hvězd a pruhů. Když Jade upozornila otce, že na levé straně je také nápis „Land of the free“ („Země svobodných“, přeložila), celá rodina se rozesmála.Koupil si ji na Den nezávislosti. „Máme spoustu takových triček – jsme docela vlastenci,“ řekla Gabriela. Mají kšiltovky s vlajkami a červené, bílé a modré oblečení pro celou rodinu. „Prostě jsme se do této země zamilovali. Milujeme tu bezpečnost, lidi. V Mississippi, kde žijeme, je krásně. Jsme do tohoto místa opravdu zamilovaní.“