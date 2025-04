Dan Rather: Klobouk dolů před Trumpem Oslavuje 100 dní ve funkci, ale průzkumy ukazují, že většina lidí se k oslavám nepřidává

29. 4. 2025

Uprostřed Velké hospodářské krize prezident Franklin Roosevelt věděl, že Američané potřebují důvod k naději a nějaký ukazatel, podle kterého by mohli poznat, zda se situace zlepšuje. Roosevelt proto vymyslel pojem „prvních 100 dní“ jako časový úsek, během kterého se hodnotí, jak si nový prezident vede. Tento nápad se ujal a od té doby se prvních 100 dní prezidenta považuje za symbolický měřítko úspěchu nebo neúspěchu, píše známý americký televizní moderátor Dan Rather.



Při jakékoli rozumné analýze byly první 100 dní Trumpa katastrofou, zejména v otázkách, které mu údajně zajistily zvolení.



Trump a spol. se budou snažit tvrdit opak, ale nenechte se oklamat jejich propagandou. Trump 2.0 nedělá Ameriku ani žádné jiné místo znovu velkým.



Trump prohlásil, že nevěří průzkumům veřejného mínění, ačkoli ty poslední jsou tak špatné, že požaduje vyšetření průzkumníků. Všechny významné průzkumy, které byly provedeny s cílem zhodnotit jeho prvních 100 dní, ukazují, že Trumpova obliba prudce klesá.

Trump nastoupil do úřadu s nevalnou podporou veřejnosti. Dnes je jeho popularita nejnižší ze všech moderních prezidentů v tomto bodě jejich funkčního období. Podle průměru průzkumů Nate Silvera 53 % obyvatel země Trumpa neschvaluje, zatímco 44 % ho schvaluje.



V tomto bodě se v minulosti ocitli pouze dva moderní prezidenti, což znamená, že míra nespokojenosti je vyšší než míra spokojenosti: Trump v roce 2025 a Trump v roce 2017. Čísla průzkumů jdou mnohem hlouběji než pouhá sympatie nebo antipatie k prezidentovi. Jeho čísla jsou nízká prakticky ve všech otázkách, včetně ekonomiky a imigrace.



Pokud hledáte bod zlomu, nemusíte chodit daleko – stačí se podívat na Trumpův nešťastně pojmenovaný „Den osvobození“ 2. dubna. Tehdy Trump oznámil masivní reciproční cla vůči našim největším obchodním partnerům, což vyvolalo obrovský výprodej na trzích. Zesílily diskuse o recesi a inflaci. A jeho čísla v průzkumech se propadla.



Z dobré ekonomiky před pouhými 100 dny se podle dnešního průzkumu ABC News/Washington Post/Ipsos dostali na 73 % lidí, kteří tvrdí, že ekonomika je v špatném stavu, a 64 % lidí nesouhlasí s Trumpovými cly.



Trump v otázce cel uplatňuje strategii „červená, zelená“, což způsobuje vážnou nejistotu pro americké i globální podniky. Ačkoli spotřebitelé dopady cel zatím nepocítili, připravte se – čeká nás tvrdý úder. Jak říká stará písnička: „Ještě jste nic neviděli.“



Jsme jen pár týdnů od toho, co ekonomové nazývají ‚šokem nabídky‘. Podle agentury Bloomberg varovali vedoucí představitelé Walmartu a Targetu Trumpa osobně, že zákazníci velmi brzy uvidí prázdné regály a vyšší ceny.



Na jaře objednávají maloobchodníci zboží pro období od začátku školního roku až po Vánoce. Osmdesát procent hraček prodávaných v USA se vyrábí v Číně. Podle agentury Bloomberg klesly dodávky zboží z Číny do amerických přístavů již o 40 %. Jeden ekonom předpověděl nedostatek zboží podobný tomu během pandemie covidu.



I kdyby Trump zítra své clo zrušil, dodavatelské řetězce budou muset čelit nedostatku, zpožděním a překážkám, než se vrátí na úroveň před zavedením cla. V každém případě to znamená, že věci budou dražší.



Inflace a recese nejsou jen hypotetické, ale podle mnoha ekonomů, kteří se zabývají krátkodobou budoucností, jsou velmi pravděpodobné.



V oblasti imigrace si Trumpova politika nevede o moc lépe. Přehnaná tvrdost a krutost se v průzkumech veřejného mínění nesetkávají s příznivým ohlasem, 53 % respondentů nesouhlasí s tím, jak administrativa tuto otázku řeší. Zdá se, že lidé velmi nesouhlasí s deportací desítek legálních imigrantů bez řádného soudního řízení a v rozporu s více než jedním soudním příkazem. K tomu přidejme, že administrativa deportovala občany – děti narozené v USA – včetně jednoho dítěte podstupujícího léčbu rakoviny.



Bílý dům se nezdá být výsledky průzkumů veřejného mínění nijak znepokojen, dnešního briefingu v Bílém domě se jako zvláštní host zúčastnil Tom Homan, „car hranic“. Homan obhajoval deportaci dětí ženy bez dokladů jako rozhodnutí rodičů“. Právníci matky poukazují na to, že jí nebyla dána možnost nechat děti v USA.



Pokud tedy Trump takto zvládá své nejlepší témata, jak je na tom s ostatními? Spoiler: ne moc dobře.



Když Trump jmenoval multimilionáře Elona Muska do čela nově vytvořeného Ministerstva pro efektivitu vlády, řekl, že tak učinil, aby odhalil „plýtvání, podvody a zneužívání“ ve federální byrokracii. Musk se rychle stal jednou z nejkontroverznějších postav Trumpovy druhé vlády.



Muskovy preference v průzkumech jsou ještě horší než preference jeho šéfa. Průměrné preference Muska podle Silvera jsou 54 % nepříznivé a 38 % příznivé. Vše nasvědčuje tomu, že jeho velká porážka v boji o místo ve wisconsinském Nejvyšším soudu a propad akcií Tesly jsou důvodem, proč ho v poslední době nevidíme v Washingtonu.



V prosinci Musk slíbil, že sníží výdaje federální vlády o 2 biliony dolarů. Od té doby tento cíl snížil na 150 miliard dolarů, což je zlomek původní částky. Ať tak či onak, většina Američanů není spokojena s jeho bezohledným a impulzivním stylem řízení.



Lidé také nejsou příliš nadšeni z toho, co Musk dělá pro snížení rozpočtu. Podle ABC News 58 % respondentů tvrdí, že Trumpova administrativa udělala příliš mnoho pro zmenšení vlády, a celých 77 % je proti škrtům ve financování lékařského výzkumu.



Většina témat, kterými jsme se zde zabývali, má hmatatelné důsledky, které mají okamžitý dopad na voliče. Ale co takové globální otázky, jako je ničení demokracie? Většina Američanů s tím také nesouhlasí.



Dvě třetiny respondentů tvrdí, že se Trump snaží vyhnout dodržování rozhodnutí federálních soudů, 64 % se domnívá, že zašel příliš daleko ve snaze rozšířit prezidentské pravomoci, a 62 % tvrdí, že nemá žádnou úctu k zákonům (vše podle průzkumu ABC News). Je potěšitelné, že lidé toto protizákonné jednání vidí a poukazují na ně.



Tento týden Trump obchází mainstreamová média – což normálně není jeho zvykem – a chlubí se svými domnělými ranými úspěchy. Pro časopis The Atlantic učinil toto překvapivé prohlášení: „Poprvé jsem měl dvě věci na práci – řídit zemi a přežít; měl jsem kolem sebe samé podvodníky. Podruhé řídím zemi a svět.“



Nikdo by si neměl dělat iluze, že tyto výsledky průzkumu změní chování prezidenta; naopak, mohou ho dokonce povzbudit, aby dělal totéž ještě intenzivněji. Ale můžete se vsadit, že každý člen Kongresu analyzuje průzkumy a rozhoduje, co to znamená pro jeho šance na znovuzvolení. Nezapomeňte, že 468 z nich bude v roce 2026 kandidovat, a pokud Trumpova popularita klesne hluboko pod 30 %, dejte si pozor – začne „sebezpytování“ republikánů.



Krátká poznámka k včerejšímu večeru.



Skláním se a smekám starý klobouk před korespondentem pořadu „60 Minutes“ Scottem Pelleym. Na konci včerejšího pořadu Pelley stál vzpřímeně a přednesl velkou novinku. Oznámil tvrdou pravdu o mateřské společnosti CBS News, Paramount Global, a její předsedkyni představenstva Shari Redstone (kterou nejmenoval, ale implicitně zmínil). Pelley se zabýval rezignací Billa Owense, dlouholetého výkonného producenta pořadu „60 Minutes“, a tím, co vedlo k jeho odchodu: zasahování společnosti do redakční politiky tohoto pořadu.



„Témata, která jsme sledovali 57 let, jsou často kontroverzní. V poslední době to byla válka mezi Izraelem a Gazou a Trumpova administrativa. Bill dbal na to, aby byly přesné a objektivní, v tom byl nekompromisní. Ale naše mateřská společnost Paramount se snaží dokončit fúzi,“ řekl Pelley. “Trumpova administrativa ji musí schválit. Paramount začal novým způsobem dohlížet na to, co vysíláme.“ Pelley dodal: „Žádné z našich témat nebylo zablokováno. Bill však měl pocit, že ztratil nezávislost, kterou poctivá žurnalistika vyžaduje. Nikdo z nás z toho nemá radost. Svou rezignací však Bill dokázal jednu věc: že byl po celou dobu tím pravým člověkem pro vedení pořadu ‚60 Minutes‘.



Výborně, Scotte.

